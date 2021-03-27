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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple M1, tek çekirdek testinde Intel Core i7-11700K'yı geride bıraktı

    Apple'ın M1 işlemcisi PassMark benchmark yazılımının veritabanında ortaya çıktı. İşlemci tek çekirdek performansıyla Intel Core i7-11700K'yı geçmeyi başardı.
    27 Mart 2021, 18:00 (3 sa.)
    1,3b
    39
    9
    İşlemci
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple M1, tek çekirdek testinde Intel Core i7-11700K'yı geride bıraktı
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    Apple M1'in etkileyici bir performans sunduğunu daha önceki performans testleri sayesinde öğrenmiştik. Cupertinolu devin yüksek performanslı işlemcisi sadece eski nesil değil yeni nesil Intel masaüstü işlemcileri de geride bıraktı.

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    Sekiz çekirdekli CPU içeren Apple M1, Passmark benchmark yazılımının veritabanında ortaya çıktı. Yonga seti tek çekirdek testinde 3.550 puan almayı başardı. Böylelikle aynı testte 3.542 puan toplayan sekiz çekirdekli Intel Core i7-11700K'yı geçti.

    Apple M1, tek çekirdek testinde Intel Core i7-11700K'yı geride bıraktı
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    Intel Core i9-11900K lider

    İki işlemci arasındaki %0.2'lik fark hata payı dahilinde. Dolayısı ile bu noktada Apple'ın işlemcisinin daha hızlı olduğunu ancak "şartlı olarak" söyleyebiliriz. Liderlik koltuğunda 3.741 puanlı Intel Core i9-11900K yer alıyor.

    Apple M1, tek çekirdek testinde Intel Core i7-11700K'yı geride bıraktı
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    AMD tarafına baktığımızda Ryzen 7 5800X'in 3.506 puanla dördüncü sırada kendine yer bulduğunu görüyoruz. Burdan sekizinci sıraya kadar yine AMD işlemcilerin hakimiyeti var. Dokuzuncu ve onuncu sıraların da Intel işlemciler tarafından ele geçirildiği görülüyor.



    https://www.cpubenchmark.net/singleThread.html
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    M maximus8282 (maximus ) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Daha ilk işlemciden listenin başlarına geçtiyse ikinci ve üçüncü işlemciyi merak ediyorum. Demekki Apple sadece kendi işlemcileriyle yarışacak.
    Yanıtla +19
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    Doom II 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Karmaşık komut setleri yerine, her iş arm komut setiyle görülebiliyorsa, intel işlemcilerine avx 512 gibi yongada epey yer işgal eden komut setleri neden ekliyor? Yeni dönemde enerji verimliliği epey ön planda olacak sonuçta. Ya arm işlemcilerin iyi yapamayacağı işler var, yani passmark ile puan almakla olmuyor ya da avx 512 vs gereksiz işler. Şunu birisi açıklasa da forumdaki tartışmalar bitse.
    Karmaşık komut setleri yerine, her iş arm komut setiyle görülebiliyorsa, intel işlemcilerine avx 512 gibi yongada epey yer işgal eden komut setleri neden ekliyo...
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    1 Yanıt Yanıtla +9
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    T Tensi (Mehdi Tensi) 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu performansı ne kadar devam ettirebildiği daha önemli. 5 dk sonra yarıya iniyorsa ne anladık bundan. Üstelik çoklu çekirdekte muhtemelen yarıya iniyordur. Tüm test sonuçlarını paylaşmadıklarına göre diğerleri içi açıcı olmasa gerek. Benzer TDP'deki bir Intel işlemci ile tüm skorları karşılaştırılmadıkça mantıklı test olmaz.
    Bu performansı ne kadar devam ettirebildiği daha önemli. 5 dk sonra yarıya iniyorsa ne anladık bundan. Üstelik çoklu çekirdekte muhtemelen yarıya iniyordur. Tüm...
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    Rasputin13 (A T) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    İşlemci performansında en önemli şey TDP değil mi? Yani merak ettiğim 10W'lık bir işlemci güncel 125W işlemciden her türlü kötü çıkmaz mı gerçek kullanımda?
    Ağır yük gerektiren programlar olsun veya harici ekran kartı besleme olsun farketmez.
    Bu konuda bilgilendirme yapabilecek olan var mı?
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    Doom II 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Apple m1, güncel testlerde daha düşük gözüküyor. Pek bir önemi sonuçta biri masaüstü işlemcisi diğeri neredeyse tablet işlemcisi, 100mhz hızlandırsan m1 o tabloda tepeye oturur.

    [color=#ff0000]https://www.cpubenchmark.net/singleThread.html

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    hareketliperde (tuluy ....) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
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    Doom II 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Karmaşık komut setleri yerine, her iş arm komut setiyle görülebiliyorsa, intel işlemcilerine avx 512 gibi yongada epey yer işgal eden komut setleri neden ekliyor? Yeni dönemde enerji verimliliği epey ön planda olacak sonuçta. Ya arm işlemcilerin iyi yapamayacağı işler var, yani passmark ile puan almakla olmuyor ya da avx 512 vs gereksiz işler. Şunu birisi açıklasa da forumdaki tartışmalar bitse.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    L ltxtg2 (Adnan Zortuk) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) Doom II
    Arm tabanlı işlemciler paralel hesaplamalarda ve bazi başka konularda daha zayıf. Zaten çoğunlukla bu yüzden x86_64 işlemcilerden daha az güç tüktiyorlar. Arm işlemciler her yönden daha üstün olsaydı AMD ve Intel gibi firmalar boşuna çok güç tüketen ve ısınan işlemcileri kullanmaya devam etmezdi.
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    M maximus8282 (maximus ) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Daha ilk işlemciden listenin başlarına geçtiyse ikinci ve üçüncü işlemciyi merak ediyorum. Demekki Apple sadece kendi işlemcileriyle yarışacak.
    Yanıtla +19
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    T Tensi (Mehdi Tensi) 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu performansı ne kadar devam ettirebildiği daha önemli. 5 dk sonra yarıya iniyorsa ne anladık bundan. Üstelik çoklu çekirdekte muhtemelen yarıya iniyordur. Tüm test sonuçlarını paylaşmadıklarına göre diğerleri içi açıcı olmasa gerek. Benzer TDP'deki bir Intel işlemci ile tüm skorları karşılaştırılmadıkça mantıklı test olmaz.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    beatlerym (naim muti) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) Tensi
    Intelde arm tdp lerine erisecek bir islemci yok.
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