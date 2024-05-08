Yeni iPad Pro ve Air'da pil ömrü değişmedi

iPad Pro 2024 model, ikinci nesil 3 nanometre teknolojisi üzerine kurulu Apple M4 çipine sahip. Bu işlemci, 10 çekirdekli CPU, 10 çekirdekli GPU’ya sahip ve M2 işlemciye kıyasla CPU’da %50, GPU’da 4 kat daha hızlı. Yeni 11 inç ve 13 inç iPad Pro, ayrıca daha verimli OLED ekrana sahip ancak ne çip ne de OLED ekran ek pil ömrü sağlamadı.
2024 iPad Pro ve iPad Air pil ömrü
- 11 inç M4 iPad Pro: 31.29 watt-saatlik pil (Önceki nesil 28.65 watt-saat)
- 13 inç M4 iPad Pro: 38.99 watt-saatlik pil (Önceki nesil 40.88 watt-saat)
- 11 inç M2 iPad Air: 28.93 watt-saatlik pil (Önceki nesil 28.6 watt-saat)
- 13 inç M2 iPad Air: 36.59 watt-saatlik pil
Watt-saat kapasitesi karşılaştırıldığında, yeni modeller ile önceki nesil arasında küçük farklılıklar olduğu görülüyor. Ancak, Apple, iPad Pro 7 ve iPad Air 6 modelinin WiFi üzerinden internette gezinirken veya video izlerken 10 saate kadar dayandığını, hücresel veri ağı kullanıldığında bu sürenin 9 saate düştüğünü söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.