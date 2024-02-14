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    Apple’ın Keyframer yapay zekası hareketsiz görüntüleri canlandırabiliyor

    Apple, kullanıcıların metin komutlarına göre durağan görüntüleri canlandırmak için büyük dil modellerinden (LLM) yararlanan bir Keyframer adında yeni bir yapay zeka geliştirdi.
    Apple’ın yapay zekası hareketsiz görüntüleri canlandırabiliyor Tam Boyutta Gör
    Apple araştırmacıları, doğal dil komutları aracılığıyla durağan, hareketsiz görüntüleri canlandırmak için büyük dil modellerinin (LLM'ler) gücünden yararlanan "Keyframer" adlı yeni bir yapay zeka aracını tanıttı. Arxiv.org'da yayınlanan yeni bir araştırma makalesinde ayrıntıları verilen bu yeni araç, iPad Pro ve Vision Pro gibi yeni nesil Apple ürünlerinde neler olacağına dair ipuçları da veriyor.

    Apple, Keyframer yapay zekasını tanıttı

    Apple’ın yapay zekası hareketsiz görüntüleri canlandırabiliyor Tam Boyutta Gör
    Apple, Keyframer yapay zekasında animasyon tasarımını güçlendirmek için büyük dil modellerini kullanıyor. Dolayısıyla esasında animatörlere hitap eden bir araç gibi duruyor. Örneğin, elinizde sabit görseller ve anlatacak bir hikayeniz var ancak bunları bir animasyona dönüştürecek vakte sahip değilsiniz. Apple Keyframer da burada devreye giriyor. Sadece birkaç cümleyle bu görüntüler hareketli hale getiriliyor.
    Apple’ın yapay zekası hareketsiz görüntüleri canlandırabiliyor Tam Boyutta Gör
    Keyframer, hareketsiz bir SVG görüntüsünden ve komut isteminden CSS animasyon kodu üretebilen büyük bir dil modeli (çalışmada OpenAI'ın GPT-4 modeli kullanılıyor) tarafından destekleniyor. Bir animasyon oluşturmak için kullanıcı SVG görüntüsü araca yüklüyor ve örneğin, “bulutlar yavaşça sola doğru sürüklensin” tarzında bir komut yazıyor. Keyframer ise bu animasyonu gerçekleştirecek kodu üretiyor. Kullanıcılar daha sonra CSS kodunu doğrudan düzenleyerek veya doğal dilde yeni istemler ekleyerek animasyonu geliştirebiliyor.
    Apple’ın yapay zekası hareketsiz görüntüleri canlandırabiliyor Tam Boyutta Gör
    Keyframer ile sadece üretim değil aynı zamanda düzenlemeler de yapılıyor. Animatör olanlar bilecektir, genellikle projelerde istediğiniz animasyonu tek seferde ortaya koyamayabilir ve birkaç kez yinelemeler yapmak zorunda kalabilirsiniz. Keyframer ile hem hızlıca düzenleme hem de yeni animasyonların keşfedilmesi kolaylaşacak.

    Apple’ın araştırma makalesinde animasyon tasarımcılarının ve mühendislerin görüşlerinin aldığı belirtiliyor. Bir katılımcı şunu söylüyor: "Bence bu, yaptığım pek çok şeyden çok daha hızlıydı... Sanırım daha önce böyle bir şey yapmak saatler sürerdi." Öte yandan Keyframer şimdilik bir araştırma konumunda ancak bu tip araştırmaların nihai ürünlere evrildiğini çok gördük. Dolayısıyla gelecekteki Apple ürünlerinde, sabit görselleri animasyona dönüştürecek yapay zeka özelliklerini görebiliriz.  

    Kaynakça https://arxiv.org/pdf/2402.06071.pdf https://www.macrumors.com/2024/02/14/apple-research-ai-tool-animates-images/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 3 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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