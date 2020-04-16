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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple Mac Pro için 699 dolara tekerlek ve 299 dolara ayak satışlarına başladı

    Apple'ın profesyonellere yönelik kule tipi bilgisayarı Mac Pro, yüksek fiyatıyla şimdiye kadar herkesin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Bu bilgisayarın ayakları da uçuk fiyata satışa sunuldu.
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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Apple Mac Pro için 699 dolara tekerlek ve 299 dolara ayak satışlarına başladı
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    2019 Mac Pro kasası için ayak ve tekerlekleri harici olarak satışa sunan Apple, bu parçalar için bir hayli yüksek bir fiyat talep ediyor. Firma, benzer şekilde Pro Display XDR monitörü için sadece stand fiyatını 999 dolar açıkladığında tepki çekmişti.

    Apple Mac Pro için 699 dolara tekerlek ve 299 dolara ayak satışlarına başladı
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    Mac Pro satın alırken tekerlek seçme opsiyonu sunan Apple, bu aşamada ayaklar için ekstra ücret istemezken tekerlekler için Türkiye’de 3200 TL ekstra alıyor. Bu fiyat, ABD için 400 dolar seviyesinde, yani sonradan almaya kıyasla neredeyse yarı fiyat.

    Ayrıca Bkz. "Silicon Power ince ve yüksek kapasiteli PC60 taşınabilir SSD’sini duyurdu"

    Mac Pro için tekerlek ve ayakları hârici olarak alma seçeneği, henüz Türkiye sayfasında bulunmuyor. Bu parçalar da Türkiye sayfasına eklenir eklenmez fiyatlarla bu haber güncellenecektir. Apple'ın Türkiye sayfasına dâhil olan bir aksesuar parçasından bahsetmemiz gerekirse bu AirPods Pro için silikon uçlar olmalı. Apple Store üzerinden 59 TL fiyatla satışa sunulan silikon uçlar, firmanın aksesuarlarına birinci parti parçalar almanın pek de ucuz olmadığını bir kez daha kanıtlıyor.



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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    Gunpower-storm (İbrahim Demir) 53 dk.
    1.000 dolara askıyla aynı işlevi görebilecek parçayı sattığına göre nalburdan 15 TL'ye alacağım tekerleri bu fiyata satması normal.
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    vedkum 57 dk.
    Çok daha fazla yük taşıyan ve çok daha sağlam tekerler 50 lira
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    monacomen 1 sa.
    Tekerlek almak isterken tekerlek olmak buna denir.
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    ErkanSYK 1 sa.
    Ama bunu kullananlar o parayı bir projede çıkarıyor :)
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    denile 1 sa.
    Ben de diyorum nasıl ayak satıyorlar protez mi
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    Mr. Jingles 1 sa.
    Zaytung haberi zannediyorum harbi harbi satıyor. Tekerleği alsın.. Neyse.
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    V4LKyR 1 sa.
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    İstediklerini yaparlar, helal olsun diyor, Apple'ı tebrik ediyorum.

    Bu alıcı kitlesi olduktan sonra...
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    1708 kez okundu.
    17 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

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