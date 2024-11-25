Apple, periskop telefoto özelliğini iPhone 17 serisinde de Pro modellerine özel tutabilir

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Apple, Eylül ayında yeni nesil iPhone 16 serisini tanıttı. iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modelleri arasında en dikkat çekici özellikler, yalnızca Pro versiyonlarında yer alan periskop telefoto kameralar oldu. Ancak, önümüzdeki yıl piyasaya çıkacak olan iPhone 17 serisinde bu teknolojiyi daha uygun fiyatlı modellere bekleyenler için hayal kırıklığı yaşanabilir. Yeni iddialara göre, periskop kameralar 2024’te de yalnızca Pro modellerine özel kalacak.

Güney Kore merkezli bir haber kaynağının aktardığı bilgilere göre, LG Innotek şu anda Apple’ın yeni kamera modülleri için tesis yatırımları yapıyor. Bu yatırımların, iPhone 17 serisindeki geliştirilmiş kamera sistemleriyle bağlantılı olabileceği düşünülüyor. Ancak bu gelişmelere rağmen, iPhone 17 ve muhtemelen "iPhone 17 Air" veya "iPhone 17 Slim" olarak adlandırılacak yeni modelin periskop kameraya sahip olmayacağı belirtiliyor.

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Apple’ın iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinde sunduğu periskop telefoto kameralar, 5 kat optik zoom kapasitesiyle dikkat çekmişti. iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinin de en az bu seviyede bir optik zoom yeteneğiyle gelmesi bekleniyor. Ancak giriş seviyesi iPhone 17 ve daha ince tasarıma sahip olacağı tahmin edilen Air/Slim modelinde bu özellik yer almayacak.

iPhone 17 serisinin dört modelden oluşması bekleniyor: iPhone 17, iPhone 17 Air/Slim, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max. Apple, bu modeller arasındaki özellik farkını belirgin şekilde korumayı sürdürecek gibi görünüyor. Özellikle kamera teknolojilerindeki bu ayrım, Pro serisinin daha üst düzey bir kullanıcı kitlesine hitap ettiğini bir kez daha gösteriyor.

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Telefoto özelliği gelecek yılda da Pro modellerine özel olabilir