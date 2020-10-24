Apple Music ve Spotify gibi müzik yayın hizmetlerinin ırkçı şarkılar barındırdığı bulundu

İngiltere hükümeti, yayın yapan müzik sitelerin müzisyenlere adil ödeme yapıp yapmadığını araştırmaya başladığında, Apple Music, Spotify, Deezer ve YouTube gibi müzik yayın hizmetlerinde ırkçı içerikler olduğunu buldu. BBC News, çok fazla araştırma yapmadan 20'den fazla ırkçı söylem içeren şarkı bulduklarını belirtti.

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İçerikler kaldırılmaya başlandı

BBC News'e göre, müzik yayın hizmetleri artık ırkçı içerikler barındıran şarkıları kaldırmak için adımlar attı.

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Spotify, ırk, din vb. şeylere dayalı olarak bir gruba veya bireye karşı nefreti veya şiddeti açıkça ve esas olarak savunan veya teşvik eden içeriği yasakladığını belirten bir bildiri yayınladı. Şirket ayrıca, nefret içeriği olarak işaretlenen içerik dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hizmetlerindeki politikaları ihlal eden içeriği tanımlayan izleme teknolojisini sürekli geliştirdiğini, iyileştirdiğini ve uyguladığını söyledi.

Apple Music'in şu anda keşfedilen parçaların çoğunu gizlediğini ve geri kalanını araştırdığını söylediği bildirildi. Apple ayrıca BBC'ye , dağıtımcıların ve hak sahiplerinin böyle içerik göndermesini yasaklayan güçlü yazım yönergeleri uyguladığını belirtti.

Benzer şekilde, bir YouTube sözcüsü şirketin hangi içeriğin kabul edilemez olduğunu ve sanatsal ifadenin güvenlik sınırını aştığı zamanları tanımlamak ve açıklığa kavuşturmak için sorumlu kurallar geliştirmek için çalıştıklarını söyledi.

Deezer, genel açıklama yapmadı ancak BBC News'e bu durumu araştırmakta olduklarını söyledi.

Büyük müzik yayın hizmetleri, bu tarz içerikler için güçlü güvenlik önlemlerinin olduğunu belirtmesine rağmen platformlarında bu şarkıların nasıl bulundurulduğuna dair bir açıklık getirmediler.

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