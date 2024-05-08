Tam Boyutta Gör Apple, Let Loose etkinliğinde yeni iPad’leri ve aksesuarlarını tanıttı. 2024 iPad Air, 2022 iPad Pro’nın M2 çipinden güç alırken yeni 13 inç seçeneği sunuyor. iPad Pro 7. nesil ise tamamen yeni M4 çiple geliyor. Yeni iPad’lerin genel performansı etkileyici görünse de Apple’ın pil ömrünü iyileştirmediği ortaya çıktı.

Apple M4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve tüm detayları 16 sa. önce eklendi

iPad Pro 2024 model, ikinci nesil 3 nanometre teknolojisi üzerine kurulu Apple M4 çipine sahip. Bu işlemci, 10 çekirdekli CPU, 10 çekirdekli GPU’ya sahip ve M2 işlemciye kıyasla CPU’da %50, GPU’da 4 kat daha hızlı. Yeni 11 inç ve 13 inç iPad Pro, ayrıca daha verimli OLED ekrana sahip ancak ne çip ne de OLED ekran ek pil ömrü sağlamadı.

2024 iPad Pro ve iPad Air pil ömrü

11 inç M4 iPad Pro: 31.29 watt-saatlik pil (Önceki nesil 28.65 watt-saat)

13 inç M4 iPad Pro: 38.99 watt-saatlik pil (Önceki nesil 40.88 watt-saat)

11 inç M2 iPad Air: 28.93 watt-saatlik pil (Önceki nesil 28.6 watt-saat)

13 inç M2 iPad Air: 36.59 watt-saatlik pil

Watt-saat kapasitesi karşılaştırıldığında, yeni modeller ile önceki nesil arasında küçük farklılıklar olduğu görülüyor. Ancak, Apple, iPad Pro 7 ve iPad Air 6 modelinin WiFi üzerinden internette gezinirken veya video izlerken 10 saate kadar dayandığını, hücresel veri ağı kullanıldığında bu sürenin 9 saate düştüğünü söylüyor.

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Yeni iPad Pro ve Air'da pil ömrü değişmedi