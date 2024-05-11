Apple, OpenAI ile anlaşmaya varmak üzere

ChatGPT özellikleri Siri'ye geliyor
Mark Gurman’a göre Apple, OpenAI ile yeniden görüşme neticesinde şirketin yapay zeka teknolojisini iPhone 16 serisinde (iOS 18 ile diğer iPhone’larda sınırlı olarak) kullanma kararı aldı ve resmi ortalık yakında duyurulabilir.
Bu haber, Apple’ın Gemini’yi çeşitli iPhone servisleri için lisanslamak üzere Google ile görüştüğü bildirildikten kısa bir süre sonra geldi. Gurman, Apple’ın Google ile bir anlaşmaya varamadığını ancak ilişkinin de tamamen kesilmediğini söylüyor.
iOS 18 ne zaman tanıtılacak?
iOS 18 güncellemesi 10 Haziran’da başlayacak WWDC etkinliğinde duyurulacak. Apple, OpenAI ile anlaşmaya varmak üzereyken, iMessage, FaceTime ve tabii ki Siri gibi popüler iOS özelliklerine entegre edilen tanıdık ChatGPT yeteneklerini görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.