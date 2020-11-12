Apple M1’in ilk test sonuçları sızdı: Core i9-9880H'ın %18.9 önünde

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Teknoloji devinin kendi yongasıyla ilerleme kararının ardından geçtiğimiz günlerde M1 işlemcisi tanıtıldı. Bununla birlikte donanım dünyasının gözü gelecek test sonuçlarının üzerinde.

GeekBench’te ortaya çıkan Apple çözümüne test sonucu beklentileri aşacak bir yongayı müjdeliyor. Tek çekirdek ve çoklu çekirdekte sırasıyla 1687/7433 puan alan M1 yongasını kıyaslamak gerekirse 16’’ MacBook Pro’ya güç veren Core i9-9880H sırasıyla 1100/6000-6500 puan alabiliyor.

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Core i9-9880H daha yüksek TDP'sine rağmen geride

Oranladığımızda asıl heyecan verici tablo ortaya çıkıyor. 45 watt TDP bütçesine sahip Core i9-9880H 10 watt’lık bütçe dahilinde pasif olarak serinletilen M1’in tek çekirdekte %35, çoklu çekirdekte ise %15 gerisinde yer alıyor. Diğer Mac cihazlarıyla kıyaslamak gerekirse M1 yongalı MacBook Air tek çekirdekte tüm çözümlerin önünde.

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Buna ek olarak 3.2 GHz’lik taban frekansa sahip M1, Macbook Aİr’in aksine aktif soğutmayla desteklenecek MacBook Pro’da performansını uzun süre korunacaktır.

https://www.notebookcheck.net/New-M1-MacBook-Air-smokes-Core-i9-16-inch-MacBook-Pro-in-Geekbench.503856.0.html

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