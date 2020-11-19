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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple M1 işlemcisine geçiş yıllık 2.5 milyar dolar tasarruf oluşturacak

    Intel’in nispeten yüksek fiyatlı işlemcilerini bırakarak kendi ARM işlemcilerine geçiş yapan Apple’ın yılda en az 2.5 milyar dolar tasarruf edeceği ön görülüyor.
    31 dk.
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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple M1 işlemcisine geçiş yıllık 2.5 milyar dolar tasarruf oluşturacak
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    Özellikle yazılım ve donanım uyumunun istediği şekilde olabilmesi için Apple’ın yaptığı yatırım takdire şayan. Mobil tarafta kendi özelleştirilmiş ARM çekirdeklerini ve grafik birimlerini kullanan firma şimdi de masa üstünde ARM mimarisine geçiş yaptı. Bu strateji kaynak kullanımına da olumlu yansıyor.

    Milyarlarca dolar tasarruf

    Apple M1 işlemcisi firmanın masa üstündeki ilk özelleştirilmiş işlemcisi oldu ve Intel’e olan bağımlılığını azalttı. Yongasına büyük yatırımlar yapan firma 2 yıl içerisinde tüm Mac ailesini bu yongalar ile donatmayı planlıyor. Geçtiğimiz hafta tanıtılan MacBook Air, MacBook Pro ve Mac mini bu planın ilk parçaları olmuştu.

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    Apple dikey entegrasyon yönünde büyük kazanımlar elde etmesinin yanında kaynak tasarrufu açısından da kazançlı. Yapılan bir analize göre Apple M1 yonga setine geçiş firmaya yılda 2.5 milyar dolar civarında bir tasarruf yaptıracak.

    Analiz IBM AI yapay zeka bölümü tarafından yapılmış. Hesaplamalarda Intel Core i5 işlemciler esas alınmış ve firmanın bir yıldaki belirli MacBook ürünlerindeki toplam 14 milyon adet satış rakamına bakılmış.

    Apple M1 işlemcisine geçiş yıllık 2.5 milyar dolar tasarruf oluşturacak
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    Buna göre Apple M1 yonga setlerinin firmaya 40-$50$ civarında bir maliyet çıkaracağı tahmin ediliyor. Intel’den alınan işlemciler ise 250$ seviyesine kadar çıkıyor. Böylece bir yılda en az 2.5 milyar dolarlık tasarruf ön görülüyor.

    Elbette hesaplamalar tahmini ve Apple M1 maliyeti bunun çok üzerine de çıkabilir. Bununla birlikte yılda 20 milyon adedi geçen Mac satışları düşünüldüğünde Apple’ın yaptığı tasarruf çok daha fazla olacaktır.



    https://wccftech.com/apple-m1-switch-save-2-5-billion-2020/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    aspirin_00

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    5 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    fhrstw 5 dk. ( Mesaj Silindi )
    Intel iyi kazıkladı hepimizi uzun yıllardır. %3-5 verip durdu yıllardır. Galiba dönüşüm başladı artık armı kimse tutamaz. Özel işler hariç sanırım x86 kullanılmaz. Amd yine yırtar ama intel için işler daha karışık gibime geliyor.
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