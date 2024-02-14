Apple’ın Keyframer yapay zekası hareketsiz görüntüleri canlandırabiliyor

Teknoloji Editörü
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Apple araştırmacıları, doğal dil komutları aracılığıyla durağan, hareketsiz görüntüleri canlandırmak için büyük dil modellerinin (LLM'ler) gücünden yararlanan " Keyframer" adlı yeni bir yapay zeka aracını tanıttı. Arxiv.org'da yayınlanan yeni bir araştırma makalesinde ayrıntıları verilen bu yeni araç, iPad Pro ve Vision Pro gibi yeni nesil Apple ürünlerinde neler olacağına dair ipuçları da veriyor. Apple, Keyframer yapay zekasını tanıttı
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Apple, Keyframer yapay zekasında
animasyon tasarımını güçlendirmek için büyük dil modellerini kullanıyor. Dolayısıyla esasında animatörlere hitap eden bir araç gibi duruyor. Örneğin, elinizde sabit görseller ve anlatacak bir hikayeniz var ancak bunları bir animasyona dönüştürecek vakte sahip değilsiniz. Apple Keyframer da burada devreye giriyor. Sadece birkaç cümleyle bu görüntüler hareketli hale getiriliyor.
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Keyframer, hareketsiz bir
SVG görüntüsünden ve komut isteminden CSS animasyon kodu üretebilen büyük bir dil modeli (çalışmada OpenAI'ın GPT-4 modeli kullanılıyor) tarafından destekleniyor. Bir animasyon oluşturmak için kullanıcı SVG görüntüsü araca yüklüyor ve örneğin, “bulutlar yavaşça sola doğru sürüklensin” tarzında bir komut yazıyor. Keyframer ise bu animasyonu gerçekleştirecek kodu üretiyor. Kullanıcılar daha sonra CSS kodunu doğrudan düzenleyerek veya doğal dilde yeni istemler ekleyerek animasyonu geliştirebiliyor.
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Keyframer ile sadece üretim değil aynı zamanda
düzenlemeler de yapılıyor. Animatör olanlar bilecektir, genellikle projelerde istediğiniz animasyonu tek seferde ortaya koyamayabilir ve birkaç kez yinelemeler yapmak zorunda kalabilirsiniz. Keyframer ile hem hızlıca düzenleme hem de yeni animasyonların keşfedilmesi kolaylaşacak.
Apple’ın araştırma makalesinde animasyon tasarımcılarının ve mühendislerin görüşlerinin aldığı belirtiliyor. Bir katılımcı şunu söylüyor:
"Bence bu, yaptığım pek çok şeyden çok daha hızlıydı... Sanırım Öte yandan Keyframer şimdilik bir araştırma konumunda ancak bu tip araştırmaların nihai ürünlere evrildiğini çok gördük. Dolayısıyla gelecekteki Apple ürünlerinde, sabit görselleri animasyona dönüştürecek yapay zeka özelliklerini görebiliriz. daha önce böyle bir şey yapmak saatler sürerdi."
Kaynakça
https://arxiv.org/pdf/2402.06071.pdf
https://www.macrumors.com/2024/02/14/apple-research-ai-tool-animates-images/
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Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.