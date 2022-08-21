Teknoloji şirketleri saniyede kaç para kazanıyor? Zirvede Apple var

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Yayınlanan bir rapora göre Apple, tam zamanlı işlerde çalışan birçok Amerikalının bir hafta içinde kazandığından daha fazla parayı bir saniyede kazanıyor.

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Tipalti tarafından yürütülen yeni araştırmada, saniyede en çok para kazananları bulmak için dünyanın en tanınmış 50 şirketinin yıllık kar rakamlarına incelendi. Teknolojiye meraklı birçok kişinin tahmin edebileceği üzere Apple zirvede yer alıyor ve raporun yer aldığı sitede şirketlerin saniyelik kazançlarını canlı izleyebiliyorsunuz.

Apple'ın günlük kazancı 151 milyon doları aşıyor

Rapora göre Apple şu anda günde 151 milyon dolar veya başka bir deyişle saniyede 1.752 dolar kazanıyor. Bunu bir perspektife oturtmak gerekirse, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ortalama haftalık ücret 1.237 dolar civarında. Bu, ortalama maaşı alanların, Apple'ın sadece bir saniyede toplayabildiğini kazanmak için bir haftadan fazla zamana ihtiyacı olduğu anlamına geliyor. Siz haberi buraya kadar okurken Apple'ın kasasına yüzbinlerce dolar girdi bile.

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Listedeki diğer teknoloji şirketlerine gelecek olursak: Microsoft saniyede 1.244 dolar, günde 107 milyon dolar, Alphabet (Google) saniyede 1.089 dolar, günde 94 milyon dolar, Facebook saniyede 586 dolar, günde 50 milyon dolar son olarak Amazon.com ise saniyede 367 dolar, günde ise 31 milyon doları kasasına koyuyor.

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