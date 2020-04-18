Apple Music'in web sürümü beta sürecinden çıktı

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Apple, geçtiğimiz yılın Eylül ayında "Sizin İçin", "Gözat" ve "Radyo" bölümlerinin yanı sıra çalma listeleri ve öneriler de sunan Apple Music'in web tabanlı bir sürümünü başlatmıştı. Mac versiyonuna benzer bir deneyim sunan bu sürüm artık beta sürecini tamamladı.

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Müzik ve şarkılar tarayıcıdan oynatılabiliyor

Beta sürümünü tamamlayan Apple Music servisi artık music.apple.com adresinde yer alıyor. Önceki beta.music.apple.com adresinin ise otomatik olarak yeni başlatılan sürüme yönlendirildiğini de belirtelim. Apple Music'in web sürümünde, Apple Music aboneliği ile ilişkili Apple Kimliğinizle oturum açtıktan sonra, tüm kişisel kitaplığınıza ve çalma listesi içeriğinizin yanı sıra, önerilere de erişebilirsiniz.

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Apple Music içeriği, yerel müzik uygulaması desteğine sahip olmayan, Windows 10, Linux ve Chrome OS içeren bir dizi cihazda, web tarayıcısı üzerinde doğrudan oynatılabiliyor. Ayrıca artık web sürümünde, her yıl en çok çaldığınız şarkıları görebileceğiniz Apple Music Replay listenizi görebilme imkanına da sahipsiniz.

https://www.ubergizmo.com/2020/04/apple-music-web-exit-beta/

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