Apple M1, tek çekirdek testinde Intel Core i7-11700K'yı geride bıraktı

Tam Boyutta Gör

Apple M1'in etkileyici bir performans sunduğunu daha önceki performans testleri sayesinde öğrenmiştik. Cupertinolu devin yüksek performanslı işlemcisi sadece eski nesil değil yeni nesil Intel masaüstü işlemcileri de geride bıraktı.

İlginizi Çekebilir

Samsung'un Exynos işlemcisi PC'lere geliyor: Apple M1'e rakip olacak

Ayrıca Bkz. "Xiaomi, kendi tasarımı olan yeni bir yonga seti çıkaracak"

Sekiz çekirdekli CPU içeren Apple M1, Passmark benchmark yazılımının veritabanında ortaya çıktı. Yonga seti tek çekirdek testinde 3.550 puan almayı başardı. Böylelikle aynı testte 3.542 puan toplayan sekiz çekirdekli Intel Core i7-11700K'yı geçti.

Tam Boyutta Gör

Intel Core i9-11900K lider

İki işlemci arasındaki %0.2'lik fark hata payı dahilinde. Dolayısı ile bu noktada Apple'ın işlemcisinin daha hızlı olduğunu ancak "şartlı olarak" söyleyebiliriz. Liderlik koltuğunda 3.741 puanlı Intel Core i9-11900K yer alıyor.

Tam Boyutta Gör

AMD tarafına baktığımızda Ryzen 7 5800X'in 3.506 puanla dördüncü sırada kendine yer bulduğunu görüyoruz. Burdan sekizinci sıraya kadar yine AMD işlemcilerin hakimiyeti var. Dokuzuncu ve onuncu sıraların da Intel işlemciler tarafından ele geçirildiği görülüyor.

https://www.cpubenchmark.net/singleThread.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.