Apple, kekeleyen insanları anlaması için Siri'yi eğitiyor

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Wall Street Journal'ın haberine göre Apple, tipik olmayan konuşma kalıplarına sahip kullanıcılar için Siri ses asistanını geliştirmenin yollarını araştırıyor. Şirket, Siri'nin daha fazla konuşma türünü anlamasına yardımcı olmasını sağlamak için Apple Podcast'lerinden ses örnekleri çıkarıyor.

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Siri, kekeleyen kullanıcıları daha rahat anlayacak

Apple, kekeleyen kişilerin yer aldığı podcast'lerden? Siri?'yi eğitmek için kullanılabilecek 28.000 ses klibi oluşturdu. Apple sözcüsüne göre, şirketin topladığı bu veriler, atipik konuşma kalıpları için ses tanıma sistemlerini iyileştirecek.

Apple, Siri'nin atipik konuşma kalıplarına sahip insanları anlama şeklini iyileştirmenin yanı sıra kullanıcıların, Siri'nin ne kadar süreyle dinlemesini istediklerini kontrol etmelerine olanak tanıyan Siri için bir Bekletme özelliğini de uygulamaya koyuyor. Bu, Siri'nin kullanıcıların konuşmayı bitirmeden sözünü kesmesini engelleyecek.

Apple, bu hafta yayınlanacak olan ve şirketin çabaları hakkında daha fazla ayrıntı sağlayacak bir araştırma makalesinde Siri'yi iyileştirme çalışmalarını özetlemeyi planlıyor.

https://appleinsider.com/articles/21/02/25/apple-researching-voice-accessibility-features-for-siri-like-stutter-detection

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