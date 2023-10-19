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    Anlık Bildirim

    Apple, iPhone 16 serisinin tamamında A18 Bionic’e yer verebilir

    Geçtiğimiz haftalarda satışa çıkan iPhone 15 serisi dikkat çekse de analistler, serinin yeteri kadar satmadığını belirtiyor. İddialara göre bu durum, Apple’ın iPhone 16 planlarını değiştirebilir.
    iPhone 16 serisi şekilleniyor Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda iPhone 15 serisinin tanıtan Apple, özellikle iPhone 15 Pro modelleri ile mobil teknoloji dünyasının gözdesi olmayı başarmıştı. A17 Pro işlemcisinden güç alan bu cihazlar, standart iPhone 15 cihazlarında bulunmayan özellikleri ile üst seviye pazarında dikkat çekici bir seçenek olmayı başardılar. Ancak iddialara göre iPhone 15 Pro cihazlarının başarısı, standart modelleri olumsuz etkilemiş durumda.

    iPhone 15 ve iPhone 15 Plus beklenen ilgiyi görmüyor

    iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, birçok açıdan önceki nesillerden daha çekici özellikler sunsa da bu cihazlar beklenen ilgiyi görmüyor. Haitong International Securities’in ünlü analisti Jeff Pu, Bloomberg’in haberini doğruladı ve standart iPhone 15 modellerinin yeteri kadar satmadığını belirtti. Pu’ya göre iPhone 15, aynı zaman aralığında iPhone 14’ün gerisinde kalmış. 

    iPhone 16 serisi şekilleniyor Tam Boyutta Gör
    Raporlara göre iPhone 15 Pro Max, serinin en çok satan ürünü; iPhone 15 Pro ise Pro Max’ın hemen arkasında kalıyor. Özellikle Çin’de yeni iPhone serisinin rekabetin gerisinde kaldığı belirtiliyor. Standart iPhone 15 modellerinin birçok ülkede kolayca erişilebilir olduğu da gelen bilgiler arasında.

    iPhone 16 ailesi A18 Bionic ile gelecek

    Son yıllarda standart iPhone modellerini Pro modellerinden ayırmak için bu cihazlarda farklı işlemcilere yer veren Apple, gelecek sene bu fikrinden vazgeçebilir. Jeff Pu’nun raporuna göre iPhone 16 ailesinin tamamı Apple’ın A18 Bionic işlemcisinden güç alacak. Ancak Apple’ın iPhone 16 Pro ailesinden A18 Pro veya daha özel konfigüre edilmiş bir A18 Bionic’e yer vermesi bekleniyor. 

    iPhone 16 serisi şekilleniyor Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone 16’da yeni bir işlemciye yer verecek olsa da bazı özellikler Pro modellere özel olmaya devam edecek. Aynı rapor, iPhone 16 Pro serisinin daha güçlü bir 5G modeme, Wi-Fi 7 teknolojisineve 48MP ultra geniş açılı bir lense yer vereceğini belirtiyor. iPhone 16 ve iPhone 16 Plus ise Wi-Fi 6E teknolojisine yer verecek. Umarız Apple, iPhone 16 serisi ile standart iPhone modellerini daha rekabetçi bir hale getirir.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 3 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 6 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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