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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, iPhone 5 kullanıcılarını güncelleme yapmaları için uyarıyor

    Yaklaşık 20 yılda bir gerçekleşen GPS zaman ayarlaması sebebiyle, iOS 10.3.4 öncesi iPhone 5’lerin bazı problemler yaşaması bekleniyor. Apple da kullanıcılara güncelleme yapmaları için uyarı gönderdi.
    17 sa.
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    8
    iPhone
    Onur Emre Karadağ
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    GPS ağı, hafta sayısını 10 bit olarak tutmakta. Bu da her 1023 haftada bir hafta sayısının yuvarlanması manasına geliyor. İlki 21 Ağustos 1999’da gerçekleşen yuvarlamanın ikincisi 6 Nisan 2019’da gerçekleşti. 2012 öncesi üretilen iPhone ve iPad modelleri ise 3 Kasım tarihinde bu değişimden etkilenecekler. Apple da kullanıcıların cihazlarını güncellemeleri için uyarıda bulunuyor.

    GPS özelliği çalışmayacak

    iPhone 5, iPad (4. Nesil), iPad mini (1. Nesil) vb. Apple cihazları, GPS zaman değişimi sebebiyle sorun yaşayacaklardan bazıları. Apple, sorunu gidermek için iOS 10.3.4 ve iOS 9.3.6 güncellemesini kullanıcılara sundu. Ancak hala cihazlarını güncellemeyenlere uyarı gitmeye başladı. Bu uyarıda 3 Kasım tarihine kadar cihazların güncellenmesi, aksi taktirde GPS özelliğinin kullanılamayacağı aktarılıyor. Ayrıca iPhone 5’e gönderilen uyarılarda ise App Store, iCloud, email gibi servisler ve internete erişimde de sıkıntılar yaşanabileceği belirtiliyor.

    3 Kasım tarihine kadar güncellemeyi yapmamış kullanıcılar, cihazlarının yedeğini alarak güncellemek zorunda kalacaklar. Yani OTA (over-the-air) güncelleme imkanı olmayacak.

    Ayrıca Bkz. "Redmi Note 8T’nin yeni görüntüleri ortaya çıktı"

    Apple’ın elindeki rakamlara göre iOS kullanıcılarının yalnızca yüzde 9’u iOS 12 ve öncesi bir sürüm kullanıyor. Bu cihazların arasında görece güncel donanımlılar da olduğu biliniyor. Rakamı bir de 4 yıldan eski cihazlarla daraltırsak yüzde 7 gibi oldukça düşük bir orana ulaşıyoruz. Kısacası iOS 10.3.4 öncesinde kalan ve sorundan etkilenecek kullanıcı sayısı oldukça az sayıda olacak.



    https://9to5mac.com/2019/10/26/iphone-5-software-update-gps/ Yorum Yaz
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    khytr89 15 sa. en beğenilen
    IPhone 5 ten çok çok önce çıkmış ve hiç güncelleme almamış Samsung Wonder Android Gingerbread li cihazın GPS si sorunsuz çalışırken Apple'in ticari kaygı içine girip, GPS yi bahane ederek güncellemede ısrar etmesi aksi halde cihazın özelliklerini kısıtlamasının iPhone Xs Max satmaktan başka bir açıklaması olamaz, kaldı ki eğer satamazsa da performansı sürünen iPhone 5 e talim etmek zorunda kalacak.
    IPhone 5 ten çok çok önce çıkmış ve hiç güncelleme almamış Samsung Wonder Android Gingerbread li cihazın GPS si sorunsuz çalışırken Apple'in ticari kaygı içine ...
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    3 Yanıt Yanıtla +13
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    Ranez 12 sa. khytr89
    Hocam 3 Kasım’dan sonra onlarda da sorun çıkabilir. Samsung’un açıklama yapmaması ya da güncelleme yayınlanmaması bu cihazlarda aynı sorunun olmayacağı anlamıma gelmiyor.
    Hocam 3 Kasım’dan sonra onlarda da sorun çıkabilir. Samsung’un açıklama yapmaması ya da güncelleme yayınlanmaması bu cihazlarda aynı sorunun olmayacağı anlamım...
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    Virinom 2 sa.
    Güncellerseniz o telefon bir daha kullanılmaz.
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    Askaparta 7 sa.
    5'e veda, karışmam sonra.
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    khytr89 15 sa. en beğenilen
    IPhone 5 ten çok çok önce çıkmış ve hiç güncelleme almamış Samsung Wonder Android Gingerbread li cihazın GPS si sorunsuz çalışırken Apple'in ticari kaygı içine girip, GPS yi bahane ederek güncellemede ısrar etmesi aksi halde cihazın özelliklerini kısıtlamasının iPhone Xs Max satmaktan başka bir açıklaması olamaz, kaldı ki eğer satamazsa da performansı sürünen iPhone 5 e talim etmek zorunda kalacak.
    3 Yanıt Yanıtla +13
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Ranez 12 sa. khytr89
    Hocam 3 Kasım’dan sonra onlarda da sorun çıkabilir. Samsung’un açıklama yapmaması ya da güncelleme yayınlanmaması bu cihazlarda aynı sorunun olmayacağı anlamıma gelmiyor.
    Yanıtla +6
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    zunerall 11 sa. khytr89
    Apple, sorunu gidermek için iOS 10.3.4 ve iOS 9.3.6 güncellemesini kullanıcılara sundu.


    Yeni telefon alın şeklinde bir yaklaşım değil sanki. Yazılımı güncellemeye yönelik bir bildirim. Xs Max'e gelene kadar çok model var alınacak
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    slymngbs48 4 sa. khytr89
    GPS kullanacak uygulama açabiliyor mu o cihaz iPhone 5 kullanan adam parası olmadığı için 5 kullanıyordur ölmüş bir cihaz xs alacak durumu olsa zaten şimdiye kadar alırdı bence sizin yorum abes olmuş
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    hksdejavu 16 sa.
    Apple vb buyuk ureticiler icin %7 hicbir zaman az kullanici demek degildir. Ocakta aciklanan verilere gore 1.4 milyar aktif cihaz var. 0.1% si bile 1.4 milyon cihaz yapiyor. Dolayisiyla haberdeki oldukca az kismi bence hatali.



    Evet android cihazlara gore yeni surumun benimsenmesi cok cok ileri seviyede ama iki kavram ayni sey degil. Zaten bu kadar fazla cihaz olmasaydi bu guncellemeyi yapmakla da ugrasmayabilirdiler.
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    Godolphin 17 sa.
    Acaba yine yavaslatmayamı calısıyor apple cihazları :)
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