Apple One abonelik paketi duyuruldu: Apple abonelikleri daha uygun fiyata tek pakette

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Time Flies etkinliğinde yeni ürünlerini lanse eden Apple, abonelik hizmetleri tarafında da önemli duyurulara imza attı. Yeni abonelik hizmeti Apple Fitness+'ı duyuran teknoloji devi, Apple Fitness+ da dahil olmak üzere tüm abonelik hizmetlerini bir arada sunan Apple One adındaki yeni abonelik katmanını da tanıttı.

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Apple servisleri, Apple One ile daha uygun fiyata tek pakette toplanıyor

Hepsi bir arada olsun diyenlere Apple One

Apple servislerini tek çatı altında sunan Apple One, hizmetlere ayrı ayrı abone olmaktansa daha uygun fiyata tek pakette abone olma imkanı sağlıyor.

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Apple One, içerisinde sunulan servislere göre farklı fiyat etiketlerine sahip çeşitli katmanlarla geliyor. Bu katmanların fiyatları ise şu şekilede:

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Premier paketteki iCloud saklama alanı 2 TB, Family paketindeki iCloud saklama alanı 200 GB ve tek kullanıcılı başlangıç paketinde ise 50 GB iCloud alanı bulunuyor. Başlangıç paketi tek kişiye özelken, diğer paketler ise 6 kişiye kadar ortak kullanılabiliyor.

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