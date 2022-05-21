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    Anlık Bildirim

    Apple, klavyedeki bir tuşu mouse olarak kullanabilmeyi amaçlıyor

    Teknoloji devi Apple, klavyedeki bir tuşu mouse olarak da kullanabilmeyi amaçlayan bir teknolojinin patentini aldı. Şirket, gelecekte bu teknolojiyi bilgisayarlarına entegre edebilir.
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    Apple, klavyedeki bir tuşu mouse olarak kullanabilmeyi amaçlıyor
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    Apple, geçtiğimiz Ağustos ayında listelenen bir patent üzerinde çalışmalara devam ediyor. Teknoloji devi yeni bir patentle klavyeden çıkarılabilir bir tuşu mouse olarak kullanabilmeyi araştırmaya devam ettiğini ortaya koyuyor.

    Klavyeye entegre mouse

    Apple'ın 'Deployable Key Mouse' başlığıyla ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'nde yayınlanan yeni bir patenti, klavyeye entegre bir tuşun mouse olarak kullanılabilmesini gösteriyor. Patentte yer verilen detaylara bakıldığında mouse olarak kullanılabilecek olan tuş, ergonomik bir şekle sahip olacak.

    Apple, klavyedeki bir tuşu mouse olarak kullanabilmeyi amaçlıyor
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    Klavyeden çıkarıldığında mouse olarak çalışabilmesi için tuşun aynı zamanda bir pile ve sensörlere sahip olacağı belirtiliyor. Tuşun boyutlarına patentte yer verilmezken Apple'ın teknoloji üzerinde geliştirmeler yapması gelecekte mouse olarak kullanılabilir klavyeye entegre bir tuşa sahip Mac'leri mümkün kılabilir.

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    supervisorberk 2 gün önce

    Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun

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    Sarı Mucit 4 gün önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 5 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 5 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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