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Apple, iPhone 4'ün son reklamında bataryasını ön plana çıkartıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
18,5b
1
26
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Geçtiğimiz ay yayınladığı iPhone 4 reklamında, telefonun Retina Ekranının altını çizen Apple'ın bu hafta yayınladığı yeni reklam telefonun bataryasını konu alıyor. Reklamda ayrıca Apple, iPhone 4'ün dünyanın en ince akıllı telefonu olduğunun altınızı çiziyor.

"Karşınızda iPhone 4. Sahip olduğu lityum polimer bataryası sizin daha uzun çalışmanıza, daha uzun oynamınıza, daha uzun gülmenize, daha uzun dinlemenize, kaydetmenize, düzenlemenize, paylaşmanıza, güncellemenize, yüklemenize, okumanıza, yazmanıza ve hatta FaceTime görüşmesi yapmanıza imkan veriyor. Bunların hepsi, dünyanın en ince akıllı telefonu iPhone 4'de"

Peki siz iPhone 4 kullanıcıları, Apple'la aynı görüşü paylaşıyor musunuz ?

Videoyu ayrıca Apple'ın iPhone- Galeri sayfasından da izleyebilirsiniz.


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DH Misafiri 7 yıl
çok şikayetçiseni kullanmayın arkadaşım almayın gidin başka alın hayret bi şey yaaaa
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Saydam 9 yıl
ortalama kullanımda 2 - 3 gün gibi gidiyor ama yeni alanlar icin bir gün gidiyor :) insanın telefonu kendine göre ayarlaması biraz kurcalamayı cogalttıgı icin :)
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Donanımcı Aras 9 yıl
bir model yükseltip yeni alanlar var, bir de ilk defa iphone alanlar var (benim gibi) ama saatlerce elimde kalmadı telefon hiç bir şekilde...

esas ilginç olan ne biliyomusunuz?

şimdi toplam 8 saat kullanım var demişler. ben 6 saatini yedim onun. geriye kalan 2 saat, 3-4 güne mi tekabül ediyor?

bi gariplik var çözemedim :)

yada menülerde gezintiyi de "kullanım" olarak algılıyor ve oyunlardaki "kullanım" ile menülerdeki gezintiden oluşan "kullanım" farklı şekilde batarya tüketimi sağlıyor.
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Batuist 9 yıl
Yazının sonundaki soru başka bir siteyi anımsattı bana?? Ve hiç yakıştıramadım böylesi çakma bir durumu!!! şimdi o siteyi deşifre etmek istemiyorum burada ama meşhurdur yine kendisi.. olmadı. daha orijinal olup başkalaırını taklit etmeyin bence.. kişisel görüşüm..
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Kronokrator 9 yıl
ben geçen cumartesi aldım. 2 kez şarj ettim. şuan 30% kaldı. iyi gidiyo ya.
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Tolgá 9 yıl
hdd teknolojisi bile gelişti ama pil teknolojisi hala yerinde
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ten_don 9 yıl
Li-on değilmi bataryası haberde Li-po olarak geçmiş, ben Li-po'yu model helikopterimde kullanıyordum hafif-yüksek akım verebilen ama ziyadesiyle tehlikeli pillerdi!
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dievas 9 yıl
benim maximum 1 buçuk gün gidiyor şarjım o yüzden çok da övemicem pilini. Ama telefonumdan memnunum.
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1 9 0 7 9 yıl
Bende her aksam sarz ediyorum o kadar abartılacak bir pili yok.
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tgezer 9 yıl
Teknolojinin bütün sınırlarını zorlayıP harika bir telefon yaPıyorlar ama bir türlü şu bataryanın sınırlarını zorlayamıyorlar ..
sadece konuşma e mail vs amaçlı kullanırsanız 2 hatta 2.5 gün gider ama oyun vs oynayım derseniz 1 gün bile zor . Abartılacak bir şey yok bence de ..
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fatih_h 9 yıl
o hockey oyunun adını bilen varmı?
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ahmetzia 9 yıl
Bence bu ekran ve sisteme 2 gun gayet ıdeall.
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karti 9 yıl
Aynen benimde bir gün gidiyor nesini öviyorlar anlamıyorum daha uzun ömürlü deseler anlayacamda uzun gidiyor biraz yalan olmus sanki
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Kaan™ 9 yıl
Valla bence ortalama kullanımda 1 gün giden bataryayı bu kadar övmemek gerekir bence.
Tamam oyun vs oynamazsam fotoğraf falan çekmesem 2 gün civarı gider ama işte ben bu telefonu süs diye almadım tüm fonksiyonları sonuna kadar kullanmak için aldım.

Eski nesillere göre azda olsa daha iyi olduğu gerçek ama bence hala yetersiz.
Alıştık her gece şarja takmaya.
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iPhoneDalton 9 yıl
1 gün dayanıyor bana pil.Her akşam şarja takıyorum.Günde 200 mesaj,10-15 dakika wi-fi facebook,20 dakika telefon konuşması ve 30 dakika müzik dinliyorum ve akşamları % 20-25 arasında oluyor ve her gece şarja takıyorum.
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AlicanNalbat 9 yıl

Kaan�

Valla bence ortalama kullanımda 1 gün giden bataryayı bu kadar övmemek gerekir bence.
Tamam oyun vs oynamazsam fotoğraf falan çekmesem 2 gün civarı gider ama işte ben bu telefonu süs diye almadım tüm fonksiyonları sonuna kadar kullanmak için aldım.

Eski nesillere göre azda olsa daha iyi olduğu gerçek ama bence hala yetersiz.
Alıştık her gece şarja takmaya.



geçen bir haber vardı gene bir girişimci iphone bataryasını 12 kat güçlenidirdiğini ve apple ında bu adama 2milyon ödediğini söylüyordu... acaba 12 kat güçlense bataryalar ne diyecekler.... tamam cihaz güzel ama reklamları çooook abartılı be kardeşim :)
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