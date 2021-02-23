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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12'ye olan talep, Apple'ı 2021'de 3 trilyon dolar değerine ulaştırabilir

    iPhone 12 serisi piyasaya sürüldüğünden bu yana oldukça talep görüyor. Yapılan analizler, bu talep sayesinde Apple'ın yıl bitmeden 3 trilyon dolar piyasa değerine sahip olabileceğini gösteriyor.
    23 Şubat 2021, 05:00 (2 sa.)
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    iPhone
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    iPhone 12'ye olan talep, Apple'ı 2021'de 3 trilyon dolar değerine ulaştırabilir
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    Apple, iPhone 12 serisiyle kazanmaya devam ediyor. Şirket, yeni seri ile başarılı satış rakamlarına ulaştı ve seriye olan ilgi sürüyor. 2 trilyon dolardan fazla güncel piyasa değerine sahip Apple, Wedbush analistlerine göre yıl sonuna kadar 3 trilyon doları aşan bir piyasa değerine sahip olacak. Analistler, Asya pazarındaki iPhone 12 talebinin bu başarıdaki önemli faktör olacağını söylüyorlar.

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    Ayrıca Bkz. "Apple, artırılmış gerçeklik patentleri ile Apple Glass'ın muhtemel özelliklerine bakış sunuyor"

    Süper döngü ile rekor kazançlar  sağlanabilir

    Wedbush analistleri Daviel Ives ve Strecker Backe, iPhone 12'nin mevcut satış sayılarını da göz önüne alarak tahminlerden daha yüksek seviyelerde cihaz satışının gerçekleşmesinin mümkün olduğundan ve iPhone 12 serisinin 'süper döngü' yaratabileceğinden bahsediyor. Analistler, Apple'ın yıl sonuna kadar 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşmasının mümkün olduğunu söylüyorlar.

    Analizlerine göre talepteki artış devam ederse Apple, 240 milyon adetten fazla satış sayılarına ulaşabilir. Bu, yalnızca 220 milyon adet satışla Wall Street'in öngördüğünden daha yüksek olmakla kalmayacak aynı zamanda Apple'ın 2015'te gerçekleştirilen 231 milyon adetlik önceki satış rekorunu da geçecek.Wedbush raporlarına göre Çin satışları, Apple'ın süper döngüsü için bir kilit noktası olacak.

    Apple'ın sürekli büyüyen Servisler bölümü de şirkete iyi miktarlarda para kazandırmaya devam ediyor. Son çeyrek verileri göre 15.76 milyar dolar ile iPhone satışlarından sonra şirkete en fazla para kazandıran birim olarak gösteriliyor. Wedbush yine de iPhone satışlarının Apple'ın büyümesindeki en önemli etken olarak gösteriyor.



    https://appleinsider.com/articles/21/02/21/iphone-12-demand-could-help-apple-reach-3t-valuation-by-end-of-2021 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Nissan'dan karavan ofis konsepti

    S
    sultanneb 13 saat önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 14 saat önce

    gezgin köle aracı

    antique 14 saat önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 2 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 2 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 2 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 2 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 2 gün önce

    Doktor bu ne?

    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    FthK. (Fatih KÜÇÜKODACI) 8 dk. ( Mesaj Silindi )
    Tasarım değişikliği bunda etken oldu tabi. Ancak Türkiye satışları beklenilen seviyede mi acaba ?
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    V V4LKyR 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Olabilir de olmayabilir de dönebilir ebilebilibilebilir...
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