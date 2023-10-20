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    Apple, katlanabilir iPad için vites yükseltiyor

    Apple, 2024 sonu veya 2025 başında piyasaya sürülmek üzere katlanabilir bir iPad'i üzerinde çalışıyor. Son gelen bilgiler Apple’ın bu yöndeki çalışmalar için vites yükselttiğine işaret ediyor.
    Apple, katlanabilir iPad için vites yükseltiyor Tam Boyutta Gör
    Katlanabilir cihazlar segmentinde Apple, uzunca bir süredir uzak kaldı. Firmanın halen herhangi bir katlanabilir ürünü veya resmi bir duyurusu bulunmuyor. Öte yandan Samsung, Google, Huawei, Honor ve Motorola an itibariyle bu pazarın hakimleri konumunda. Ancak, Apple’ın benzersiz bir yaklaşım benimseyerek varlığını hissettirmeye hazırlandığı ve bir katlanabilir iPad modeli hazırladığı söyleniyor.

    Katlanabilir iPad, 2024 sonunda veya 2025 başlarında gelebilir

    Katlanabilir iPad haberleri yeni değil, bir süredir gündemde ve fısıltı mecralarında konuşuluyor. Apple, katlanabilir akıllı telefon trendini takip etmek yerine, henüz kullanılmayan katlanabilir tablet pazarında öncü olmayı hedefleyecek gibi duruyor. Canalys raporuna göre bu yıl 37 yeni katlanabilir cihaz gördük. 2019'da sadece yüzde 0,3 paya sahip olan bu büyüyen premium akıllı telefon pazarı halihazırda yüzde 5 seviyelerine çıkmış durumda. Bununla birlikte, Apple'ın katlanabilir pazara girmekte gecikmesi kaçırılmış bir fırsat olarak görülüyor.

    DigiTimes'ın son raporları, Apple'ın şimdi katlanabilir tablet segmentinde yeni bir fırsat yakalamak için stratejisini değiştirdiğini gösteriyor. Apple, 2024'ün sonlarına doğru katlanabilir iPad'in küçük ölçekli üretimine başlamak ve potansiyel olarak 2024'ün sonunda veya 2025'in başlarında piyasaya sürmek amacıyla tedarikçileriyle yakın işbirliği içinde. Analist Ming-Chi Kuo bile birkaç ay önce aynı tahminde bulunmuş ve ona göre katlanabilir iPad hafif bir karbon fiber destek ayağına da sahip olacak.

    Bunlara ek olarak Apple'ın 2023'ten beri bu proje üzerinde çalıştığı, önemli tasarım ve işlevsellik patentlerini güvence altına aldığı da söyleniyor. Patent taslakları, esnek bir menteşe mekanizmasına sahip şık bir katlanabilir tableti ortaya koyuyor. Katlanabilir akıllı telefonların hakim olduğu bir pazarda Apple'ın katlanabilir tabletlere yönelmesi oyunun kurallarını değiştirebilir veya çöküşte olan tablet pazarını tekrardan canlandırabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 4 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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