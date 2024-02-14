Apple’ın Keyframer yapay zekası hareketsiz görüntüleri canlandırabiliyor

Tam Boyutta Gör Apple araştırmacıları, doğal dil komutları aracılığıyla durağan, hareketsiz görüntüleri canlandırmak için büyük dil modellerinin (LLM'ler) gücünden yararlanan "Keyframer" adlı yeni bir yapay zeka aracını tanıttı. Arxiv.org'da yayınlanan yeni bir araştırma makalesinde ayrıntıları verilen bu yeni araç, iPad Pro ve Vision Pro gibi yeni nesil Apple ürünlerinde neler olacağına dair ipuçları da veriyor.

Apple, Keyframer yapay zekasını tanıttı

Tam Boyutta Gör Apple, Keyframer yapay zekasında animasyon tasarımını güçlendirmek için büyük dil modellerini kullanıyor. Dolayısıyla esasında animatörlere hitap eden bir araç gibi duruyor. Örneğin, elinizde sabit görseller ve anlatacak bir hikayeniz var ancak bunları bir animasyona dönüştürecek vakte sahip değilsiniz. Apple Keyframer da burada devreye giriyor. Sadece birkaç cümleyle bu görüntüler hareketli hale getiriliyor.

Tam Boyutta Gör Keyframer, hareketsiz bir SVG görüntüsünden ve komut isteminden CSS animasyon kodu üretebilen büyük bir dil modeli (çalışmada OpenAI'ın GPT-4 modeli kullanılıyor) tarafından destekleniyor. Bir animasyon oluşturmak için kullanıcı SVG görüntüsü araca yüklüyor ve örneğin, “bulutlar yavaşça sola doğru sürüklensin” tarzında bir komut yazıyor. Keyframer ise bu animasyonu gerçekleştirecek kodu üretiyor. Kullanıcılar daha sonra CSS kodunu doğrudan düzenleyerek veya doğal dilde yeni istemler ekleyerek animasyonu geliştirebiliyor.

Tam Boyutta Gör Keyframer ile sadece üretim değil aynı zamanda düzenlemeler de yapılıyor. Animatör olanlar bilecektir, genellikle projelerde istediğiniz animasyonu tek seferde ortaya koyamayabilir ve birkaç kez yinelemeler yapmak zorunda kalabilirsiniz. Keyframer ile hem hızlıca düzenleme hem de yeni animasyonların keşfedilmesi kolaylaşacak.

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Apple’ın araştırma makalesinde animasyon tasarımcılarının ve mühendislerin görüşlerinin aldığı belirtiliyor. Bir katılımcı şunu söylüyor: "Bence bu, yaptığım pek çok şeyden çok daha hızlıydı... Sanırım daha önce böyle bir şey yapmak saatler sürerdi." Öte yandan Keyframer şimdilik bir araştırma konumunda ancak bu tip araştırmaların nihai ürünlere evrildiğini çok gördük. Dolayısıyla gelecekteki Apple ürünlerinde, sabit görselleri animasyona dönüştürecek yapay zeka özelliklerini görebiliriz.

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Apple’ın yapay zekası hareketsiz görüntüleri canlandırabiliyor