Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Redmi Note 8T’nin yeni görüntüleri ortaya çıktı

    Redmi Note 8 serisinin sıradaki üyesi bu sefer canlı olarak karşımıza çıktı. NFC ile farklılaşan Redmi Note 8T’nin tasarımı ve teknik özellikleri, sızdırılan görseller sayesinde belli oldu.
    19 sa.
    2,1b
    2
    7
    Cep Telefonları
    Onur Emre Karadağ
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Redmi Note 8T’nin yeni görüntüleri ortaya çıktı

    Xiaomi’nin Redmi Note 8 serisi başta ülkemiz olmak üzere birçok ülkede raflara yerleşti. Giriş seviyesi Redmi 8, 8A ve üst seviye Redmi Note 8 Pro dahil, farklı seçenekler kullanıcılara sunuluyor. Bunların arasına en son katılacak model ise Redmi Note 8T olacak.

    NFC ile farklılaşıyor

    Geçtiğimiz günlerde Redmi Note 8T’nin basın görselleri ortaya çıkmıştı. Bugün ise cihazı canlı olarak görme şansı yakaladık. Ayrıca kutu ve ekran koruyucu sayesinde teknik özelliklerin de netleştiğini söyleyebiliriz. Redmi Note 8T’deki en büyük farklılık NFC desteğine sahip olması.

    Redmi Note 8T’nin yeni görüntüleri ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    NFC’ye ek olarak cihazın özellikleri, Gorilla Glass 5 ile korunun 6.3 inç ekran, Snapdragon 665 yonga seti, 4000 mAh batarya, 48 MP ana sensörlü dörtlü arka kamera paketi, 4 GB / 6 GB RAM seçenekleri, 64 GB /128 GB depolama seçenekleri, 18W hızlı şarj desteği şeklinde sıralanabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "AirPods Pro 8 farklı renk seçeneği ile gelecek"

    Tasarım ve teknik özellikler Redmi Note 8’e bir hayli benzer. Ancak Redmi Note 8T’nin NFC ile ödeme yapmanın yaygın olduğu ülkelere sunulması bekleniyor. Son olarak cihazın ortaya çıkan görsellerinin ardından, Giztop isimli bir alışveriş sitesinde ön siparişe açıldığı fark edildi. Bu sitedeki özellikler de elimizdekileri doğruladı.



