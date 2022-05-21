Apple, klavyedeki bir tuşu mouse olarak kullanabilmeyi amaçlıyor

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Apple, geçtiğimiz Ağustos ayında listelenen bir patent üzerinde çalışmalara devam ediyor. Teknoloji devi yeni bir patentle klavyeden çıkarılabilir bir tuşu mouse olarak kullanabilmeyi araştırmaya devam ettiğini ortaya koyuyor.

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Klavyeye entegre mouse

Apple'ın 'Deployable Key Mouse' başlığıyla ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'nde yayınlanan yeni bir patenti, klavyeye entegre bir tuşun mouse olarak kullanılabilmesini gösteriyor. Patentte yer verilen detaylara bakıldığında mouse olarak kullanılabilecek olan tuş, ergonomik bir şekle sahip olacak.

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Klavyeden çıkarıldığında mouse olarak çalışabilmesi için tuşun aynı zamanda bir pile ve sensörlere sahip olacağı belirtiliyor. Tuşun boyutlarına patentte yer verilmezken Apple'ın teknoloji üzerinde geliştirmeler yapması gelecekte mouse olarak kullanılabilir klavyeye entegre bir tuşa sahip Mac'leri mümkün kılabilir.

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