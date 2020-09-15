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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple One abonelik paketi duyuruldu: Apple abonelikleri daha uygun fiyata tek pakette

    Apple, ücretli abonelik servislerini tek çatı altında toplayan Apple One paketini duyurdu. Apple One ile birlikte Apple Arcade, Apple Music ve iCloud gibi servislere daha uygun fiyata erişilebiliyor.
    2 sa. (Son Güncelleme: 9 dk.)
    3,6b
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    iPhone
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Apple One abonelik paketi duyuruldu: Apple abonelikleri daha uygun fiyata tek pakette
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    Time Flies etkinliğinde yeni ürünlerini lanse eden Apple, abonelik hizmetleri tarafında da önemli duyurulara imza attı. Yeni abonelik hizmeti Apple Fitness+'ı duyuran teknoloji devi, Apple Fitness+ da dahil olmak üzere tüm abonelik hizmetlerini bir arada sunan Apple One adındaki yeni abonelik katmanını da tanıttı.

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    Hepsi bir arada olsun diyenlere Apple One

    Apple servislerini tek çatı altında sunan Apple One, hizmetlere ayrı ayrı abone olmaktansa daha uygun fiyata tek pakette abone olma imkanı sağlıyor. 

    Ayrıca Bkz. "iPad Pro görünümlü yeni iPad Air tanıtıldı: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı"

    Apple One, içerisinde sunulan servislere göre farklı fiyat etiketlerine sahip çeşitli katmanlarla geliyor. Bu katmanların fiyatları ise şu şekilede:

    Apple One abonelik paketi duyuruldu: Apple abonelikleri daha uygun fiyata tek pakette
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    Premier paketteki iCloud saklama alanı 2 TB, Family paketindeki iCloud saklama alanı 200 GB ve tek kullanıcılı başlangıç paketinde ise 50 GB iCloud alanı bulunuyor. Başlangıç paketi tek kişiye özelken, diğer paketler ise 6 kişiye kadar ortak kullanılabiliyor. 



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    marakku (Oğuz Marakku) 2 sa. en beğenilen
    Özel fiyatlandırma olmazsa bizim ülkede iş yapmaz.Amazon gibi bir politika benimsenirse alınabilir
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    Hawkyshun (Furkan Erdoğan) 2 sa. Night_Noise
    Amazon prime gibi yaparlar bir güzellik 😏
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    Nakahella (Selim Güven) 1 sa.
    Türkiye'de çıkmayacak sanırım bu paket. Tv+ yok çünkü bizde zaten. Her pakette de TV olduğuna göre tv gelmeden bu da gelmez.
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    onur01 (Onur Uzun) 1 sa. Nakahella
    Apple TV+ nedir? Netflix tarzı bir şey mi?Iphone telefonumda Apple TV var. Ordaki filmlerin hepsi paket dahilindeyse süper bence.
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    eray984 (Eray Çulcuoğlu) 1 sa.
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    eray984 (Eray Çulcuoğlu) 1 sa.
    kendi sitesinden kontrol ettim. Görsel yanılttı. Kusura bakmayın. Apple Music varmış. Ki genel müşteri için seçim sebebi olacaktır.
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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 1 sa.
    apple , amazondan ilham al biraz fiyatlar için
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    Scorpioleo 1 sa.
    Adamlarin store’da 70₺’dan asagi oyunu yok 10 yasinda ergenler gelmis amazon gibi 7₺’dan satacak saniyor. Arcade 30 kusur lira iken hepsini beraber 40-50₺’dan asagi satacagini dusunenler hangi ulkede yasiyo bana desin.
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    eray984 (Eray Çulcuoğlu) 2 sa.
    Apple Music neden yok?! Napayım böyle paketi ya?!
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    scientia 1 sa. yeni yorumcu eray984
    Var hepsinde.
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    brnk (Burak Demirbas) 1 sa. eray984
    Nası yok ben mi yanlış okuyorum acaba ?
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    scientia 2 sa. yeni yorumcu
    Bize 15 lira olur. Apple Music kullanıyordum zaten. Bu bahaneyle iCloud Drive'ı da upgrade etmiş olurum.
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    IMarcuSI (yaşar uçar) 2 sa.
    15 lira gibi olur.
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    mhasturk (Mustafa H.) 2 sa.
    Türkiye fiyatı farklı olacaktır, aile paketi uygun olursa düşünülür.
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    ahmet1001 (Ahmet ÖZBAL) 2 sa.
    Çoh paraa
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    3605 kez okundu.
    10 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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