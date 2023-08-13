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    iPhone SE 4 netleşmeye başladı: OLED ekran, Face ID ve daha fazlası

    Apple'ın bir sonraki bütçe iPhone'u, iPhone SE 4'ün özellikleri netleşmeye başladı. Peki 2025 yılına ertelenen cihaz, neler sunacak? İşte iPhone SE 4 için beklenen özellikler...
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    iPhone SE 4 netleşmeye başladı: OLED ekran ve daha fazlası Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi iPhone SE 3 başta olmak üzere Apple'ın orta ve alt seviye iPhone modelleri, satış beklentilerinin altında kaldı. Bu nedenle tüm gözler, iPhone 15 serisi öncesinde dördüncü nesil iPhone SE 4'e çevrildi diyebiliriz. Bugün ise bir sonraki iPhone SE modelinin bazı özellikleri gün yüzüne çıktı. Peki yeni bütçe iPhone'u beraberinde neler getirecek? İşte bildiklerimiz

    iPhone SE 4 netleşmeye başladı

    Daha önce iPhone SE 4 hakkında birçok sızıntı duyduk. Öyle ki bu modelin Apple'ın ilk 5G modeminden güç alacağı ve bu nedenle 2025 yılına ertelendiğini belirtilmişti. Bugün ise iPhone SE 4'ün tasarımı dahil olmak üzere bazı özellikleri gün yüzüne çıktı. 

    Sektöre yakın kaynaklara göre iPhone SE 4, selefine kıyasla iPhone 14'ün tasarımını temel alacak. Günümüzde SE modellerinin çoğunlukla daha eski bir tasarım diline sahip olduğunu düşünürsek, bunun heyecan verici bir gelişme olacağını söyleyebiliriz. Bu bilgiler arasından en ilginç olanı ise, iPhone SE 4'ün iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde kullanılacak yeni Eylem Düğmesine sahip olacağı.

    Böylelikle iPhone 15 ve 15 Plus ile iPhone SE modeli arasında net bir ayrım olacak. Ek olarak iPhone SE 4, Face ID, USB-C bağlantı noktası ve selefine benzer şekilde tek bir arka kamera sensörü ile karşımıza çıkacak. 

    Ayrıca iPhone SE 4'te sunulacak tek yenilikler bunlar değil. Apple'ın, iPhone SE 4 modelinde kullanılacak OLED paneller için üreticilerden gelen teklifleri değerlendirdiği bildiriliyor. Dolayısıyla LCD'den OLED ekrana geçiş, uygun fiyatlı iPhone için önemli bir yükseltme olacak diyebiliriz. iPhone SE 4 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Peki sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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