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    Apple, periskop telefoto özelliğini iPhone 17 serisinde de Pro modellerine özel tutabilir

    Kamera performansı arttırılmış ve telefoto özelliğine sahip bir standart iPhone için iPhone 17 serisini bekleyenler, gelecek yıl satışa sunulacak modellerde hayal kırıklığı yaşayabilir.

    Telefoto özelliği gelecek yılda da Pro modellerine özel olabilir Tam Boyutta Gör

    Apple, Eylül ayında yeni nesil iPhone 16 serisini tanıttı. iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modelleri arasında en dikkat çekici özellikler, yalnızca Pro versiyonlarında yer alan periskop telefoto kameralar oldu. Ancak, önümüzdeki yıl piyasaya çıkacak olan iPhone 17 serisinde bu teknolojiyi daha uygun fiyatlı modellere bekleyenler için hayal kırıklığı yaşanabilir. Yeni iddialara göre, periskop kameralar 2024’te de yalnızca Pro modellerine özel kalacak.

    Güney Kore merkezli bir haber kaynağının aktardığı bilgilere göre, LG Innotek şu anda Apple’ın yeni kamera modülleri için tesis yatırımları yapıyor. Bu yatırımların, iPhone 17 serisindeki geliştirilmiş kamera sistemleriyle bağlantılı olabileceği düşünülüyor. Ancak bu gelişmelere rağmen, iPhone 17 ve muhtemelen "iPhone 17 Air" veya "iPhone 17 Slim" olarak adlandırılacak yeni modelin periskop kameraya sahip olmayacağı belirtiliyor.

    Apple’ın iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinde sunduğu periskop telefoto kameralar, 5 kat optik zoom kapasitesiyle dikkat çekmişti. iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinin de en az bu seviyede bir optik zoom yeteneğiyle gelmesi bekleniyor. Ancak giriş seviyesi iPhone 17 ve daha ince tasarıma sahip olacağı tahmin edilen Air/Slim modelinde bu özellik yer almayacak.

    iPhone 17 serisinin dört modelden oluşması bekleniyor: iPhone 17, iPhone 17 Air/Slim, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max. Apple, bu modeller arasındaki özellik farkını belirgin şekilde korumayı sürdürecek gibi görünüyor. Özellikle kamera teknolojilerindeki bu ayrım, Pro serisinin daha üst düzey bir kullanıcı kitlesine hitap ettiğini bir kez daha gösteriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 4 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 6 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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