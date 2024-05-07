Apple, 2024 iPad modellerinde SIM yuvasını kaldırdı

Tam Boyutta Gör Apple, 7 Mayıs’ta Let Loose etkinliğinde yeni iPad’leri tanıttı. M2 çipe sahip yeniden tasarlanan 11 inç ve yepyeni 13 inç iPad Air 6 ile birlikte M4 çiple güçlendirilen dünyanın en gelişmiş ekranına sahip 2024 iPad Pro modeli, yeni aksesuarlarla birlikte tanıtıldı. Apple, her zamanki gibi etkinlikte tüm detayları paylaşmadı. Bunlardan biri; yeni iPad’lerde artık SIM yuvası bulunmuyor.

iPad Pro 2024 ve iPad Air 6, eSIM ile geliyor

Apple, iPad etkinliği sırasında bazı önemli bilgileri paylaşmadı. Hem M4 iPad Pro hem de iPad Air 6’da fiziksel SIM yuvası bulunmuyor. Tüm hücresel (cellular) modeler artık yalnızca eSIM’i destekliyor.

Apple, eSIM’in fiziksel SIM karta göre daha güvenli olduğuna vurgu yaparak hızlı bağlantı kurma, mevcut tarifeyi hızlıca transfer etme, tek bir aygıtta birden fazla hücresel bağlantı saklama gibi eSIM’in faydalarından bahsetti. Kullanıcılar, 2024 iPad Pro ve iPad Air 6 ile fiziksel SIM karta ihtiyaç duymadan dünyanın farklı yerlerindeki 190’dan fazla ülke ve bölgede kablosuz veri tarifelerine kolayca bağlanabileceği belirtildi.

Yeni 2024 iPad Pro ve 2024 iPad Air’ın fiyatı açıklandı 1 sa. önce eklendi

iPad Pro 7. nesil cellular modeli 53.999 TL, iPad Air 6. nesil cellular modeli 32.499 TL’den başlıyor.

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2024 iPad Pro ve iPad Air, eSIM ile geliyor