Apple, LG'den ekran üretimini hızlandırmasını istedi

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Küresel sağlık krizi nedenyle tablet ve dizüstü bilgisayar satışlarında artış yaşanıyor. Business Korea'nin raporuna göre Apple, panel tedarikçisi LG'den ekran üretimini hızlandırmasını istedi.

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Apple'ın "acil kodlu" talebini karşılayabilmek için harekete geçen LG Display üretim hatlarını tam kapasitede çalıştırarak iPad'ler için ekran üretmeye başladı. LCD panel tedariğinin Haziran ayı başlarında sağlanması bekleniyor.

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Apple siparişleri azaltmıştı

Apple esasında koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle tablet satışlarında ciddi bir düşüş bekliyordu. Şirket bu nedenle 2020'nin ikinci çeyreğine yönelik panel siparişlerini azaltmıştı.

Ancak durum beklenildiği gibi olmadı. Tabletler uzaktan eğitim için en uygun çözüm haline gelince Çin'deki iPad stokları hızla tükendi. Şirketin şu anki hedefi iPad sevkiyatını hızlandırarak krizi en iyi şekilde değerlendirmek.

https://www.macrumors.com/2020/05/29/apple-asks-lg-display-lcd-panels-ipad-asian-demand

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