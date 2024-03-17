Snapdragon X Elite ve Apple M3 karşı karşıya: İşte erken sonuçlar

Snapdragon X Elite ve Apple'ın M3 test edildi
Bildiğiniz gibi Snapdragon X Elite'in lansman etkinliğindeki en büyük gelişme, Apple M3'ten yüzde 21'e kadar daha hızlı olacağın belirtmesi oldu. aylaşılan kıyaslama sonuçlarında ise, Snapdragon X Elite ile desteklenen Samsung Galaxy Book4 Edge modelinin 13.925 çoklu çekirdek skoruna sahip olduğunu görüyoruz. Öte yandan M3'lü MacBook Air ise 12.005 puana sahip.
Ufak bir kıyaslama yaptığımızda, X Elite'in M3'ten yüzde 16 oranında daha hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Bunun en büyük nedeni ise daha fazla çekirdeğe sahip olması. Ancak Apple, tek çekirdek sonuçlarında bir kez daha rakibi geride bırakıyor. Öyle ki Apple M3, rakibinin 2.785 puanlık skoruna kıyasla 3.133 puan alıyor. Bu rakamlar daha önceki iddialardan kesinlikle daha düşük.
Ayrıca karşılaştırmada yer alan 15 inç M3 MacBook Air'in fansız bir tasarıma sahip olduğunu belirtmekte fayda var. Ancak Geekbench 6 testlerinin yalnızca birkaç saniye sürdüğünü düşünürsek sonuçlar tutarlı diyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.