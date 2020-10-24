Huawei Docs, Google Dökümanlar'a alternatif olacak

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Huawei, ofis verimlilik yazılımı dünyasına girdiğini duyurdu. Belge, Elektronik Tablo ve Sunum uygulamalarını içeren Huawei Docs'un piyasaya sürülmesi sırasıyla, Microsoft Word, Excel ve PowerPoint'e alternatif olarak hizmet vermeyi hedefliyor.

Ofis uygulamalarında Google'a alternatif

Huawei Docs, şimdilik sadece Huawei Mate 40 serisi cihazların kullanıcıları tarafından kullanılabilir ve 50'den fazla formatta belge düzenlemeyi destekliyor. Huawei Drive aracılığıyla gerçek zamanlı eşitleme, kullanıcıların aynı belgelerde Huawei Kimliklerini kullanarak birden çok cihazda değişiklik yapabileceği anlamına da geliyor.

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Huawei, ABD yaptırımlarından sonra kendi işletim sistemini, arama motorunu, uygulama mağazasını geliştirmesinin ardından ofis uygulamaları için de Google'ın uygulamalarına benzer uygulamalar geliştirerek kullanıcılarına bu konuda eksiklik hissettirmemeyi amaçlıyor. Şirket, bu uygulamaların başlatılmasıyla bir soru işaretini daha kaldırmış oldu.

Ayrıca Bkz. "Huawei'den iddialı açıklama: Mate 40 serisi 3 yıl donmadan kullanılabilir"

Huawei ayrıca 170'ten fazla ülkede kullanılabilen kendi resmi arama motoru uygulaması Petal Search için bir güncelleme yaptığını duyurdu. Sonuçlar artık görsel olarak daha zengin bir formatta ve web bağlantıları yerine bilgi kartları olarak sunuluyor. Her ikisi de Huawei'nin yapay zeka yetenekleriyle desteklenen görsel ve sesli arama işlevi, daha bütünsel bir arama deneyimi sağlayacak.

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Son olarak Petal Maps, Huawei'nin navigasyon uygulaması pazarına girme girişimini temsil ediyor ve 140'tan fazla ülkedeki kullanıcılar için harita görüntüleri, sürüş rotaları ve favori yer listeleri sunuyor. Gerçek zamanlı toplu taşıma bilgileri bazı büyük şehirlerde de mevcut olacak.

https://www.gsmarena.com/huawei_unveils_petal_maps_docs_and_adds_more_petal_search_functionality-news-45933.php

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