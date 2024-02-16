Apple, geliştiriciler için kod yazmayı kolaylaştıracak yapay zeka geliştiriyor

Apple’ın son zamanlarda daha fazla yapay zeka alanına girdiğini görüyoruz. Teknoloji devi Keyframer yapay zekası ile hareketsiz görüntüleri canlandırırken şimdi de geliştiriciler için kod yazmayı kolaylaştıracak bir yapay zeka aracı üzerinde çalışıyor. Aktarılanlara göre Apple’ın bu aracı Xcode’a dahil olacak ve esasında Microsoft’un bir süredir sunduğu Github Copilot’a benzeyecek.
Apple, Xcode'a yapay zeka ekleyecek
macOS, iOS, watchOS, tvOS ve visionOS için yazılım geliştirmek için Apple tarafından geliştirilen tümleşik geliştirme ortamı olan Xcode, yakında kod üretmek için yapay zeka aracı içerecek. Apple’ın yeni yapay zeka aracı doğal dil taleplerine göre kod üretebilen ve kodu bir programlama dilinden diğerine dönüştürebilen Microsoft'un GitHub Copilot'una benzeyecek.
Xcode AI aracının kod bloklarını tahmin edip tamamlayabileceği ve geliştiricilerin uygulama oluşturma süreçlerini kolaylaştıracağı belirtiliyor. Apple şu anda bu işlevi dahili olarak test ettiği ve firmanın aracı, bu yılın başlarında üçüncü taraf yazılım geliştiricilere sunmayı planladığı aktarılıyor. Apple, Xcode'u yazılım geliştiricilere ücretsiz olarak veriyor ancak uygulama mağazalarına uygulama göndermek için yıllık 99 dolar ücret alıyor.
Apple’ın iOS 18, iPadOS 18 ve macOS 15 için mümkün olduğunca çok sayıda yeni yapay zeka özelliği istediği de belirtiliyor. Bunlar arasında Siri’ye eklenecek üretken yapay zeka özelliklerinin yanı sıra Apple Music'te çalma listeleri ve Keynote'ta slaytlar oluşturmak gibi özellikler yer alıyor. Ek olarak Apple'ın cihazlarındaki "Spotlight" arama özelliğinin yapay zeka ile bütünleşerek daha kapsamlı kontroller sağlayacağı söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.