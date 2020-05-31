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    Honor Play 4 5G'nin resmi tanıtım görselleri yayınlandı

    3 Haziran'da lanse edilmesi beklenen Honor Play 4'ün üç farklı renk seçeneğini gözler önüne seren resmi tanıtım görselleri şirketin yöneticilerinden bir tanesi tarafından Weibo'da paylaşıldı.
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    Cep Telefonları
    Zeynep Yolcu
    Yazar
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    Honor Play 4 5G'nin resmi tanıtım görselleri yayınlandı

    Huawei'in alt kuruluşu Honor, Play ailesinin iki yeni üyesi olan Play 4T ve Play 4T Pro'yu tanıtmıştı. Orta seviyede iddialı özelliklere ve hayli bütçe dostu fiyat etiketlere sahip bu iki modelden sonra şirket, Play ailesinin bu yılki ana modeli Play 4'ü ve onun Pro varyantı Play 4 Pro'yu tanıtmaya hazırlanıyor. 

    Ayrıca Bkz. "Honor Play 4 Pro ile ilgili ilk resmi paylaşım geldi"

    Play 4T serisi ile çok benzer bir isimlere sahip olsalar da onlardan bağımsız modeller olan Honor Play 4 ve Play 4 Pro, 2018'de piyasaya sunulan oyuncu telefonu Honor Play'in devamı niteliğindeki modeller olacaklar ve Play 4T modelleri kadar uygun fiyatlı olmayacaklar.

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    Çok kısa zaman sonra, 3 Haziran'da lanse edilmesi beklenen Honor Play 4'e dair bugüne dek pek çok detayı öğrendik. Bugün de cihazın üç farklı renk seçeneğini ve tasarımını gözler önüne seren resmi tanıtım görselleri şirketin yöneticilerinden biri tarafından Weibo'da paylaşıldı.

    Honor Play 4 5G'nin resmi tanıtım görselleri yayınlandı
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    Siyah, mavi ve pembe-lila olmak üzere üç farklı gradyan renk seçeneğini görmüş olduğumuz cihaz, dikdörtgen biçiminde bir haznenin içine dik olarak sıralandırılmış dört tane arka kamera sensörü ile geliyor.

    Bunların dışında Play 4, geçtiğimiz günlerde Çinli sertifikasyon kurumu TENAA'nın web sitesinde TNNH-AN00 model numarası ile listelenmişti. 

    Cihazın TENAA üzerinde ortaya çıkan teknik özellikleri şu şekilde; Play 4, 6.81 inç genişliğinde ve 1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde LCD bir ekranla geliyor, 4,6 ve 8 GB'lık üç farklı RAM seçeneği  ile 64,128 ve 256 GB'lık üç farklı dahili depolama alanı seçeneğiyle alıcı bulmaya hazırlanıyor.

    Cihazın dörtlü arka kamera kurulumunda 64 MP'lik ana kamera, 8 MP'lik ikincil kamera ve makro ile derinlik sensörleri oldukları tahmin edilen 2 MP'lik iki ek sensör yer alıyor. Güç kısmında da karşımıza 4.200 mAh'lik bir batarya çıkıyor. Bunların dışında kayıtlarda cihazın işlemcisi gibi önemli noktalara dair net bilgiler bulunmuyor.

    Cihazın daha gelişmiş ve daha yüksek fiyatlı versiyonu olan Honor Play 4 Pro'nun ise Kirin 990 5G yonga seti ile gelmesi bekleniyor.
     



    https://www.gizmochina.com/2020/05/31/honor-play4-5g-renders-officially-released/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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