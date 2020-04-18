Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple Music'in web sürümü beta sürecinden çıktı

    Apple'ın bir süredir beta sürecinde olan Apple Music servisi artık internet tarayıcısı üzerinden de kullanılabiliyor. Kullanıcılar artık popüler müzik servisinin yeni sürümüne yönlendiriliyorlar.
    53 dk.
    179
    15
    3
    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Apple Music'in web sürümü beta sürecinden çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Apple, geçtiğimiz yılın Eylül ayında "Sizin İçin", "Gözat" ve "Radyo" bölümlerinin yanı sıra çalma listeleri ve öneriler de sunan Apple Music'in web tabanlı bir sürümünü başlatmıştı. Mac versiyonuna benzer bir deneyim sunan bu sürüm artık beta sürecini tamamladı.

    Ayrıca Bkz. "Samsung, COVID-19 ilaçları üretecek"

    Müzik ve şarkılar tarayıcıdan oynatılabiliyor

    Beta sürümünü tamamlayan Apple Music servisi artık music.apple.com adresinde yer alıyor. Önceki beta.music.apple.com adresinin ise otomatik olarak yeni başlatılan sürüme yönlendirildiğini de belirtelim. Apple Music'in web sürümünde, Apple Music aboneliği ile ilişkili Apple Kimliğinizle oturum açtıktan sonra, tüm kişisel kitaplığınıza ve çalma listesi içeriğinizin yanı sıra, önerilere de erişebilirsiniz.

    Apple Music'in web sürümü beta sürecinden çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Apple Music içeriği, yerel müzik uygulaması desteğine sahip olmayan, Windows 10, Linux ve Chrome OS içeren bir dizi cihazda, web tarayıcısı üzerinde doğrudan oynatılabiliyor. Ayrıca artık web sürümünde, her yıl en çok çaldığınız şarkıları görebileceğiniz Apple Music Replay listenizi görebilme imkanına da sahipsiniz.



    https://www.ubergizmo.com/2020/04/apple-music-web-exit-beta/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Jack Rabbit Slims 2 dk.
    Keşke Windows için de iTunes'tan bağımsız sadece Apple Music içeren hafif ve hızlı çalışan bir program yayınlasalar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    danlabilic (Danla Bilic) 33 dk.
    her konuda spotify'ı tek geçerim
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Jack Rabbit Slims 5 dk. danlabilic
    Her konuda nasıl tek geçebilirsin?
    Spotify'da doğru düzgün şarkı sözü yok mesela, bu konuda Apple Music'in daha iyi olduğu ortada.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 8 dk. Lenovo çift ekranlı dizüstü bilgisayarı ThinkBook Plus'ı piyasaya sürdü 23 dk. Google, kendi banka kartını çıkarmak için çalışıyor 53 dk. GÖRÜNTÜLENEN Apple Music'in web sürümü beta sürecinden çıktı Sonraki Hitman GO, iOS ve Android’de kısa süreliğine ücretsiz 1 sa. Galaxy Note 20 modellerinin pil kapasiteleri sızdırıldı 2 sa. Apple Music şefi Oliver Schusser, Beats markasının yönetimine geçiyor 3 sa. Huawei Nova 7 serisinin canlı görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı 3 sa. 5G'li OPPO A92s Tanıtıldı 4 sa. Video konsollarına ek vergi geliyor 4 sa. Windows 10 yeni sistem geneli arama aracına Mayıs ayında sahip olabilir 5 sa. Microsoft, Dünya'nın sağlığı için 'Gezegensel Bilgisayar' projesini açıkladı 6 sa. Samsung televizyon kutuları kedi evine dönüşüyor 7 sa. Ticwris GTS akıllı saat anlık olarak vücut sıcaklığını ölçüyor 8 sa. Xbox One X Cyberpunk 2077 paketi duyuruldu 17 sa. Hayat Eve Sığar uygulaması Andorid ve iOS için indirmeye sunuldu: Risk bölgeleri artık cebimizde 18 sa. HP yeni ZBook dizüstü modellerini duyurdu 19 sa. Nvidia DirectX 12 Ultime Developer Preview sürücüsünü geliştiricilere sundu 20 sa. Nvidia, RTX Voice ile görüşmelerinizdeki gürültüyü yapay zekayla engelleyecek 20 sa. Amiral gemisi Meizu 17'nin tanıtım tarihi belli oldu 21 sa. AMD 15 milyon dolar değerindeki EPYC-Radeon Instinct bağışıyla COVID-19 araştırmasını 2 kat hızlandıracak 21 sa. MEB uzaktan kontrollü ventilatör cihazı üretti 22 sa. Seagate disklerini SMR ile ürettiğini gizleme çabasında mı? 22 sa. Braun BT5240 saç ve sakal şekillendirici inceleme Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Superonline'daki hız artışının ne zaman sona ereceği belli oldu
    DonanımHaber
    iPad Pro'nun ayaklarını yerden kesen Magic Keyboard satışa sun...
    DonanımHaber
    PlayStation Now Nisan Oyunları Doğrulandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dead Cells Haziran'da Android'e Geliyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    No Man's Sky için ‘Exo Mech’ Güncellemesi Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Ercüment Ovalı'ya sert tepki
    DH Forum
    Denizciler neden çok içer?
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim