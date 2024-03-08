Apple'ın katlanabilir ekran patenti ortaya çıktı: İlk model yakın olabilir

Apple'ın katlanabilir telefon patenti ortaya çıktı
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Apple'ın katlanabilir iPad ve iPhone geliştirdiği uzun yıllardır konuşuluyor. Öyle ki bunun için en erken 2016 yılını işaret edilmişti. Ancak yakın tarihli raporlar, Samsung Display'den gelen panellerin Apple'ı memnun etmediği yönündeydi. Hatta bu projenin şimdilik rafa kaldırıldığı aktarılmıştı.
Patent görsellerine göre, ekran katlanma bölgesi kimyasal işlemle daha ince hale getiriliyor ve kıvrımlı bölgenin pürüzsüz tutmak için polimer malzeme ile doldurulduğunu görüyoruz. Bu noktada polimer malzeme kullanımının, ışık yansımasını azaltacağını belirtelim. Bu da kırışıklığın büyük ölçüde gizlenmesini sağlayacak.
Ayrıca ekran yapısının farklı kimyasallarla güçlendirilmesinden de bahsediliyor. Örneğin iyon değiştirme işlemi (camdaki daha küçük iyonların yerini daha büyük iyonlar alması) veya camdaki sodyumun yerini potasyum alabilir. Bu da hasarlara karşı daha fazla basınç gerilimi demek.
Bildiğiniz gibi Apple ve Samsung gibi teknoloji devleri, gelecek planları doğrultusunda çok sayıda patent başvurusunda bulunuyor. Ancak birçoğunun hayata geçirilmeden rafa kaldırıldığını görüyoruz. Bu nedenle yeni patentin gelecek nesil iPhone veya iPad modellerinde kullanılıp kullanılmayacağı şuan için belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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