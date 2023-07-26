Tam Boyutta Gör Samsung gibi şirketler katlanabilir telefonlara odaklanırken Apple'ın görüşü daha farklı. Kaliforniyalı dev katlanabilir tabletlerin potansiyeline daha fazla ikna olmuş görünüyor. Yeni bir iddiaya göre, katlanabilir iPad'in birkaç yıl içinde gün ışığına çıkma ihtimali oldukça yüksek.

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DigiTimes'ın yakın tarihli bir raporuna bakılırsa Apple bu yönde bir hazırlık içerisinde. Cupertinolu şirketin tedarik zincirinde yer alan bir kaynağa göre, birkaç yıldır katlanabilir telefonlar üzerinde çalıştığı söylenen Apple, yakın gelecekte katlanabilir ekranlı bir iPad piyasaya sürmeye çok sıcak bakıyor.

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Apple analisti de benzer iddiada bulunmuştu

Katlanabilir iPad ile ilgili söylentileri ilk defa duymuyoruz. Ünlü analist Ming-Chi Kuo geçtiğimiz aylarda bundan bahsetmiş ve ilk nesil katlanabilir iPad'in 2024 yılında, yani ilk katlanabilir iPhone'dan çok önce piyasaya sürülebileceğini söylemişti. Hatta bu konuda bazı detaylar bile verdi.

Kuo katlanabilir iPad'in tamamen yeni bir tasarımla sunulacağını açıkladı. Ayrıca Apple'ın cihazda hafif ve dayanıklı bir karbon fiber destek ayağı kullanacağını iddia etti. Katlanabilir iPad muhtemelen 1.099 dolardan başlayan 12.9 inç iPad Pro'nun üzerinde konumlandırılacak.

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Apple katlanabilir iPad çıkarmayı düşünüyor