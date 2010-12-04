Apple, Mac AppStore'da sadece tam sürüm uygulamalara izin verecek

Haber Editörü
AppStore'da elde ettiği deneyimle birlikte uygulama mağazası kavramını Mac OS platformuna taşımaya hazırlanan Apple; geliştirici sayfası üzerinden yaptığı açıklamayla Mac AppStore'da tam sürüm dışındaki uygulamalara onay verilmeyeceğini duyurdu.
Apple, açıklamasında, geliştiricilerin hazırladıkları uygulamaların demo, beta ya da deneme sürümlerini yayınlayabilecekleri en iyi yerin kendi siteleri olduğunu söylerken; inceleme için firmaya gönderilen uygulamaların tam sürüm olması gerektiğinin altını çizdi.
Apple, 20 Ekim'de düzenlediği "Back to The Mac" etkinliğinde Mac AppStore'un 3 ay içersinde hayata geçeceğini duyurmuştu.
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Aslinda soyle olsa iyi olur, tam suru uygulanalar 48 saat sureyle bedava kullanilabilsin tum ozellikleriyle, kullanici begenip begenmedigine karar verebilsin. Araba alirken test surusu yapmak gibi yani.
Ama bir de süre/kullanım sayısı sınırlı tam sürümler var ki ben genelde yazılımları böyle satın alıyorum, önce nette araştırıp yorumları değerlendiriyorum, sonra süre/kullanım sayısı sınırlı uygulamayı indirip kullanıyorum (tüm özellikleri açık oluyor bu uygulamaların), sonra beğenirsem key satın alıyorum ve kaldığım yerden devam ediyorum. Bunların da engellenmesini mantıklı bulmuyorum.
Bu yoruma sonuna kadar katiliyorum , bencede olmasi gereken budur.