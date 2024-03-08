Apple'ın katlanabilir ekran patenti ortaya çıktı: İlk model yakın olabilir

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi akıllı telefon pazarında katlanabilir modellere çevirmiş durumda. Apple'ın ise bu pazara farklı bir şekilde adım atması bekleniyor. Söylentiler bunun bir katlanabilir iPhone yerine iPad olacağı yönündeydi ancak bir süredir planların ertelendiğini duyuyoruz. Son olarak Apple'ın iPhone ve iPad'ler için tasarladığı yeni bir katlanabilir ekran patenti ortaya çıktı.

Apple'ın katlanabilir telefon patenti ortaya çıktı

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Apple'ın katlanabilir iPad ve iPhone geliştirdiği uzun yıllardır konuşuluyor. Öyle ki bunun için en erken 2016 yılını işaret edilmişti. Ancak yakın tarihli raporlar, Samsung Display'den gelen panellerin Apple'ı memnun etmediği yönündeydi. Hatta bu projenin şimdilik rafa kaldırıldığı aktarılmıştı.

Tam Boyutta Gör Görünüşe bakılırsa Apple, katlanabilir iPhone ve iPad modellerini halen rafa kaldırılmış değil. Patently Apple'ın hazırladığı rapora göre, şirketin ekran kırışıklığını önleyecek yepyeni bir katlanabilir ekran patenti ortaya çıktı. Üstelik bu patent, farklı malzemeler sonucunda daha dayanıklı ekranlara yol açabilir.

Patent görsellerine göre, ekran katlanma bölgesi kimyasal işlemle daha ince hale getiriliyor ve kıvrımlı bölgenin pürüzsüz tutmak için polimer malzeme ile doldurulduğunu görüyoruz. Bu noktada polimer malzeme kullanımının, ışık yansımasını azaltacağını belirtelim. Bu da kırışıklığın büyük ölçüde gizlenmesini sağlayacak.

Ayrıca ekran yapısının farklı kimyasallarla güçlendirilmesinden de bahsediliyor. Örneğin iyon değiştirme işlemi (camdaki daha küçük iyonların yerini daha büyük iyonlar alması) veya camdaki sodyumun yerini potasyum alabilir. Bu da hasarlara karşı daha fazla basınç gerilimi demek.

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Bildiğiniz gibi Apple ve Samsung gibi teknoloji devleri, gelecek planları doğrultusunda çok sayıda patent başvurusunda bulunuyor. Ancak birçoğunun hayata geçirilmeden rafa kaldırıldığını görüyoruz. Bu nedenle yeni patentin gelecek nesil iPhone veya iPad modellerinde kullanılıp kullanılmayacağı şuan için belirsiz.

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Apple, iPhone'lar için devrim niteliğinde ekran patenti aldı!