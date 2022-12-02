Tam Boyutta Gör Apple'ın en büyük üretim ortaklarından Foxconn, Zhengzhou tesisinde sorunlar yaşamaya devam ediyor. Bilindiği üzere Çin'in sert Covid-19 tedbirleri kapsamında çalışan işçiler, karantina koşullarından ve primlerin ödenmemesinden ötürü fabrika yönetimini protesto etmişti. Yaşanan sıkıntılar iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max gönderilerinde kesintilere neden olurken, Apple'ın planlarında değişiklikler yaşanacak gibi gözüküyor.

Foxconn, iPhone siparişlerini kaybedebilir

Bugün güvenilir sızıntı kaynağı Ming-Chi Kuo, ''bu yılın dördüncü çeyreğinde gerçekleştirilen iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro sevkiyatlarında 15 ila 20 milyonluk bir kayıp yaşanabileceğini'' ve buna bağlı olarak Foxconn'un tepe model iPhone siparişlerini kaybedebileceğini belirtti. Bu durum bizlere, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Ultra siparişleri için Apple'ın Pegatron ve Luxshare gibi ortaklara yönelebileceğini gösteriyor.

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Ayrıca Pegatron ve Luxshare'ın, mevcut kayıpları telafi etmek için iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max siparişlerinin yüzde 10'unu karşılaması bekleniyor. Burada Apple'ın yaşanabilecek riskler konusunda temkinli davrandığını söyleyebiliriz. Yazılım devi iPhone üretimini gelecekte Çin dışına taşımayı planlıyor olsa da, bu planların yakın zamanda gerçekleşmesi zor görünüyor.

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Foxconn'da yaşanan sorunlar iPhone 15 üretimini etkileyebilir