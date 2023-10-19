Apple, iPhone 16 serisinin tamamında A18 Bionic’e yer verebilir

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus beklenen ilgiyi görmüyor
iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, birçok açıdan önceki nesillerden daha çekici özellikler sunsa da bu cihazlar beklenen ilgiyi görmüyor. Haitong International Securities’in ünlü analisti Jeff Pu, Bloomberg’in haberini doğruladı ve standart iPhone 15 modellerinin yeteri kadar satmadığını belirtti. Pu’ya göre iPhone 15, aynı zaman aralığında iPhone 14’ün gerisinde kalmış.
iPhone 16 ailesi A18 Bionic ile gelecek
Son yıllarda standart iPhone modellerini Pro modellerinden ayırmak için bu cihazlarda farklı işlemcilere yer veren Apple, gelecek sene bu fikrinden vazgeçebilir. Jeff Pu’nun raporuna göre iPhone 16 ailesinin tamamı Apple’ın A18 Bionic işlemcisinden güç alacak. Ancak Apple’ın iPhone 16 Pro ailesinden A18 Pro veya daha özel konfigüre edilmiş bir A18 Bionic’e yer vermesi bekleniyor.
hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.