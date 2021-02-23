iPhone 12'ye olan talep, Apple'ı 2021'de 3 trilyon dolar değerine ulaştırabilir

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Apple, iPhone 12 serisiyle kazanmaya devam ediyor. Şirket, yeni seri ile başarılı satış rakamlarına ulaştı ve seriye olan ilgi sürüyor. 2 trilyon dolardan fazla güncel piyasa değerine sahip Apple, Wedbush analistlerine göre yıl sonuna kadar 3 trilyon doları aşan bir piyasa değerine sahip olacak. Analistler, Asya pazarındaki iPhone 12 talebinin bu başarıdaki önemli faktör olacağını söylüyorlar.

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Süper döngü ile rekor kazançlar sağlanabilir

Wedbush analistleri Daviel Ives ve Strecker Backe, iPhone 12'nin mevcut satış sayılarını da göz önüne alarak tahminlerden daha yüksek seviyelerde cihaz satışının gerçekleşmesinin mümkün olduğundan ve iPhone 12 serisinin 'süper döngü' yaratabileceğinden bahsediyor. Analistler, Apple'ın yıl sonuna kadar 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşmasının mümkün olduğunu söylüyorlar.

Analizlerine göre talepteki artış devam ederse Apple, 240 milyon adetten fazla satış sayılarına ulaşabilir. Bu, yalnızca 220 milyon adet satışla Wall Street'in öngördüğünden daha yüksek olmakla kalmayacak aynı zamanda Apple'ın 2015'te gerçekleştirilen 231 milyon adetlik önceki satış rekorunu da geçecek.Wedbush raporlarına göre Çin satışları, Apple'ın süper döngüsü için bir kilit noktası olacak.

Apple'ın sürekli büyüyen Servisler bölümü de şirkete iyi miktarlarda para kazandırmaya devam ediyor. Son çeyrek verileri göre 15.76 milyar dolar ile iPhone satışlarından sonra şirkete en fazla para kazandıran birim olarak gösteriliyor. Wedbush yine de iPhone satışlarının Apple'ın büyümesindeki en önemli etken olarak gösteriyor.

https://appleinsider.com/articles/21/02/21/iphone-12-demand-could-help-apple-reach-3t-valuation-by-end-of-2021

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