    https://www.gizmochina.com/2019/10/26/redmi-note-8t-live-photos-confirm-nfc-is-the-new-addition/ Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    xsw 13 sa. en beğenilen
    Koy şuna 710 öyle çıkar bari bir farklılık olsun. Sadece NFC için yeni model çıkarmak saçmalık. Xiaomi'de Samsung gibi olmaya başladı ilginçler doğrusu.
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    drserk 4 sa.
    not 8t için önceki haberlerde snp730g ye sahip bir note8pro modeli olacak denilmedi mi? nfc zaten note8pro da var
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    The Red Devil 9 sa.
    Çine sd 700 serisi ulaşmadı herhalde daha bu ne yav.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    xsw 13 sa. en beğenilen
    Koy şuna 710 öyle çıkar bari bir farklılık olsun. Sadece NFC için yeni model çıkarmak saçmalık. Xiaomi'de Samsung gibi olmaya başladı ilginçler doğrusu.
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    dodofran 15 sa.
    millet de bi değişik. yıllarca xiaominin telefonlarda nfc yok diye sövdüler şimdi adamlar nfc li telefon çıkarmış bu sefer de niye nfc li telefon çıkıyor diyolar
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    login35 16 sa.
    Xiaomi’de saçmalamaya başladı. Bugün NFC için ayrı model çıkaran yarın kimbilir ne için ayrı model çıkarır?
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    hayalladam 17 sa.
    199 dolardan satışa çıkmış. Sadece NFC için ayrı telefon yapmak nedir yahu! Biz de hesaplı telefonlarda NFC yok diye telefon alamıyoruz 15 gündür. Note 8 yerine direkt bunu çıkaraydın da alsaydık keşke.
    giztop.com/...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    brk6152 17 sa.
    Adamların rakibi yine kendi telefonları
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 sa. Donald Trump, iPhone ana ekran tuşunu geri istiyor 7 sa. Sızdırılan belgelere göre Windows 10X laptoplara da gelecek 7 sa. Ripple yöneticisi açıkladı: Mikro ödemeler devrimi 8 sa. Micron veri merkezleri için geliştirdiği yeni SSD çözümlerini duyurdu 9 sa. “Yerli üretim elektrikli otomobiller 2022’de yollarda” 10 sa. Twitter, Facebook'un kripto para birimi Libra'ya destek vermeyecek 10 sa. Hepsine hükmedecek bir F/P oyuncu kasası "DH-A5 incelemesi" 11 sa. Apple gelecek iPhone modellerinde LTPO ekran teknolojisini kullanabilir 11 sa. Son güncelleme nedeniyle bozulan Google Home'lar yenisiyle değiştirilecek 12 sa. iOS 13'teki tasarım değişikliği, e-postaların yanlışlıkla silinmesine neden oluyor 12 sa. Tesla otomobillere güç ve menzil arttıran güncelleme geliyor 13 sa. Volkanik püskürmelerin bazıları neden daha patlayıcı? 13 sa. OnePlus 8 Pro'nun renk seçenekleri ortaya çıktı 14 sa. Intel üretim tekniğinde liderliği yeniden elde etmekte kararlı 14 sa. Fortnite V-Bucks fiziksel mağazalarda da satılacak 15 sa. Razer Tartarus Pro oyuncu tuş takımı tanıtıldı 15 sa. Twitch bir yayıncısını daha Mixer’e kaptırdı 16 sa. AOC AG273QX oyuncu monitörü tanıtıldı 16 sa. ARM ve Huawei iş birliğine devam edecek 17 sa. Apple, iPhone 5 kullanıcılarını güncelleme yapmaları için uyarıyor 19 sa. GÖRÜNTÜLENEN Redmi Note 8T’nin yeni görüntüleri ortaya çıktı Sonraki AirPods Pro 8 farklı renk seçeneği ile gelecek 1 gün NASA'nın dev gezegen avcısı TESS, uzaylı aramaya başlıyor 1 gün Çocukların ekran önünde geçirdikleri vakit, zararlı mı değil mi? 1 gün Denizüstü rüzgâr çiftlikleri, küresel ihtiyaçtan fazla elektrik üretme potansiyeline sahip 1 gün Karayip Korsanları reboot filmi için tekrar hazırlıklara başlandı 1 gün Venüs'te kristal yapıları keşfedildi 1 gün Beyin, öğrenilmiş bilgileri nasıl hatırlıyor ? 1 gün Çin ilk kripto yasasını çıkarıyor 1 gün Crucial X8 taşınabilir SSD’sini duyurdu 1 gün Akıllı Tahtalar Pardus’a geçiyor 1 gün Netflix, videoların hızını belirleyebileceğiniz yeni özelliği test ediyor 1 gün Apple Pay, ABD'nin en çok kullanılan mobil ödeme platformu oldu 1 gün AirPods Pro önümüzdeki hafta satışa sunulacak 1 gün Galaxy Note 10 modelleri için Android 10 beta güncelleme programı başladı 1 gün Leica'nın yeni aynasız fotoğraf makinesi 6 Kasım'da tanıtılacak 1 gün Microsoft, Amazon'u 10 milyar dolarlık Pentagon JEDI bulut sözleşmesiyle yendi 1 gün Huawei Nova 6 5G'nin tasarımını açığa çıkaran basın görseli yayınlandı 1 gün Micron belleklerle yeni bir dünya rekoruna daha imza atıldı 1 gün Bitcoin adeta uçtu artış yüzde 40’a dayandı 1 gün Yeni dijital yayın platformu HBO Max, Netflix'e rakip olabilir mi? Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Apple, iPhone 5 kullanıcılarını güncelleme yapmaları için uyar...
    DonanımHaber
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    IPHONE PISMANLIKTIR
    DH Forum
    askerliğin insana kazandırdıkları
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim