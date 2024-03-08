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    Anlık Bildirim

    Apple'ın katlanabilir ekran patenti ortaya çıktı: İlk model yakın olabilir

    Apple, katlanabilir iPhone ve iPad'ler için devrim niteliğinde bir patent başvurusunda bulundu. Katlanabilir ekranların en büyük sorunu ortadan kalkabilir. İşte detaylar...
    Apple, iPhone'lar için devrim niteliğinde ekran patenti aldı! Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi akıllı telefon pazarında katlanabilir modellere çevirmiş durumda. Apple'ın ise bu pazara farklı bir şekilde adım atması bekleniyor. Söylentiler bunun bir katlanabilir iPhone yerine iPad olacağı yönündeydi ancak bir süredir planların ertelendiğini duyuyoruz. Son olarak Apple'ın iPhone ve iPad'ler için tasarladığı yeni bir katlanabilir ekran patenti ortaya çıktı.

    Apple'ın katlanabilir telefon patenti ortaya çıktı

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Apple'ın katlanabilir iPad ve iPhone geliştirdiği uzun yıllardır konuşuluyor. Öyle ki bunun için en erken 2016 yılını işaret edilmişti. Ancak yakın tarihli raporlar, Samsung Display'den gelen panellerin Apple'ı memnun etmediği yönündeydi. Hatta bu projenin şimdilik rafa kaldırıldığı aktarılmıştı.

    Apple, iPhone'lar için devrim niteliğinde ekran patenti aldı! Tam Boyutta Gör
    Görünüşe bakılırsa Apple, katlanabilir iPhone ve iPad modellerini halen rafa kaldırılmış değil. Patently Apple'ın hazırladığı rapora göre, şirketin ekran kırışıklığını önleyecek yepyeni bir katlanabilir ekran patenti ortaya çıktı. Üstelik bu patent, farklı malzemeler sonucunda daha dayanıklı ekranlara yol açabilir.

    Patent görsellerine göre, ekran katlanma bölgesi kimyasal işlemle daha ince hale getiriliyor ve kıvrımlı bölgenin pürüzsüz tutmak için polimer malzeme ile doldurulduğunu görüyoruz. Bu noktada polimer malzeme kullanımının, ışık yansımasını azaltacağını belirtelim. Bu da kırışıklığın büyük ölçüde gizlenmesini sağlayacak.

    Ayrıca ekran yapısının farklı kimyasallarla güçlendirilmesinden de bahsediliyor. Örneğin iyon değiştirme işlemi (camdaki daha küçük iyonların yerini daha büyük iyonlar alması) veya camdaki sodyumun yerini potasyum alabilir. Bu da hasarlara karşı daha fazla basınç gerilimi demek.

    Bildiğiniz gibi Apple ve Samsung gibi teknoloji devleri, gelecek planları doğrultusunda çok sayıda patent başvurusunda bulunuyor. Ancak birçoğunun hayata geçirilmeden rafa kaldırıldığını görüyoruz. Bu nedenle yeni patentin gelecek nesil iPhone veya iPad modellerinde kullanılıp kullanılmayacağı şuan için belirsiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 5 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    katlanabilir iphone, katlanabilir ipad ve
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