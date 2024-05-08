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    Yeni iPad Pro ve Air'da pil ömrü değişmedi

    iPad Air 6. nesil M2 çiple yenilenirken, 2024 iPad Pro 13 inç ve 11 inç, Apple M4 işlemciden güç alıyor. Yeni iPad Pro, Apple'ın en güçlü ve ince tableti olsa da pil konusunda iyileştirme sunmuyor.
    2024 iPad Pro & iPad Air pil ömrü Tam Boyutta Gör
    Apple, Let Loose etkinliğinde yeni iPad’leri ve aksesuarlarını tanıttı. 2024 iPad Air, 2022 iPad Pro’nın M2 çipinden güç alırken yeni 13 inç seçeneği sunuyor. iPad Pro 7. nesil ise tamamen yeni M4 çiple geliyor. Yeni iPad’lerin genel performansı etkileyici görünse de Apple’ın pil ömrünü iyileştirmediği ortaya çıktı.

    iPad Pro 2024 model, ikinci nesil 3 nanometre teknolojisi üzerine kurulu Apple M4 çipine sahip. Bu işlemci, 10 çekirdekli CPU, 10 çekirdekli GPU’ya sahip ve M2 işlemciye kıyasla CPU’da %50, GPU’da 4 kat daha hızlı. Yeni 11 inç ve 13 inç iPad Pro, ayrıca daha verimli OLED ekrana sahip ancak ne çip ne de OLED ekran ek pil ömrü sağlamadı.

    2024 iPad Pro ve iPad Air pil ömrü

    • 11 inç M4 iPad Pro: 31.29 watt-saatlik pil (Önceki nesil 28.65 watt-saat)
    • 13 inç M4 iPad Pro: 38.99 watt-saatlik pil (Önceki nesil 40.88 watt-saat)
    • 11 inç M2 iPad Air: 28.93 watt-saatlik pil (Önceki nesil 28.6 watt-saat)
    • 13 inç M2 iPad Air: 36.59 watt-saatlik pil

    Watt-saat kapasitesi karşılaştırıldığında, yeni modeller ile önceki nesil arasında küçük farklılıklar olduğu görülüyor. Ancak, Apple, iPad Pro 7 ve iPad Air 6 modelinin WiFi üzerinden internette gezinirken veya video izlerken 10 saate kadar dayandığını, hücresel veri ağı kullanıldığında bu sürenin 9 saate düştüğünü söylüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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