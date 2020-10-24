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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei Docs, Google Dökümanlar'a alternatif olacak

    Huawei, amiral gemisi Mate 40 serisini tanıttığı lansmanda ayrıca Google'ın ofis uygulamalarına alternatif olacak Huawei Docs'un tanıtımını yaptı
    18 sa.
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    Mobil Uygulamalar
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Huawei Docs, Google Dökümanlar'a alternatif olacak
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    Huawei, ofis verimlilik yazılımı dünyasına girdiğini duyurdu. Belge, Elektronik Tablo ve Sunum uygulamalarını içeren Huawei Docs'un piyasaya sürülmesi sırasıyla, Microsoft Word, Excel ve PowerPoint'e alternatif olarak hizmet vermeyi hedefliyor.

    Ofis uygulamalarında Google'a alternatif

    Huawei Docs, şimdilik sadece Huawei Mate 40 serisi cihazların kullanıcıları tarafından kullanılabilir ve 50'den fazla formatta belge düzenlemeyi destekliyor. Huawei Drive aracılığıyla gerçek zamanlı eşitleme, kullanıcıların aynı belgelerde Huawei Kimliklerini kullanarak birden çok cihazda değişiklik yapabileceği anlamına da geliyor.

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    Huawei, ABD yaptırımlarından sonra kendi işletim sistemini, arama motorunu, uygulama mağazasını geliştirmesinin ardından ofis uygulamaları için de Google'ın uygulamalarına benzer uygulamalar geliştirerek kullanıcılarına bu konuda eksiklik hissettirmemeyi amaçlıyor. Şirket, bu uygulamaların başlatılmasıyla bir soru işaretini daha kaldırmış oldu.

    Ayrıca Bkz. "Huawei'den iddialı açıklama: Mate 40 serisi 3 yıl donmadan kullanılabilir"

    Huawei ayrıca 170'ten fazla ülkede kullanılabilen kendi resmi arama motoru uygulaması Petal Search için bir güncelleme yaptığını duyurdu. Sonuçlar artık görsel olarak daha zengin bir formatta ve web bağlantıları yerine bilgi kartları olarak sunuluyor. Her ikisi de Huawei'nin yapay zeka yetenekleriyle desteklenen görsel ve sesli arama işlevi, daha bütünsel bir arama deneyimi sağlayacak.

    Huawei Docs, Google Dökümanlar'a alternatif olacak
    Tam Boyutta Gör

    Son olarak Petal Maps, Huawei'nin navigasyon uygulaması pazarına girme girişimini temsil ediyor ve 140'tan fazla ülkedeki kullanıcılar için harita görüntüleri, sürüş rotaları ve favori yer listeleri sunuyor. Gerçek zamanlı toplu taşıma bilgileri bazı büyük şehirlerde de mevcut olacak.



    https://www.gsmarena.com/huawei_unveils_petal_maps_docs_and_adds_more_petal_search_functionality-news-45933.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    5 saat önce
    Coco.Jambo

    ..........

    5 saat önce
    Coco.Jambo

    .........

    5 saat önce
    Coco.Jambo

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    5 saat önce
    Coco.Jambo

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    5 saat önce
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    5 saat önce
    Coco.Jambo

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    5 saat önce
    Coco.Jambo

    .

    5 saat önce
    ?Roovu

    çöpp

    15 saat önce
    guneyk

    xd

    1 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    1 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    2 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    2 gün önce
    hareketliperde

