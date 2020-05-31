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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, LG'den ekran üretimini hızlandırmasını istedi

    Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle tablet satışlarında artış yaşanıyor. Apple, iPad talebini karşılayabilmek için ekran tedarikçisi LG Display'den üretimi acilen hızlandırmasını istedi.
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    iPad
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple, LG'den ekran üretimini hızlandırmasını istedi
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    Küresel sağlık krizi nedenyle tablet ve dizüstü bilgisayar satışlarında artış yaşanıyor. Business Korea'nin raporuna göre Apple, panel tedarikçisi LG'den ekran üretimini hızlandırmasını istedi.

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    Apple'ın "acil kodlu" talebini karşılayabilmek için harekete geçen LG Display üretim hatlarını tam kapasitede çalıştırarak iPad'ler için ekran üretmeye başladı. LCD panel tedariğinin Haziran ayı başlarında sağlanması bekleniyor.

    Apple, LG'den ekran üretimini hızlandırmasını istedi
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    Apple siparişleri azaltmıştı

    Apple esasında koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle tablet satışlarında ciddi bir düşüş bekliyordu. Şirket bu nedenle 2020'nin ikinci çeyreğine yönelik panel siparişlerini azaltmıştı.

    Ancak durum beklenildiği gibi olmadı. Tabletler uzaktan eğitim için en uygun çözüm haline gelince Çin'deki iPad stokları hızla tükendi. Şirketin şu anki hedefi iPad sevkiyatını hızlandırarak krizi en iyi şekilde değerlendirmek.



    https://www.macrumors.com/2020/05/29/apple-asks-lg-display-lcd-panels-ipad-asian-demand Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    MERNEPTAH 38 dk.
    Bizde de 5 katı fiyatina cikti
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    Greatwarrior (GREAT WARRİOR) 51 dk. yeni yorumcu
    Apple satışta şov yapmış belli
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    FoBç (Fırat Orak) 5 dk. yeni yorumcu Greatwarrior
    Apple ın her seneki hali adamlar ürün çıkarıyor piyasadaki hesrkes ürüne eleştiri de bulunuyor ama yıl sonunda en çok satılan yine Apple olyor
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    Sir Joseph (Yusuf Talha Çelebi) 1 sa.
    “Krizi en iyi şekilde değerlendirmek” demişsiniz de normal şartlarda da olsa talep artınca siparişleri artırırlardı. Esasında fiyatı yükselttikleri zaman krizi fırsata çevirmek olur.
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    zknmr (Özkan ) 1 sa.
    LG gelsin paralar diyordur seviniyordur (bu dönemde iş mi var piyasalarda )
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    Alperk87 (alper kutlu) 23 dk. zknmr
    Geçen yapboz üren bi yerin haberini gördüm adamlar bir sürü adam alıp sokağa çıkma yasağı varken bile çalışıyorlardı arı gibi :D Kiminin işlerini açtı :D
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    Virtüöz (Onur Soylu) 1 sa.
    LG'den işte bunu istememeliydiniz.Ghosting, burn screen coming soon.
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    Fenool (Kadir ) 1 sa. Virtüöz
    Basindan beri LG uretmiyormuydu zaten?
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    Greatwarrior (GREAT WARRİOR) 50 dk. yeni yorumcu Virtüöz
    Sanmıyorum başından beri Lg ile anlaşmalı zaten bugüne kadar bununla ilgili problem yaşayan duymadım.
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