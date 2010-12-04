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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, Mac AppStore'da sadece tam sürüm uygulamalara izin verecek

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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AppStore'da elde ettiği deneyimle birlikte uygulama mağazası kavramını Mac OS platformuna taşımaya hazırlanan Apple; geliştirici sayfası üzerinden yaptığı açıklamayla Mac AppStore'da tam sürüm dışındaki uygulamalara onay verilmeyeceğini duyurdu.

Apple, açıklamasında, geliştiricilerin hazırladıkları uygulamaların demo, beta ya da deneme sürümlerini yayınlayabilecekleri en iyi yerin kendi siteleri olduğunu söylerken; inceleme için firmaya gönderilen uygulamaların tam sürüm olması gerektiğinin altını çizdi.

Apple, 20 Ekim'de düzenlediği "Back to The Mac" etkinliğinde Mac AppStore'un 3 ay içersinde hayata geçeceğini duyurmuştu.


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Zuko 8 yıl
Bence de en uygunu bu olmuş. Adamlae bazen birden fazla demo surumu koyuyorlardi ve gereksiz kalabaliga neden oluyorlardi.

Aslinda soyle olsa iyi olur, tam suru uygulanalar 48 saat sureyle bedava kullanilabilsin tum ozellikleriyle, kullanici begenip begenmedigine karar verebilsin. Araba alirken test surusu yapmak gibi yani.
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sertacarslan 8 yıl
Kısıtlı sürümlerin marketi kirlettikleri gerçek, ben kendi adıma kısıtlı sürüm, lite, free version vs. uygulamaları telefonuma kurup kaldırma zahmetine bile girmem. Bu tür programlara izin verilmemesi çok iyi.
Ama bir de süre/kullanım sayısı sınırlı tam sürümler var ki ben genelde yazılımları böyle satın alıyorum, önce nette araştırıp yorumları değerlendiriyorum, sonra süre/kullanım sayısı sınırlı uygulamayı indirip kullanıyorum (tüm özellikleri açık oluyor bu uygulamaların), sonra beğenirsem key satın alıyorum ve kaldığım yerden devam ediyorum. Bunların da engellenmesini mantıklı bulmuyorum.
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teknofobi 8 yıl

sertacarslan
Kısıtlı sürümlerin marketi kirlettikleri gerçek, ben kendi adıma kısıtlı sürüm, lite, free version vs. uygulamaları telefonuma kurup kaldırma zahmetine bile girmem. Bu tür programlara izin verilmemesi çok iyi.
Ama bir de süre/kullanım sayısı sınırlı tam sürümler var ki ben genelde yazılımları böyle satın alıyorum, önce nette araştırıp yorumları değerlendiriyorum, sonra süre/kullanım sayısı sınırlı uygulamayı indirip kullanıyorum (tüm özellikleri açık oluyor bu uygulamaların), sonra beğenirsem key satın alıyorum ve kaldığım yerden devam ediyorum. Bunların da engellenmesini mantıklı bulmuyorum.

Bu yoruma sonuna kadar katiliyorum , bencede olmasi gereken budur.
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darkman355 8 yıl
saten fazla uygulama yok bi de engelliyorlar :)))
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Wolf_263 8 yıl
Özentilikle olmuyor bu işler...
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