    v

    2 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ChiefOfficer (Ilgın Özgül) 17 sa. en beğenilen
    Harita konusunda Google ile yarışmak çok zor bence. Apple Maps’de dahi her yeri bulamıyorum, her zaman düzgün tarif alamıyorum. Google gibi uzun yıllardır bu işi yapan birinin elindeki bilgi çok fazla.
    Harita konusunda Google ile yarışmak çok zor bence. Apple Maps’de dahi her yeri bulamıyorum, her zaman düzgün tarif alamıyorum. Google gibi uzun yıllardır bu iş...
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    2 Yanıt Yanıtla +8
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    DonanımdanBihaber (C R) 18 sa.
    Herkesi Google ekosisteminden kendilerine geçirmelerinin imkanı yok. Biz de kulüp işleri için Drive kullanıyoruz ve Mac, Windows, Android hepsinin beraber çalışması ve bi çok kişinin hali hazırda google a alışık olmasından sadece güzel ekosistem kurmaları yetmez, insanları çekmek için ekstra bi şeyler vaad etmeleri lazım. Cihazlarını sattıkları fiyatlar da rakiplerine göre pek rekabetçi değil o yüzden bu kurmaya çalıştıkları sistem çok tanınmaz bence. Mesela sanal asistan savaşlarında pazar hakimi olmak için Google, Amazon kendi sanal asistanlı ürünlerini vs nerediyese kar etmeden satıyor bunların da o tarz bi yol izlemesi lazım.
    Herkesi Google ekosisteminden kendilerine geçirmelerinin imkanı yok. Biz de kulüp işleri için Drive kullanıyoruz ve Mac, Windows, Android hepsinin beraber çalış...
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    interwap (Volkan ) 9 sa.
    ABD yaptırımları Huawei'yi kendi ekosistemini kurması konusunda bi 3-5 yıl ileriye götürecek gibi.
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    AribyAriana 12 sa.
    Dünya nüfusunun yüzde 98’i Google tarafından haritalanmış ve devasa veri tabanına sahip olan Google Haritalara alternatif X maps uygulaması önermek veya kullanmak gerçekten devede kulak kalır. Mecburiyetten ya da başka yazılımın fan boyu iseniz bilemem. Ellerinden gelse Çin'in yasaklı bölgelerini de haritalayacaklar. Sanki Şi Cinping izin verdi de Google mu yapmadı.
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    irish 17 sa.
    Harita konusunda Google çok önde.

    Çok uzun bir süre kimse yetişemez.
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    smart1978 (X Y) 17 sa.
    Makro destegi getirirse anlamlidir aksi halde hic olacaktir...
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 17 sa.
    Kötü köpek sürüye kurt getirdi Google amca :)
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    ChiefOfficer (Ilgın Özgül) 17 sa. en beğenilen
    Harita konusunda Google ile yarışmak çok zor bence. Apple Maps’de dahi her yeri bulamıyorum, her zaman düzgün tarif alamıyorum. Google gibi uzun yıllardır bu işi yapan birinin elindeki bilgi çok fazla.
    2 Yanıt Yanıtla +8
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    esmerbuyucu (E. B.) 15 sa. ChiefOfficer
    Harita konusunda Google ile değil Google'ın bedava işçileriyle pardon kullanıcılarıyla yarışıyorlar.



    Apple Maps neredeyse her yeri bulabiliyor. Tek eksikliğini çektiğim Türkiye'de toplu taşıma seçeneği yok onu da Moovit ile çözdüm.
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    interwap (Volkan ) 9 sa. ChiefOfficer
    Yandex te fena değil
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    maximus8282 (maximus ) 17 sa.
    Huawei, kötü ev sahibi kiracısını ev sahibi yaparmış misali çalışmış.
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    hareketliperde (tuluy ....) 18 sa.
    indirip kurabiliyormuyuz acep
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    dede17 (amdfusion ) 18 sa.
    Bam bam bam
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    DonanımdanBihaber (C R) 18 sa.
    Herkesi Google ekosisteminden kendilerine geçirmelerinin imkanı yok. Biz de kulüp işleri için Drive kullanıyoruz ve Mac, Windows, Android hepsinin beraber çalışması ve bi çok kişinin hali hazırda google a alışık olmasından sadece güzel ekosistem kurmaları yetmez, insanları çekmek için ekstra bi şeyler vaad etmeleri lazım. Cihazlarını sattıkları fiyatlar da rakiplerine göre pek rekabetçi değil o yüzden bu kurmaya çalıştıkları sistem çok tanınmaz bence. Mesela sanal asistan savaşlarında pazar hakimi olmak için Google, Amazon kendi sanal asistanlı ürünlerini vs nerediyese kar etmeden satıyor bunların da o tarz bi yol izlemesi lazım.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    1430 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    huawei, huawei docs ve
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