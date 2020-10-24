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    Apple Music ve Spotify gibi müzik yayın hizmetlerinin ırkçı şarkılar barındırdığı bulundu

    Bir araştırmada, Apple Music, Deezer, Spotify ve YouTube dahil tüm büyük müzik yayın hizmetlerinde barındırılan bazı şarkılarda ırkçı ve üstünlükçü sözler bulundu.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Apple Music ve Spotify gibi müzik yayın hizmetlerinin ırkçı şarkılar barındırdığı bulundu

    İngiltere hükümeti, yayın yapan müzik sitelerin müzisyenlere adil ödeme yapıp yapmadığını araştırmaya başladığında, Apple Music, Spotify, Deezer ve YouTube gibi müzik yayın hizmetlerinde ırkçı içerikler olduğunu buldu. BBC News, çok fazla araştırma yapmadan 20'den fazla ırkçı söylem içeren şarkı bulduklarını belirtti.

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    İçerikler kaldırılmaya başlandı

    BBC News'e göre, müzik yayın hizmetleri artık ırkçı içerikler barındıran şarkıları kaldırmak için adımlar attı.

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    Spotify, ırk, din vb. şeylere dayalı olarak bir gruba veya bireye karşı nefreti veya şiddeti açıkça ve esas olarak savunan veya teşvik eden içeriği yasakladığını belirten bir bildiri yayınladı. Şirket ayrıca, nefret içeriği olarak işaretlenen içerik dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hizmetlerindeki politikaları ihlal eden içeriği tanımlayan izleme teknolojisini sürekli geliştirdiğini, iyileştirdiğini ve uyguladığını söyledi.

    Apple Music'in şu anda keşfedilen parçaların çoğunu gizlediğini ve geri kalanını araştırdığını söylediği bildirildi. Apple ayrıca BBC'ye , dağıtımcıların ve hak sahiplerinin böyle içerik göndermesini yasaklayan güçlü yazım yönergeleri uyguladığını belirtti.

    Benzer şekilde, bir YouTube sözcüsü şirketin hangi içeriğin kabul edilemez olduğunu ve sanatsal ifadenin güvenlik sınırını aştığı zamanları tanımlamak ve açıklığa kavuşturmak için sorumlu kurallar geliştirmek için çalıştıklarını söyledi.

    Deezer, genel açıklama yapmadı ancak BBC News'e bu durumu araştırmakta olduklarını söyledi.

    Büyük müzik yayın hizmetleri, bu tarz içerikler için güçlü güvenlik önlemlerinin olduğunu belirtmesine rağmen platformlarında bu şarkıların nasıl bulundurulduğuna dair bir açıklık getirmediler.



    Kaynakça https://www.engadget.com/spotify-apple-music-pull-racist-music-134026813.html https://www.bbc.com/news/newsbeat-54613907 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    5 saat önce
    Coco.Jambo

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    5 saat önce
    Coco.Jambo

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    5 saat önce
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    5 saat önce
    Coco.Jambo

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    5 saat önce
    ?Roovu

    çöpp

    14 saat önce
    guneyk

    xd

    1 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    1 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    2 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    2 gün önce
    hareketliperde

    v

    2 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    cand. 12 sa.
    Irkçı var da cinsiyetçi yok mu full kadın erkek aşağılama seks bunlar ne oluyor
    Yanıtla
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    Rachsuchtig 14 sa.
    Irkçılığı yapmak sorun değil kime yaptığın önemli
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