Apple, iPhone ve Macbook'un üretimi için Brezilya'yı düşünüyor

Silikon Vadisinin en değerli firması olan Apple, üretim hattında önemli değişikliklere gidebilir. Bloomberg'in Brezilya'nın Falho de S.Paulo adlı gazetesine dayandırdığı haberine göre Cupertino'lu iPhone ve Macbook'ların bir kısmının üretimini Brezilya'da gerçekleştirmeyi düşünüyor. Latin Amerika'nın en büyük ekonomisine sahip olan Brezilya'da iPhone ve Macbook'ları üretmeyi düşünen Apple, bu sayede özellikle Brezilya'da olmak üzere çevre ülkelerde fiyatlarını daha aşağı çekebilecek.

Apple'ın iPhone, iPod, Macbook Pro gibi birçok ürünü tahmin edileceği gibi Çin'de üretiliyor.

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=ab6bucuwxe3I