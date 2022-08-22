Apple "kendin onar" programını genişletti: Artık M1 MacBook parçaları satın alınabiliyor

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Apple, ABD'de "kendin onar" programının genişletildiğini duyurdu. 23 Ağustos 2022'den itibaren müşteriler, M1 işlemci ailesine sahip MacBook Air ve MacBook Pro dizüstü bilgisayarlar için parça sipariş edebilecekler.

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Diğer ülkelere de genişletilecek

Dizüstü bilgisayar sahipleri sadece Apple'ın web sitesinden sipariş edilebilecek orijinal yedek parçalara (ekran, bataryalı üst kasa, trackpad ve daha fazlası) değil, aynı zamanda onarım araçlarına ve kılavuzlarına da erişebilecekler.

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Şirket, iPhone için kendin onar hizmetini Nisan 2022'de başlattı. Apple mağaza kataloğunda, alet kitleri de dahil olmak üzere gerekli tüm parçalar bulunmaktadır. Apple, kendin onar programının bu yıl içinde diğer ülkelere de genişletileceğini duyurdu. Yedek parçaların sunulacağı Apple aygıtlarının listesi de zaman içinde genişletilecek.

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