Apple, iPhone 5 kullanıcılarını güncelleme yapmaları için uyarıyor

GPS ağı, hafta sayısını 10 bit olarak tutmakta. Bu da her 1023 haftada bir hafta sayısının yuvarlanması manasına geliyor. İlki 21 Ağustos 1999’da gerçekleşen yuvarlamanın ikincisi 6 Nisan 2019’da gerçekleşti. 2012 öncesi üretilen iPhone ve iPad modelleri ise 3 Kasım tarihinde bu değişimden etkilenecekler. Apple da kullanıcıların cihazlarını güncellemeleri için uyarıda bulunuyor.

GPS özelliği çalışmayacak

iPhone 5, iPad (4. Nesil), iPad mini (1. Nesil) vb. Apple cihazları, GPS zaman değişimi sebebiyle sorun yaşayacaklardan bazıları. Apple, sorunu gidermek için iOS 10.3.4 ve iOS 9.3.6 güncellemesini kullanıcılara sundu. Ancak hala cihazlarını güncellemeyenlere uyarı gitmeye başladı. Bu uyarıda 3 Kasım tarihine kadar cihazların güncellenmesi, aksi taktirde GPS özelliğinin kullanılamayacağı aktarılıyor. Ayrıca iPhone 5’e gönderilen uyarılarda ise App Store, iCloud, email gibi servisler ve internete erişimde de sıkıntılar yaşanabileceği belirtiliyor.

3 Kasım tarihine kadar güncellemeyi yapmamış kullanıcılar, cihazlarının yedeğini alarak güncellemek zorunda kalacaklar. Yani OTA (over-the-air) güncelleme imkanı olmayacak.

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Apple’ın elindeki rakamlara göre iOS kullanıcılarının yalnızca yüzde 9’u iOS 12 ve öncesi bir sürüm kullanıyor. Bu cihazların arasında görece güncel donanımlılar da olduğu biliniyor. Rakamı bir de 4 yıldan eski cihazlarla daraltırsak yüzde 7 gibi oldukça düşük bir orana ulaşıyoruz. Kısacası iOS 10.3.4 öncesinde kalan ve sorundan etkilenecek kullanıcı sayısı oldukça az sayıda olacak.

https://9to5mac.com/2019/10/26/iphone-5-software-update-gps/