Apple, klavyedeki bir tuşu mouse olarak kullanabilmeyi amaçlıyor

Apple, geçtiğimiz Ağustos ayında listelenen bir patent üzerinde çalışmalara devam ediyor. Teknoloji devi yeni bir patentle klavyeden çıkarılabilir bir tuşu mouse olarak kullanabilmeyi araştırmaya devam ettiğini ortaya koyuyor.
Klavyeye entegre mouse
Apple'ın 'Deployable Key Mouse' başlığıyla ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'nde yayınlanan yeni bir patenti, klavyeye entegre bir tuşun mouse olarak kullanılabilmesini gösteriyor. Patentte yer verilen detaylara bakıldığında mouse olarak kullanılabilecek olan tuş, ergonomik bir şekle sahip olacak.
Klavyeden çıkarıldığında mouse olarak çalışabilmesi için tuşun aynı zamanda bir pile ve sensörlere sahip olacağı belirtiliyor. Tuşun boyutlarına patentte yer verilmezken Apple'ın teknoloji üzerinde geliştirmeler yapması gelecekte mouse olarak kullanılabilir klavyeye entegre bir tuşa sahip Mac'leri mümkün kılabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun
[resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş
sonuçta bir şekilde olay dönüyor.
Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D