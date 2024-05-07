Apple, 2024 iPad modellerinde SIM yuvasını kaldırdı

iPad Pro 2024 ve iPad Air 6, eSIM ile geliyor
Apple, iPad etkinliği sırasında bazı önemli bilgileri paylaşmadı. Hem M4 iPad Pro hem de iPad Air 6’da fiziksel SIM yuvası bulunmuyor. Tüm hücresel (cellular) modeler artık yalnızca eSIM’i destekliyor.
Apple, eSIM’in fiziksel SIM karta göre daha güvenli olduğuna vurgu yaparak hızlı bağlantı kurma, mevcut tarifeyi hızlıca transfer etme, tek bir aygıtta birden fazla hücresel bağlantı saklama gibi eSIM’in faydalarından bahsetti. Kullanıcılar, 2024 iPad Pro ve iPad Air 6 ile fiziksel SIM karta ihtiyaç duymadan dünyanın farklı yerlerindeki 190’dan fazla ülke ve bölgede kablosuz veri tarifelerine kolayca bağlanabileceği belirtildi.
iPad Pro 7. nesil cellular modeli 53.999 TL, iPad Air 6. nesil cellular modeli 32.499 TL’den başlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.