Apple, geliştiriciler için kod yazmayı kolaylaştıracak yapay zeka geliştiriyor

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Apple’ın son zamanlarda daha fazla yapay zeka alanına girdiğini görüyoruz. Teknoloji devi Keyframer yapay zekası ile hareketsiz görüntüleri canlandırırken şimdi de geliştiriciler için kod yazmayı kolaylaştıracak bir yapay zeka aracı üzerinde çalışıyor. Aktarılanlara göre Apple’ın bu aracı Xcode’a dahil olacak ve esasında Microsoft’un bir süredir sunduğu Github Copilot’a benzeyecek.

Apple, Xcode'a yapay zeka ekleyecek

macOS, iOS, watchOS, tvOS ve visionOS için yazılım geliştirmek için Apple tarafından geliştirilen tümleşik geliştirme ortamı olan Xcode, yakında kod üretmek için yapay zeka aracı içerecek. Apple’ın yeni yapay zeka aracı doğal dil taleplerine göre kod üretebilen ve kodu bir programlama dilinden diğerine dönüştürebilen Microsoft'un GitHub Copilot'una benzeyecek.

Xcode AI aracının kod bloklarını tahmin edip tamamlayabileceği ve geliştiricilerin uygulama oluşturma süreçlerini kolaylaştıracağı belirtiliyor. Apple şu anda bu işlevi dahili olarak test ettiği ve firmanın aracı, bu yılın başlarında üçüncü taraf yazılım geliştiricilere sunmayı planladığı aktarılıyor. Apple, Xcode'u yazılım geliştiricilere ücretsiz olarak veriyor ancak uygulama mağazalarına uygulama göndermek için yıllık 99 dolar ücret alıyor.

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Apple’ın iOS 18, iPadOS 18 ve macOS 15 için mümkün olduğunca çok sayıda yeni yapay zeka özelliği istediği de belirtiliyor. Bunlar arasında Siri’ye eklenecek üretken yapay zeka özelliklerinin yanı sıra Apple Music'te çalma listeleri ve Keynote'ta slaytlar oluşturmak gibi özellikler yer alıyor. Ek olarak Apple'ın cihazlarındaki "Spotlight" arama özelliğinin yapay zeka ile bütünleşerek daha kapsamlı kontroller sağlayacağı söyleniyor.

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Apple, kod yazmayı kolaylaştıracak yapay zeka geliştiriyor