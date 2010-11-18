Apple, iPhone 4'ün son reklamında bataryasını ön plana çıkartıyor

Geçtiğimiz ay yayınladığı iPhone 4 reklamında, telefonun Retina Ekranının altını çizen Apple'ın bu hafta yayınladığı yeni reklam telefonun bataryasını konu alıyor. Reklamda ayrıca Apple, iPhone 4'ün dünyanın en ince akıllı telefonu olduğunun altınızı çiziyor.
"Karşınızda iPhone 4. Sahip olduğu lityum polimer bataryası sizin daha uzun çalışmanıza, daha uzun oynamınıza, daha uzun gülmenize, daha uzun dinlemenize, kaydetmenize, düzenlemenize, paylaşmanıza, güncellemenize, yüklemenize, okumanıza, yazmanıza ve hatta FaceTime görüşmesi yapmanıza imkan veriyor. Bunların hepsi, dünyanın en ince akıllı telefonu iPhone 4'de"
Peki siz iPhone 4 kullanıcıları, Apple'la aynı görüşü paylaşıyor musunuz ?
Videoyu ayrıca Apple'ın iPhone- Galeri sayfasından da izleyebilirsiniz.
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esas ilginç olan ne biliyomusunuz?
şimdi toplam 8 saat kullanım var demişler. ben 6 saatini yedim onun. geriye kalan 2 saat, 3-4 güne mi tekabül ediyor?
bi gariplik var çözemedim :)
yada menülerde gezintiyi de "kullanım" olarak algılıyor ve oyunlardaki "kullanım" ile menülerdeki gezintiden oluşan "kullanım" farklı şekilde batarya tüketimi sağlıyor.
sadece konuşma e mail vs amaçlı kullanırsanız 2 hatta 2.5 gün gider ama oyun vs oynayım derseniz 1 gün bile zor . Abartılacak bir şey yok bence de ..
Tamam oyun vs oynamazsam fotoğraf falan çekmesem 2 gün civarı gider ama işte ben bu telefonu süs diye almadım tüm fonksiyonları sonuna kadar kullanmak için aldım.
Eski nesillere göre azda olsa daha iyi olduğu gerçek ama bence hala yetersiz.
Alıştık her gece şarja takmaya.
geçen bir haber vardı gene bir girişimci iphone bataryasını 12 kat güçlenidirdiğini ve apple ında bu adama 2milyon ödediğini söylüyordu... acaba 12 kat güçlense bataryalar ne diyecekler.... tamam cihaz güzel ama reklamları çooook abartılı be kardeşim :)