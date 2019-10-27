Redmi Note 8T’nin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Xiaomi’nin Redmi Note 8 serisi başta ülkemiz olmak üzere birçok ülkede raflara yerleşti. Giriş seviyesi Redmi 8, 8A ve üst seviye Redmi Note 8 Pro dahil, farklı seçenekler kullanıcılara sunuluyor. Bunların arasına en son katılacak model ise Redmi Note 8T olacak.

NFC ile farklılaşıyor

Geçtiğimiz günlerde Redmi Note 8T’nin basın görselleri ortaya çıkmıştı. Bugün ise cihazı canlı olarak görme şansı yakaladık. Ayrıca kutu ve ekran koruyucu sayesinde teknik özelliklerin de netleştiğini söyleyebiliriz. Redmi Note 8T’deki en büyük farklılık NFC desteğine sahip olması.

Tam Boyutta Gör

NFC’ye ek olarak cihazın özellikleri, Gorilla Glass 5 ile korunun 6.3 inç ekran, Snapdragon 665 yonga seti, 4000 mAh batarya, 48 MP ana sensörlü dörtlü arka kamera paketi, 4 GB / 6 GB RAM seçenekleri, 64 GB /128 GB depolama seçenekleri, 18W hızlı şarj desteği şeklinde sıralanabiliyor.

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Tasarım ve teknik özellikler Redmi Note 8’e bir hayli benzer. Ancak Redmi Note 8T’nin NFC ile ödeme yapmanın yaygın olduğu ülkelere sunulması bekleniyor. Son olarak cihazın ortaya çıkan görsellerinin ardından, Giztop isimli bir alışveriş sitesinde ön siparişe açıldığı fark edildi. Bu sitedeki özellikler de elimizdekileri doğruladı.

https://www.gizmochina.com/2019/10/26/redmi-note-8t-live-photos-confirm-nfc-is-the-new-addition/