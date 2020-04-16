Apple Mac Pro için 699 dolara tekerlek ve 299 dolara ayak satışlarına başladı

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2019 Mac Pro kasası için ayak ve tekerlekleri harici olarak satışa sunan Apple, bu parçalar için bir hayli yüksek bir fiyat talep ediyor. Firma, benzer şekilde Pro Display XDR monitörü için sadece stand fiyatını 999 dolar açıkladığında tepki çekmişti.

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Mac Pro satın alırken tekerlek seçme opsiyonu sunan Apple, bu aşamada ayaklar için ekstra ücret istemezken tekerlekler için Türkiye’de 3200 TL ekstra alıyor. Bu fiyat, ABD için 400 dolar seviyesinde, yani sonradan almaya kıyasla neredeyse yarı fiyat.

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Mac Pro için tekerlek ve ayakları hârici olarak alma seçeneği, henüz Türkiye sayfasında bulunmuyor. Bu parçalar da Türkiye sayfasına eklenir eklenmez fiyatlarla bu haber güncellenecektir. Apple'ın Türkiye sayfasına dâhil olan bir aksesuar parçasından bahsetmemiz gerekirse bu AirPods Pro için silikon uçlar olmalı. Apple Store üzerinden 59 TL fiyatla satışa sunulan silikon uçlar, firmanın aksesuarlarına birinci parti parçalar almanın pek de ucuz olmadığını bir kez daha kanıtlıyor.

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