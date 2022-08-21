Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Teknoloji şirketleri saniyede kaç para kazanıyor? Zirvede Apple var

    Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin günde, hatta saniyede kaç para kazandığını hiç merak ettiniz mi? İşte konuyla ilgili ilginç araştırma.               
    1

    Teknoloji şirketleri saniyede kaç para kazanıyor?
    Tam Boyutta Gör

    Yayınlanan bir rapora göre Apple, tam zamanlı işlerde çalışan birçok Amerikalının bir hafta içinde kazandığından daha fazla parayı bir saniyede kazanıyor.

    Tipalti tarafından yürütülen yeni araştırmada, saniyede en çok para kazananları bulmak için dünyanın en tanınmış 50 şirketinin yıllık kar rakamlarına incelendi. Teknolojiye meraklı birçok kişinin tahmin edebileceği üzere Apple zirvede yer alıyor ve raporun yer aldığı sitede şirketlerin saniyelik kazançlarını canlı izleyebiliyorsunuz.

    Apple'ın günlük kazancı 151 milyon doları aşıyor

    Rapora göre Apple şu anda günde 151 milyon dolar veya başka bir deyişle saniyede 1.752 dolar kazanıyor. Bunu bir perspektife oturtmak gerekirse, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ortalama haftalık ücret 1.237 dolar civarında. Bu, ortalama maaşı alanların, Apple'ın sadece bir saniyede toplayabildiğini kazanmak için bir haftadan fazla zamana ihtiyacı olduğu anlamına geliyor. Siz haberi buraya kadar okurken Apple'ın kasasına yüzbinlerce dolar girdi bile.

    Teknoloji şirketleri saniyede kaç para kazanıyor?
    Tam Boyutta Gör

    Listedeki diğer teknoloji şirketlerine gelecek olursak: Microsoft saniyede 1.244 dolar, günde 107 milyon dolar, Alphabet (Google) saniyede 1.089 dolar, günde 94 milyon dolar, Facebook saniyede 586 dolar, günde 50 milyon dolar son olarak Amazon.com ise saniyede 367 dolar, günde ise 31 milyon doları kasasına koyuyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla'ya rakip: Xiaomi Pilot

    A
    atomkarınca74 21 saat önce

    batarya nasıl anlaşılır

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A72
    Samsung Galaxy A72
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS X543MA-GQ1082
    ASUS X543MA-GQ1082
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız