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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei şimdi de Leica’yı mı kaybediyor?

    Çin’den gelen iddialara göre Huawei ve Leica ortaklığı sona eriyor. Leica farklı bir Çinli akıllı telefon üreticisi ile yoluna devam etme kararı aldı. Huawei ile iddiayı yalanıyor.
    32 dk.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Huawei şimdi de Leica’yı mı kaybediyor?
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    Ağır ABD ambargoları nedeniyle adeta dalları birer birer budanan Huawei yeni bir sıkıntıyla karşı karşıya. Önce Kirin işlemci üretiminden olan Huawei sonrasında Honor markasını satmak zorunda kalmıştı. Şimdi ise Leica iddiaları gündemde.

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    Leica’sız Huawei

    Huawei ile Leica’nın iş birliği bilindiği üzere oldukça eski. Özellikle Mate ve P serisi amiral gemilerinde Leica ile ortak sensör teknolojileri geliştiriliyordu. Pek çok dikkat çekici özelliği bu sayede Huawei telefonlarında görme şansımız olmuştu. Hatta Leica ile ortak bir Ar-Ge merkezi de kurulmuştu.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Türkiye fiyatları belli oldu iddiası"

    Ne var ki ambargolar neticesinde bu güzide ortaklık da sona erebilir. İddialara göre Leica ile Huawei yollarını ayırmak üzere. Leica farklı bir Çinli akıllı telefon üreticisi ile görüşmeler yapıyor ve anlaşma olursa artık farklı bir markada Leica ismini göreceğiz.

    Huawei iddiayı kesin bir dille yalanlıyor ancak yaşanan gelişmeler neticesinde zaten bir süredir bu ortaklığın akibeti de merak konusu olmuştu. Genelde ABD ekipmanı barındıran veya ABD’li firmalar ile iş yapmak isteyen Batılı üreticiler Huawei ortaklığını bitirme yoluna gidiyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/11/18/huawei-denies-reports-partnership-leica-expiring/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    th9 7 dk. ( Mesaj Silindi )
    silinip gitse keşke
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    TheMuyu (Murat Y.) 19 dk. ( Mesaj Silindi )
    Herkes vuruyor Huawei ye
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