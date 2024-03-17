Tam Boyutta Gör Qualcomm’un yeni Arm işlemcisi Snapdragon X Elite, önümüzdeki aylarda satışa çıkacak. Dolayısıyla Apple M serisine yanıt olacak platformdan yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Son olarak Snapdragon X Elite'e ait yeni kıyaslama sonuçları internete sızdı. Yonga seti beklentilerin altında kalabilir.

Snapdragon X Elite ve Apple'ın M3 test edildi

Bildiğiniz gibi Snapdragon X Elite'in lansman etkinliğindeki en büyük gelişme, Apple M3'ten yüzde 21'e kadar daha hızlı olacağın belirtmesi oldu. aylaşılan kıyaslama sonuçlarında ise, Snapdragon X Elite ile desteklenen Samsung Galaxy Book4 Edge modelinin 13.925 çoklu çekirdek skoruna sahip olduğunu görüyoruz. Öte yandan M3'lü MacBook Air ise 12.005 puana sahip.

Ufak bir kıyaslama yaptığımızda, X Elite'in M3'ten yüzde 16 oranında daha hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Bunun en büyük nedeni ise daha fazla çekirdeğe sahip olması. Ancak Apple, tek çekirdek sonuçlarında bir kez daha rakibi geride bırakıyor. Öyle ki Apple M3, rakibinin 2.785 puanlık skoruna kıyasla 3.133 puan alıyor. Bu rakamlar daha önceki iddialardan kesinlikle daha düşük.

Tam Boyutta Gör Tabi ki Snapdragon X Elite'in daha önce 23W ve 80W olmak üzere iki güç sınırında test edildiğini unutmamak gerek. Bu nedenle daha büyük güç çekimi ile daha yüksek bir tek çekirdekli ve çok çekirdekli puan elde etmesi mümkün. Öte yandan yaklaşmakta olan Apple M4'ün daha yüksek bir çoklu çekirdek skoruna sahip olacağını hatırlatalım.

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Ayrıca karşılaştırmada yer alan 15 inç M3 MacBook Air'in fansız bir tasarıma sahip olduğunu belirtmekte fayda var. Ancak Geekbench 6 testlerinin yalnızca birkaç saniye sürdüğünü düşünürsek sonuçlar tutarlı diyebiliriz.

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Snapdragon X Elite ve Apple M3 karşı karşıya: İşte erken sonuçlar