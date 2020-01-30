Apple, iPhone 9'un test aşamasına geçti

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Apple, iPhone 9 veya iPhone SE 2 olarak anılan yeni uygun fiyatlı akıllı telefonu için test aşamasına geçti. Bu bilgi bizzat tedarik zincirindeki Çinli kaynaklardan geliyor.

Tam kapsamlı seri üretim ise Şubat ayının ortalarında başlayacak. Mart ayında tanıtılacağı bildirilen iPhone 9, lansmandan hemen sonra satışa sunulacak.

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Apple'ın yeni uygun fiyatlı telefonu tasarım anlamında iPhone 8'e benzeyecek. Cihazın 4.7 inç ekran ve Touch ID parmak izi tarayıcısına sahip olması bekleniyor.

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Fiyat etiketi konusunda çelişkili bilgiler var

Bununla birlikte güncellenmiş A13 Bionic işlemci ve 3 GB RAM'den güç alacak. Yeni yonga seti sayesinde pil ömrü de önemli ölçüde artacak.

Fiyat etiketi konusunda farklı iddialar var. İlk başta cihazın başlangıç fiyatının 399 dolar olacağı bildirilmişti. Daha sonrasında ise 475 dolar fiyatla çıkış yapacağı öne sürüldü.

https://www.gizchina.com/2020/01/29/apple-iphone-9-is-now-in-its-testing-phase

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