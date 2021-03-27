Apple M1, tek çekirdek testinde Intel Core i7-11700K'yı geride bıraktı

Apple M1'in etkileyici bir performans sunduğunu daha önceki performans testleri sayesinde öğrenmiştik. Cupertinolu devin yüksek performanslı işlemcisi sadece eski nesil değil yeni nesil Intel masaüstü işlemcileri de geride bıraktı.İlginizi Çekebilir Samsung'un Exynos işlemcisi PC'lere geliyor: Apple M1'e rakip olacak
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Sekiz çekirdekli CPU içeren Apple M1, Passmark benchmark yazılımının veritabanında ortaya çıktı. Yonga seti tek çekirdek testinde 3.550 puan almayı başardı. Böylelikle aynı testte 3.542 puan toplayan sekiz çekirdekli Intel Core i7-11700K'yı geçti.
Intel Core i9-11900K lider
İki işlemci arasındaki %0.2'lik fark hata payı dahilinde. Dolayısı ile bu noktada Apple'ın işlemcisinin daha hızlı olduğunu ancak "şartlı olarak" söyleyebiliriz. Liderlik koltuğunda 3.741 puanlı Intel Core i9-11900K yer alıyor.
AMD tarafına baktığımızda Ryzen 7 5800X'in 3.506 puanla dördüncü sırada kendine yer bulduğunu görüyoruz. Burdan sekizinci sıraya kadar yine AMD işlemcilerin hakimiyeti var. Dokuzuncu ve onuncu sıraların da Intel işlemciler tarafından ele geçirildiği görülüyor.
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