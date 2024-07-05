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    Anlık Bildirim

    Apple M5 hem Mac’lerde hem de yapay zeka sunucularına güç verecek

    Apple’ın gelecek M5 çipleri TSMC'nin gelişmiş SoIC paketlemesini kullanarak firmanın çift yönlü kullanıma geçmesini sağlayabilir. Apple böylece M5 çipini Mac ve sunucu tarafında kullanabilecek.

    Apple'ın tüketici odaklı Mac bilgisayarlarla birlikte yapay zeka için sunuculara güç verecek bir çipe sahip olmak istiyor. Aktarılanlara göre Apple, gelecekteki M5 çipi ile çift yönlü kullanıma erişebilmek için TSMC’nin gelişmiş SoIC paketleme teknolojisini kullanacak. Bu hem performans tarafına olumlu katkıda bulunacak hem de Apple’a esneklik sağlayacak.

    Apple M5 hem Mac'lerde hem de sunucularda

    Apple M5 çipinin şu anda SoIC teknolojisi üzerinde ön deneme üretimi aşamasında olduğu belirtiliyor. Seri üretimin ise 2025’ten itibaren başlaması bekleniyor. Çipin kullanıcılarla buluşması ise 2025 sonu veya 2026 yılında çıkacak ürünlerle olacak. Hatırlanacağı üzere Apple’ın sunucu tarafında M2 Ultra ve M4’ten yararlanacağı bildirilmişti. Ancak görünüşe göre Apple’ın planları M5 çipine kaymış durumda.

    Apple M5 hem Mac’lerde hem de yapay zeka sunucularına güç verecek Tam Boyutta Gör
    TSMC, SoIC paketleme teknolojisini 2018 yılında tanıtmıştı. SoIC, küçültülmüş boyut ve artırılmış performans ile heterojen çip entegrasyonu alanını ilerletmeyi amaçlıyor. Yüksek performans, düşük güç ve minimum RLC (direnç-endüktans-kapasitans) için ultra yüksek yoğunluklu dikey istifleme özelliği ile öne çıkan SoIC, daha iyi form faktörü ve performans elde etmek için aktif ve pasif çipleri, elektriksel olarak yerel SoC ile aynı olan yeni bir entegre-SoC sistemiyle bir araya getiriyordu.
    Apple M5 hem Mac’lerde hem de yapay zeka sunucularına güç verecek Tam Boyutta Gör
    Daha yalın bir anlatımla SoIC, çiplerin üç boyutlu bir yapıda istiflenmesini sağlayarak daha iyi termal yönetim, daha az akım kaçağı ve daha iyi elektrik performansı sunuyor.

    Son gelen bilgiler ise Apple’ın M5 çipinde bu teknolojiyi kullandığını gösteriyor. Apple, M5 ayrıca güncellenmiş 11 inç ve 13 inç iPad Pro modellerine de koyacak. Şirketin yenilenen tabletlerinde bulunan versiyon için aynı paketleme teknolojisini kullanmayı planlayıp planlamadığı net değil. Ancak, Apple'ın aynı silikonu birden fazla ürün kategorisinde kullanarak muhtemelen maliyet noktasında ciddi avantaj sağlamak istiyor. Şu anda Apple Intelligence'ın yıl sonunda masaüstü Mac'ler için tasarlanmış olan M2 Ultra destekli sunucular üzerinde çalışması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 3 gün önce

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    H
    Halilcv 5 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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