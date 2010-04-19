Apple, iPhone ve Macbook'un üretimi için Brezilya'yı düşünüyor

Haber Editörü
Silikon Vadisinin en değerli firması olan Apple, üretim hattında önemli değişikliklere gidebilir. Bloomberg'in Brezilya'nın Falho de S.Paulo adlı gazetesine dayandırdığı haberine göre Cupertino'lu iPhone ve Macbook'ların bir kısmının üretimini Brezilya'da gerçekleştirmeyi düşünüyor. Latin Amerika'nın en büyük ekonomisine sahip olan Brezilya'da iPhone ve Macbook'ları üretmeyi düşünen Apple, bu sayede özellikle Brezilya'da olmak üzere çevre ülkelerde fiyatlarını daha aşağı çekebilecek.
Apple'ın iPhone, iPod, Macbook Pro gibi birçok ürünü tahmin edileceği gibi Çin'de üretiliyor.
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=ab6bucuwxe3I Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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çin'de aylığı 30$'a işçi çalıştırılıyor
Tr'de aylığı 1,500 Tl, belki asgari filan diyeceksiniz ama apple yani bu da
bi de adamlar 40 milyar $ serveti Tr'de olsa nasıl kazanırdı. kapitalizmin kurallarını bilen en iyi 10 şirketin içindedir.