Apple, Mac AppStore'da sadece tam sürüm uygulamalara izin verecek

AppStore'da elde ettiği deneyimle birlikte uygulama mağazası kavramını Mac OS platformuna taşımaya hazırlanan Apple; geliştirici sayfası üzerinden yaptığı açıklamayla Mac AppStore'da tam sürüm dışındaki uygulamalara onay verilmeyeceğini duyurdu.

Apple, açıklamasında, geliştiricilerin hazırladıkları uygulamaların demo, beta ya da deneme sürümlerini yayınlayabilecekleri en iyi yerin kendi siteleri olduğunu söylerken; inceleme için firmaya gönderilen uygulamaların tam sürüm olması gerektiğinin altını çizdi.

Apple, 20 Ekim'de düzenlediği "Back to The Mac" etkinliğinde Mac AppStore'un 3 ay içersinde hayata geçeceğini duyurmuştu.