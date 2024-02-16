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    Anlık Bildirim

    Apple, geliştiriciler için kod yazmayı kolaylaştıracak yapay zeka geliştiriyor

    Apple, geliştiricilerin uygulamalar için kod yazmasına yardımcı olacak yapay zeka aracı geliştiriyor. Aktarılanlara göre Xcode’a dahil olacak araç Microsoft’un Github Copilot’una benzeyecek.

    Apple, kod yazmayı kolaylaştıracak yapay zeka geliştiriyor Tam Boyutta Gör

    Apple’ın son zamanlarda daha fazla yapay zeka alanına girdiğini görüyoruz. Teknoloji devi Keyframer yapay zekası ile hareketsiz görüntüleri canlandırırken şimdi de geliştiriciler için kod yazmayı kolaylaştıracak bir yapay zeka aracı üzerinde çalışıyor. Aktarılanlara göre Apple’ın bu aracı Xcode’a dahil olacak ve esasında Microsoft’un bir süredir sunduğu Github Copilot’a benzeyecek.

    Apple, Xcode'a yapay zeka ekleyecek

    macOS, iOS, watchOS, tvOS ve visionOS için yazılım geliştirmek için Apple tarafından geliştirilen tümleşik geliştirme ortamı olan Xcode, yakında kod üretmek için yapay zeka aracı içerecek. Apple’ın yeni yapay zeka aracı doğal dil taleplerine göre kod üretebilen ve kodu bir programlama dilinden diğerine dönüştürebilen Microsoft'un GitHub Copilot'una benzeyecek.

    Xcode AI aracının kod bloklarını tahmin edip tamamlayabileceği ve geliştiricilerin uygulama oluşturma süreçlerini kolaylaştıracağı belirtiliyor. Apple şu anda bu işlevi dahili olarak test ettiği ve firmanın aracı, bu yılın başlarında üçüncü taraf yazılım geliştiricilere sunmayı planladığı aktarılıyor. Apple, Xcode'u yazılım geliştiricilere ücretsiz olarak veriyor ancak uygulama mağazalarına uygulama göndermek için yıllık 99 dolar ücret alıyor.

    Apple’ın iOS 18, iPadOS 18 ve macOS 15 için mümkün olduğunca çok sayıda yeni yapay zeka özelliği istediği de belirtiliyor. Bunlar arasında Siri’ye eklenecek üretken yapay zeka özelliklerinin yanı sıra Apple Music'te çalma listeleri ve Keynote'ta slaytlar oluşturmak gibi özellikler yer alıyor. Ek olarak Apple'ın cihazlarındaki "Spotlight" arama özelliğinin yapay zeka ile bütünleşerek daha kapsamlı kontroller sağlayacağı söyleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 4 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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