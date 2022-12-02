Foxconn'da yaşanan sorunlar iPhone 15 üretimini etkileyebilir

Foxconn, iPhone siparişlerini kaybedebilir
Bugün güvenilir sızıntı kaynağı Ming-Chi Kuo, ''bu yılın dördüncü çeyreğinde gerçekleştirilen iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro sevkiyatlarında 15 ila 20 milyonluk bir kayıp yaşanabileceğini'' ve buna bağlı olarak Foxconn'un tepe model iPhone siparişlerini kaybedebileceğini belirtti. Bu durum bizlere, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Ultra siparişleri için Apple'ın Pegatron ve Luxshare gibi ortaklara yönelebileceğini gösteriyor.
Ayrıca Pegatron ve Luxshare'ın, mevcut kayıpları telafi etmek için iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max siparişlerinin yüzde 10'unu karşılaması bekleniyor. Burada Apple'ın yaşanabilecek riskler konusunda temkinli davrandığını söyleyebiliriz. Yazılım devi iPhone üretimini gelecekte Çin dışına taşımayı planlıyor olsa da, bu planların yakın zamanda gerçekleşmesi zor görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam