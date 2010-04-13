Apple, MacBook Pro serisi bilgisayarlarına Core i5 ve Core i7 işlemci takviyesi yaptı

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Son dönemde piyasaya sunduğu iPad ile bütün dikkatleri üzerine çeken Apple, geçtiğimiz günlerde iPhone OS 4.0'ı tanıtarak gündemdekini yerini tazeledi. Apple, teknolojisi dünyasına sunduğu MacBook Pro dizüstü bilgisayarlarında yaptığı revizyon ile adından yine söz ettirecek gibi görünüyor.

Apple, yaptığı duyuru ile MacBook Pro dizüstü bilgisayar yelpazesine Core i5 ve Core i7 işlemcili modelleri dahil etti. Yeni MacBook Pro'lar 13 inç, 15 inç ve 17 inç olarak üretilecek. Apple'ın duyurusunu yaptığı yeni nesil MacBook Pro'larda 15 ve 17 inç'lik modeller Core i5 ve Core i7 işlemcilerle donatılacak. Apple'ın yeni nesil MacBook Pro'larına küçük boyuttan büyük boyuta olmak üzere göz atalım

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Apple'ın yeni nesil MacBook Pro dizüstü bilgisayarları serisine ilk olarak 13 inç'lik modelden başlayalım. Apple'ın 13.3 inç ekran boyutuyla üreteceği MacBook Pro, 2 farklı işlemci modeliyle satışa sunulacak. Intel Core 2 Duo işlemci serisinden 2.4 Ghz ve 2.66 GHz işlem hızına sahip 2 farklı işlemcinin kullanılacağı bilgisayarlarda ekran LED aydınlatmalı olarak tercih edilmiş ve 1280x800 çözünürlük sunuyor. Depolama alanında farklılık gösteren 2 modelde 250 GB ve 320 GB'lik sabit diskler kullanılmış. Diğer sistem özellikleri aynı olan bilgisayarlarda 4GB DDR3 (max 8GB DDR3) bellek kullanılıyor. Ekran kartı tercihi NVIDIA GeForce 320m olarak yapılan 13 inç'lik MacBook Pro'larda slot tarzında DVD yazıcı bulunuyor. Her iki modelde de 2 adet USB 2.0 girişi, iSight dahili kamera, aydınlatmalı klavye ve multitouch destekli touchpad bulunuyor.

Apple MacBook Pro serisinin 13.3 inç'lik yeni üyelerinden 2.4 işlemciye sahip olan modelin fiyatı 1200$, 2.66 GHz işlemciye sahip olan modelin fiyatı ise 1499$ olarak belirlendi.

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Apple'ın yeni nesil MacBook Pro dizüstü bilgisayarlarından 15 inç'lik modelde 2 farklı Core i5 serisi işlemci ve 1 adet Intel Core i7 işlemci kullanılacak. İşlemci ve sabit disk özellikleri dışında aralarında fark olmayan bilgisayarlarda 2.4 Ghz işlem hızına sahip Intel Core i5 ve 2.53 Ghz işlem hızına sahip Intel Core i5 işlemci ve 2.66 GHz işlem hızına sahip Intel Core i7 kullanılıyor. Apple, bu modellerde ekran boyutunu 15.4 inç, çözünürlüğü ise 1440x900 olarak belirledi. LED aydınlatmaya sahip olan 15.4 inç'lik MacBook Pro'larda Nvidia Optimus teknolojisini destekleyen NVIDIA GeForce GT 330M ekran kartı kullanılıyor. Nvidia Optimus teknolojisi ile sistem ekran kartı performansı gerektirmeyen uygulamalarda entegre grafik kartına geçiş yaparak batarya kullanımında tasarrufa gidiyor. Apple'ın 15.4 inç'lik MacBook Pro'larında depolama alanı 320 GB (2.4 Ghz işlemcili model) ve 500 GB (2.5 Ghz ve 2.66 Ghz işlemcili model) olarak belirlenmiş. Bunların dışında kalan özellikler ortak olarak kullanılmış zira 3 modelde de 2 adet USB 2.0 girişi, SD kart girişi, iSight kamera, 1 adet FireWire 800 girişi, multitouch destekli touchpad ve aydınlatmalı klavye her 2 modelde de standart olarak yer alıyor. Sistem belleği de bütün modellerde 4GB DDR3 (max 8 GB DDR3) olarak belirlenmiş.

Apple'ın Intel Core i5 işlemcilerle donattığı 15.4 inç'lik MacBook Pro'lar sırasıyla, 1799$, 1999$ ve 2199$ fiyat etiketlerine sahip olacaklar.

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Apple'ın yeni nesil MacBook Pro dizüstü bilgisayarlarının amiral gemisi olarak nitelendirilen modeli 17 inç'lik MacBook Pro'da 2.53 Ghz işlem hızına sahip Intel Core i5 işlemci yer alıyor ve opsiyonel olarak 2.66 Ghz'lık Intel Core i7 işlemciler tercih edilebiliyor. 17 inç ekran boyutuna sahip olan MacBook Pro'da ekran çözünürlüğü 1920x1200 olarak belirlenmiş. Apple bu modelinde de LED aydınlatmalı ekran kullanıyor. Sistem belleği diğer modellerdeki gibi 4GB DDR3 (max 8GB DDR3) olarak belirlenmiş. Apple, ekran kartı tercihini NVIDIA GeForce GT 330M'den yana kullanırken performans ve batarya ömrünü dengesini otomatik olarak ayarlayabilen Nvidia Optimus teknolojisi de unutlumamış . Depolama alanı ihtiyacı için 500 GB 5400rpm sabit disklerin kullanıldığı 17 inç'lik MacBook Pro'larda DVI, VGA, ve HDMI destekli Mini DisplayPort çıkışı,3 adet USB 2.0 girişi, iSight kamera, multitouch destekli touchpad ve aydınlatmaklı klavye gibi özellikler standart olarak bulunuyor.

Apple'ın yeni nesil Intel Core i5 işlemcili 17 inç'lik MacBook Pro dizüstü bilgisayarının fiyatı 2299$ olarak açıklandı.