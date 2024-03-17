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    Anlık Bildirim

    Snapdragon X Elite ve Apple M3 karşı karşıya: İşte erken sonuçlar

    Qualcomm'un yeni işlemcisi Snapdragon X Elite, çok yakında Arm dizüstülere güç vermeye başlayacak. Son olarak yeni platform, rakibi Apple M3 ile karşılaştırıldı. 
    Snapdragon X Elite ve Apple M3 karşı karşıya: İşte erken sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Qualcomm’un yeni Arm işlemcisi Snapdragon X Elite, önümüzdeki aylarda satışa çıkacak. Dolayısıyla Apple M serisine yanıt olacak platformdan yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Son olarak Snapdragon X Elite'e ait yeni kıyaslama sonuçları internete sızdı. Yonga seti beklentilerin altında kalabilir. 

    Snapdragon X Elite ve Apple'ın M3 test edildi

    Bildiğiniz gibi Snapdragon X Elite'in lansman etkinliğindeki en büyük gelişme, Apple M3'ten yüzde 21'e kadar daha hızlı olacağın belirtmesi oldu. aylaşılan kıyaslama sonuçlarında ise, Snapdragon X Elite ile desteklenen Samsung Galaxy Book4 Edge modelinin 13.925 çoklu çekirdek skoruna sahip olduğunu görüyoruz. Öte yandan M3'lü MacBook Air ise 12.005 puana sahip.

    Ufak bir kıyaslama yaptığımızda, X Elite'in M3'ten yüzde 16 oranında daha hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Bunun en büyük nedeni ise daha fazla çekirdeğe sahip olması. Ancak Apple, tek çekirdek sonuçlarında bir kez daha rakibi geride bırakıyor. Öyle ki Apple M3, rakibinin 2.785 puanlık skoruna kıyasla 3.133 puan alıyor. Bu rakamlar daha önceki iddialardan kesinlikle daha düşük.

    Snapdragon X Elite ve Apple M3 karşı karşıya: İşte erken sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Tabi ki Snapdragon X Elite'in daha önce 23W ve 80W olmak üzere iki güç sınırında test edildiğini unutmamak gerek. Bu nedenle daha büyük güç çekimi ile daha yüksek bir tek çekirdekli ve çok çekirdekli puan elde etmesi mümkün. Öte yandan yaklaşmakta olan Apple M4'ün daha yüksek bir çoklu çekirdek skoruna sahip olacağını hatırlatalım.

    Ayrıca karşılaştırmada yer alan 15 inç M3 MacBook Air'in fansız bir tasarıma sahip olduğunu belirtmekte fayda var. Ancak Geekbench 6 testlerinin yalnızca birkaç saniye sürdüğünü düşünürsek sonuçlar tutarlı diyebiliriz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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