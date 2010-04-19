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Apple, iPhone ve Macbook'un üretimi için Brezilya'yı düşünüyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Silikon Vadisinin en değerli firması olan Apple, üretim hattında önemli değişikliklere gidebilir. Bloomberg'in Brezilya'nın Falho de S.Paulo adlı gazetesine dayandırdığı haberine göre Cupertino'lu iPhone ve Macbook'ların bir kısmının üretimini Brezilya'da gerçekleştirmeyi düşünüyor. Latin Amerika'nın en büyük ekonomisine sahip olan Brezilya'da iPhone ve Macbook'ları üretmeyi düşünen Apple, bu sayede özellikle Brezilya'da olmak üzere çevre ülkelerde fiyatlarını daha aşağı çekebilecek.

Apple'ın iPhone, iPod, Macbook Pro gibi birçok ürünü tahmin edileceği gibi Çin'de üretiliyor.


http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=ab6bucuwxe3I Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 9 yıl
Türkiyede üretselerdi şimdiki fiyatlarının 3katı fiyatına satmak zorunda kalırlardı... Adamlar dünyanın en ücra köşelerine kadar herşeyi araştırıyorlar merak etmeyin siz...
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Saahin 9 yıl

Batuist

Türkiyede üretselerdi şimdiki fiyatlarının 3katı fiyatına satmak zorunda kalırlardı... Adamlar dünyanın en ücra köşelerine kadar herşeyi araştırıyorlar merak etmeyin siz...

+
çin'de aylığı 30$'a işçi çalıştırılıyor
Tr'de aylığı 1,500 Tl, belki asgari filan diyeceksiniz ama apple yani bu da
bi de adamlar 40 milyar $ serveti Tr'de olsa nasıl kazanırdı. kapitalizmin kurallarını bilen en iyi 10 şirketin içindedir.
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Carnadormania 9 yıl
Türkiyede üretilsede aslında mantıklı bir hareket olabilir eğer Doğuya stok olayında destek sağlayacak arz a sahip bir ülkeyiz.
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