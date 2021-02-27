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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, kekeleyen insanları anlaması için Siri'yi eğitiyor

    Apple, Siri'yi daha fazla kullanıcı için ulaşılabilir kılmak istiyor. Şirket, kekeleyen insanları rahatça anlayabilmesi için Siri'yi geliştiriyor.
    27 Şubat 2021, 19:30 (9 sa.)
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    8
    iPhone
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Apple, kekeleyen insanları anlaması için Siri'yi eğitiyor
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    Wall Street Journal'ın haberine göre Apple, tipik olmayan konuşma kalıplarına sahip kullanıcılar için Siri ses asistanını geliştirmenin yollarını araştırıyor. Şirket, Siri'nin daha fazla konuşma türünü anlamasına yardımcı olmasını sağlamak için Apple Podcast'lerinden ses örnekleri çıkarıyor.

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    Siri, kekeleyen kullanıcıları daha rahat anlayacak

    Apple, kekeleyen kişilerin yer aldığı podcast'lerden? Siri?'yi eğitmek için kullanılabilecek 28.000 ses klibi oluşturdu.  Apple sözcüsüne göre, şirketin topladığı bu veriler, atipik konuşma kalıpları için ses tanıma sistemlerini iyileştirecek.

    Apple, Siri'nin atipik konuşma kalıplarına sahip insanları anlama şeklini iyileştirmenin yanı sıra kullanıcıların, Siri'nin ne kadar süreyle dinlemesini istediklerini kontrol etmelerine olanak tanıyan Siri için bir Bekletme özelliğini de uygulamaya koyuyor. Bu, Siri'nin kullanıcıların konuşmayı bitirmeden sözünü kesmesini engelleyecek.

    Apple, bu hafta yayınlanacak olan ve şirketin çabaları hakkında daha fazla ayrıntı sağlayacak bir araştırma makalesinde Siri'yi iyileştirme çalışmalarını özetlemeyi planlıyor.



    https://appleinsider.com/articles/21/02/25/apple-researching-voice-accessibility-features-for-siri-like-stutter-detection Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İyi düşünülmüş bir gelişme olmuş, tebrik ederim. Çentiğini direkt çalan firmaların bu gibi güzellikleri de (ç)almasını beklerim.
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    C Clusive 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gerçekten tebrik ederim...
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Askaparta 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fiyatıyla kekeleten firma diyet ödesin. Siri, fişler sizi. Ama yardım amaçlı çalışmalar tebrik edilesi.
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    MonitörKertenkelesi 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Peki Siri şiveleri de doğru anlıyor mu deneyen var mı? Türkiye'de pek çok şivede konuşan insan var, kara deniz, ege veya doğu anadolu insanının şivesi birbirinden farklı ve bazen yabancı birinin bir Türk kadar bunları anlamakta gülük çekeceğini düşünüyorum. Muhtemelen Amerika'da da çok fazla şive vardır.
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    J jenerasyon (mustafa dural) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tabii bu arada 1 aydan bu yana “ hey Siri “ dedikten sonra Siri’nin sanki mantıksal/ Uzak doğu dili karışık yanıtı düzeltilemedi. ( Türkçe kullanımda) . Apple sorunun giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini söylüyor.
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    12 Angry Men (Heisenberg ) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    İnce bir hareket, apple farkı işte.
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    CoreXXX (fatih tat) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şöyle faydalı şeyler görmek güzel.
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    C Clusive 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gerçekten tebrik ederim...
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    1ses1 (hasan türk) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tamamda ben ingilizce yada farklı dilde karışık birşey aradığımda bu bir türkçe cümle içinde yabancı mağza ismide olabilir bunu yapamıyor komple türkçe olmalı siride. Google da özellikle mi box üzerinden sesli aramalarımda söylediğim kelimleri tektek çeviriyor ve büyük bir kısmını doğru yazıyor. Sürekli telefon ve tablette nadiren siriyi kullanıyorum ama android tarafında dil çeşitliliğinin aynı anda yapılması işimi kolaylaştırıyor.
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    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İyi düşünülmüş bir gelişme olmuş, tebrik ederim. Çentiğini direkt çalan firmaların bu gibi güzellikleri de (ç)almasını beklerim.
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