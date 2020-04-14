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    Samsung, COVID-19 ilaçları üretecek

    İlaç şirketleri COVID-19 için antikor geliştirmeye büyük bir mesai harcarken, bu şirketlerden biri olan Vir Biotechnology, üzerinde çalıştığı ilacı Samsung Biologics'e ürettirecek.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung, COVID-19 ilaçları üretecek
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    Samsung Biologics, San Francisco merkezli bir şirket olan Vir Biotechnology ile COVID-19 ilaçları üretmek için büyük bir sözleşme imzaladı. İlaç üretiminin en erken Ekim ayında başlaması bekleniyor.

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    Nasdaq borsasında yer alan bir şirket olan Vir Biotechnology, COVID-19 için olası tedaviler üzerinde çalışıyor. İnsanlar üzerinde üç ila beş ay sürebilen deneysel testlere henüz başlamamış olan şirketin ilaçlarının, monoklonal antikorlara (mAb) dayandığı ve geliştirilen bu ilacın da "SARS-CoV-2 monoklonal antikor" olarak tanımlandığı belirtilmiş.

    Samsung, COVID-19 ilaçları üretecek
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    İlk etapta sağlık çalışanlarında kullanılabilir

    Şirket, ilacın büyük ölçekli üretimi için Samsung Biologics şirketi ile 360 milyon dolarlık bir sözleşme yaptı. Bu sözleşmenin, Vir Biotechnology'nin halka açılmasından bu yana şirket için en büyük sözleşme olduğu ve şirketin geçen yıl raporladığı toplam gelirinin yüzde 63'ünü oluşturduğu ise dikkat çeken bilgiler arasında.

    İlaç üretimi Ekim ayından itibaren başlayabilir, ancak ticari partiler muhtemelen 2021 başlarından itibaren Samsung Biologics'in Seul fabrikasında üretilecek. Yetkililere ve ilaç uzmanlarına göre, bu gibi antikor ilaçlar başlangıçta sağlık çalışanları gibi tehlike altındaki insanlara, COVID-19'lu hastaları tedavi ederken enfekte olmamalarına yardımcı olmak için kullanılabilir.



    http://m.koreatimes.co.kr/pages/article.asp?newsIdx=287685 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Kerim5100 (Kerim Ş.) 2 dk.
    HÖR SÖNÖ YÖNÖSÖ ÇOKOCOK DÖMÖKTÖR
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    Spider_hip (Doğan Eray) 55 dk.
    Samsung'ta işin içine giriyorsa yandık. Her sene yenisi çıkacak demektir.
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