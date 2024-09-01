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    Anlık Bildirim

    iOS 18.2 ile iPhone'lara gelmesi beklenen özellikler

    Apple, iPhone 16 serisini tanıttıktan sonra iPhone XS ve sonraki modeller için iOS 18 final sürümünü yayınlayacak. Ancak, bazı özellikler ilk iOS 18 sürümüyle gelmeyecek.
    iOS 18.2 özellikleri Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 18’i tanıtırken anlattığı bazı özellikleri iOS 18 ve hatta iOS 18.1 betasürümlerinde vermedi. Dolayısıyla iOS 18 final sürümü yayınlandığında bazı özellikler iPhone 15 serisinde dahi kullanılamayacak. Siri için ChatGPT desteği dahil birkaç dikkat çekici özellik bu yılın ilerleyen zamanlarında, muhtemelen iOS 18.2 güncellemesiyle gelecek. İşte iOS 18.2 ile iPhone’lara gelmesi beklenen yeni özellikler:

    ChatGPT entegrasyonu

    iOS 18 Siri ChatGPT Tam Boyutta Gör
    iOS 18 ile Siri, ChatGPT desteği kazandı. Apple, ChatGPT’yi işletim sistemine entegre ettiğinden yapay zekayı OpenAI hesabınız olmasa dahi kullanabileceksiniz. ChatGPT, Siri’nin cevaplayamayacağı türden soruları cevaplayacak. iPhone, ChatGPT’nin yanıtlamasını uygun gördüğü bir soru olduğunda size bir bildirim gösterecek. Ancak, Siri’yi çok daha yetenekli kılacak ChatGPT desteği kademeli olarak sunulacak iOS 18 özelliklerinden biri. Bu yılın sonuna kadar iPhone’lara gelecek.

    Genmoji

    iOS 18 Genmoji Emoji Tam Boyutta Gör
    Genmoji, Haziran’da gerçekleşen WWDC etkinliğinde gösterilen yeni iOS 18 özelliklerinden biri. Ancak, ne iOS 18 ne de Apple Intelligence betayı getiren iOS 18.1 beta sürümlerinde sunulmadı. Emoji’leri yepyeni bir seviyeye taşıyan Genmoji’ler, bir açıklamayla oluşturulabiliyor. Fotoğraflarını temel alarak arkadaşınızın veya aile üyelerinden birinin Genmoji’sini oluşturabileceksiniz. Ancak, bu özelliğin de ne zaman yayınlanacağına dair bir bilgi yok.

    Yenilenen Mail uygulaması

    iOS 18 Mail uygulaması Tam Boyutta Gör
    Apple, yeni Mail uygulamasını bu yılın ilerleyen zamanlarında sunacağını söylüyor. Mail uygulamasının aygıt içi kategorilendirme özelliği, gelen kişisel ve zaman açısından duyarlı e-postaları Birincil, onay ve faturaları İşlemler, haberleri ve sosyal medya bildirimlerini Güncellemeler, pazarlama e-postalarını Tanıtımlar altında düzenleyip sıralayacak. Mail uygulaması ayrıca bir işletmeden gelen mailleri tek bir yerde toplayarak o an için önemli olan mailleri hızlıca taramanıza olanak tanıyan yeni özet görünümü sunacak. Apple Intelligence, maildeki soruları algılayıp yanıtınıza eklemeniz için seçenekler sunacak.

    Robot süpürge desteği

    iOS 18 robot elektrikli süpürge kontrolü Tam Boyutta Gör
    Apple, bu yılın ilerleyen zamanlarında robot süpürgeler için tam destek sunacağını söylüyor. Ev uygulamasından güç kontrolü, temizleme modu, vakum, paspas ve şarj durumu gibi robot elektrikli süpürgelerin temel özelliklerini kontrol edebileceksiniz. Ayrıca Siri'yi kullanarak robot süpürgeye belli komutları yaptırabileceksiniz.

    iOS 18.2 ne zaman yayınlanacak?

    iOS 18 ve iOS 18.1’de bulunmayan bu özellikler Aralık ayında yayınlanması beklenen iOS 18.2 güncellemesiyle gelecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 1 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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