Apple, iPhone 4'ün son reklamında bataryasını ön plana çıkartıyor

Geçtiğimiz ay yayınladığı iPhone 4 reklamında, telefonun Retina Ekranının altını çizen Apple'ın bu hafta yayınladığı yeni reklam telefonun bataryasını konu alıyor. Reklamda ayrıca Apple, iPhone 4'ün dünyanın en ince akıllı telefonu olduğunun altınızı çiziyor.

"Karşınızda iPhone 4. Sahip olduğu lityum polimer bataryası sizin daha uzun çalışmanıza, daha uzun oynamınıza, daha uzun gülmenize, daha uzun dinlemenize, kaydetmenize, düzenlemenize, paylaşmanıza, güncellemenize, yüklemenize, okumanıza, yazmanıza ve hatta FaceTime görüşmesi yapmanıza imkan veriyor. Bunların hepsi, dünyanın en ince akıllı telefonu iPhone 4'de"

Peki siz iPhone 4 kullanıcıları, Apple'la aynı görüşü paylaşıyor musunuz ?

Videoyu ayrıca Apple'ın iPhone- Galeri sayfasından da izleyebilirsiniz.