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    Apple M1’in ilk test sonuçları sızdı: Core i9-9880H'ın %18.9 önünde

    Apple’ın ARM mimarisi üzerinde yükselen M1 yongasının ilk performans sonuçları beklenenin de üzerinde bir yonganın olduğuna işaret ediyor. Model mobil Core i9 işlemcisinin önünde.
    17 sa. (Son Güncelleme: 17 sa.)
    5,4b
    13
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    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    4

    Apple M1’in ilk test sonuçları sızdı: Core i9-9880H'ın %18.9 önünde
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    Teknoloji devinin kendi yongasıyla ilerleme kararının ardından geçtiğimiz günlerde M1 işlemcisi tanıtıldı. Bununla birlikte donanım dünyasının gözü gelecek test sonuçlarının üzerinde.

     

    GeekBench’te ortaya çıkan Apple çözümüne test sonucu beklentileri aşacak bir yongayı müjdeliyor. Tek çekirdek ve çoklu çekirdekte sırasıyla 1687/7433 puan alan M1 yongasını kıyaslamak gerekirse 16’’ MacBook Pro’ya güç veren Core i9-9880H sırasıyla 1100/6000-6500 puan alabiliyor.

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    Apple M1’in ilk test sonuçları sızdı: Core i9-9880H'ın %18.9 önünde
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    Core i9-9880H daha yüksek TDP'sine rağmen geride

    Oranladığımızda asıl heyecan verici tablo ortaya çıkıyor. 45 watt TDP bütçesine sahip Core i9-9880H 10 watt’lık bütçe dahilinde pasif olarak serinletilen M1’in tek çekirdekte %35, çoklu çekirdekte ise %15 gerisinde yer alıyor. Diğer Mac cihazlarıyla kıyaslamak gerekirse M1 yongalı MacBook Air tek çekirdekte tüm çözümlerin önünde.

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    Buna ek olarak 3.2 GHz’lik taban frekansa sahip M1, Macbook Aİr’in aksine aktif soğutmayla desteklenecek MacBook Pro’da performansını uzun süre korunacaktır.



    https://www.notebookcheck.net/New-M1-MacBook-Air-smokes-Core-i9-16-inch-MacBook-Pro-in-Geekbench.503856.0.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Musty3535123 16 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    intel sağlı sollu tokat yiyor, 14++++++++ devam ederse 2. nokia vakasına hazırlanın :D
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    SeferÇ (Sefer Çınar) 17 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Gerçekten böyle ve programlar sorunsuz çalışacaksa harbi harbi devrim
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    Ridianod (Rıdvan A. ) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Diğer test sonuçlarını da beklemedeyiz. Sistem uygulamalarında durum ne bir de onları görelim bakalım. Teorik değerlere bakınca baya pc'lerde arm'in önünü açmayı iyice hızlandıracak devrim diyebiliriz bence. Intel'e de gelen vuruyor giden vuruyor ahaha :D
    Diğer test sonuçlarını da beklemedeyiz. Sistem uygulamalarında durum ne bir de onları görelim bakalım. Teorik değerlere bakınca baya pc'lerde arm'in önünü açmay...
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    Yanıtla +14
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    Yorumlar (35) Yorum Yaz Forumda Gör
    Umutcan 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    Arm işlemciler Qualcomm ile vs. PC tarafına da gelir fakat öncelikle Microsoft'un adam akıllı bir ARM Windows sürümü çıkarması gerekiyor, Apple'ın Rosetta2'si gibi bir
    komut seti dönüştürücüyü dahili olarak içermesi lazım. Önceden yapılan Arm Windows sürümlerinde eski x86 uygulamalar desteklenmedi ve kullanıcıların işine gelmedi.
    Arm işlemciler watt başına performans verimliliğinde lider durumda, masaüstü cihazlar için daha yüksek soğutma imkanı ve güç tüketimine göre ölçeklense neler yapılır kim bilir.
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    Romeo84 (Serhan Durmaz) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    ben size ne yaptım ki diyordu intel, vurmayın vurmayın, gözünden yaşlar geliyordu.
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    E.R.W. (Evan Rachel Wood) 7 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Amd mobilde 4000 serisiyle inteli silkeledi.
    5000 serisiyle de apple ı kendine getirir merak etmeyin.
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Intel iyice şamar oğlanına döndü. Gelen vuruyor, giden vuruyor.
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    infidel (Ahmet Can ) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yalnız geekbench max hız testi yapıyor bir nevi. Sürdürülebilir performansa dair hiçbir bilgi yok. Yüksek hızlara çıkıp orada ne kadar kalabildiği meçhul. Hele birde fansız dizayn ile sıcaklıktan throtle olması çok yüksek.
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    CleanCoders (Fatih ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) infidel
    @infidel
    Apple mühendisleri, 10 watt işlemciyi pasif soğutmayı beceremiyorlarsa, dükkanı kapatıp gitsinler.
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    galaxyg (Yağız Tümer) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eğer ısınmadna fansız bi şekilde bu değerlere ulaşıyosa apple cidden pc pazarına sağlam bi tokat attı
    Rekabet çok güzel şey
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    Morichannn (Akın Özer) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şahsen piyasaya çıkana kadar bu sayıların pek bir anlamı yok. Ama gerçekten de böyle. Apple inanılmaz bir iş çıkartmış.
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    Jeffrey Dahmer (Kaan ) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    anlatılanlar kağıt üstünde doğruysa bunu sadece applenin yapabildiğini sanmıyorum. diğer firmalar her sene ucundan ucundan performans arttırarak bizi dolandırıyormuş demek bu. uygulama desteğinde uzun süreçte sorun olmazsa ki olacağını zannetmiyorum, bu rekabet bize iyi yansır.
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    Mr. Jingles 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Intel zaten işlemci yapamıyor ki. İşlemcileri o kadar kalitesiz ki mecburiyetten millet alıyordu ve iyi sanıyordu. Koyunun olmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler misali Intel’in durumu da bundan ibaret.
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    canguler917 (can guler) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    hiç ama hiç inandırıcı gelmedi. hem 4.5 kat daha az enerji tüketecek hem de çok daha güçlü olacak ? karşılaştırıldığı işlemci de pentium 4 falan değil ha 9.nesil i9 işlemci. inanmadım, detaylar netleşince anlarız ne olduğunu
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    34 kişi, toplam 35 yorum yazdı.

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    m1, Apple M1 ve
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