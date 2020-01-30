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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, iPhone 9'un test aşamasına geçti

    Mart ayında piyasaya sürülmesi beklenen yeni uygun fiyatlı iPhone için test aşamasına geçildi. Akıllı telefon Şubat ayının ortalarında seri üretime girecek.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple, iPhone 9'un test aşamasına geçti
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    Apple, iPhone 9 veya iPhone SE 2 olarak anılan yeni uygun fiyatlı akıllı telefonu için test aşamasına geçti. Bu bilgi bizzat tedarik zincirindeki Çinli kaynaklardan geliyor.

    Tam kapsamlı seri üretim ise Şubat ayının ortalarında başlayacak. Mart ayında tanıtılacağı bildirilen iPhone 9, lansmandan hemen sonra satışa sunulacak.

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    Apple'ın yeni uygun fiyatlı telefonu tasarım anlamında iPhone 8'e benzeyecek. Cihazın 4.7 inç ekran ve Touch ID parmak izi tarayıcısına sahip olması bekleniyor.

    Apple, iPhone 9'un test aşamasına geçti
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    Fiyat etiketi konusunda çelişkili bilgiler var

    Bununla birlikte güncellenmiş A13 Bionic işlemci ve 3 GB RAM'den güç alacak. Yeni yonga seti sayesinde pil ömrü de önemli ölçüde artacak.

    Fiyat etiketi konusunda farklı iddialar var. İlk başta cihazın başlangıç fiyatının 399 dolar olacağı bildirilmişti. Daha sonrasında ise 475 dolar fiyatla çıkış yapacağı öne sürüldü.



    https://www.gizchina.com/2020/01/29/apple-iphone-9-is-now-in-its-testing-phase Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Hanzoli 2 dk.
    Face ID getirin la :(
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    Mhmmt4991 12 dk.
    399 dan çıkarsa iş yapar ama 475 zor.
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    Nz9 17 dk.
    Kenarları iPhone 5 serisi gibi ve ekran kasa oranı biraz daha iyi olsa orta sınıfı fiyatı yüksek olmasına rağmen paramparça ederdi.
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    faniseyler 1 sa.
    Nasıl reklam yapacaklarını şaşırdılar. Fabrikada olan bir test sürecinden bize ne.
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    Bgood 1 sa.
    Fiyat gün geçtikçe artıyor bu fiyatlar ucuz olmaktan çıkıyor; Hindistan,Brezilya,Türkiye,Arjantin pazarında 450 doların üstündeki ürün ucuz olarak nitelendirilemez, hedefiniz ucuz bişey üretmekse saymış olduğum pazarları dikkate almak zorunda
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    Sipihrz 2 sa.
    Ulen gene çıkmazsa ne gülerim ama. 2 yıl önce almayı bekledim bir süre , bütün haberler yalan çıkmıştı Note FE almıştım.
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