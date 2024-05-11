2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Bloomberg’in haberine göre, Apple, hem OpenAI hem de Google ile yapay zeka modellerine ilişkin görüştükten sonra OpenAI ile birlikte çalışma kararı aldı. Cupertinolu teknoloji devi, iOS 18 ile Siri’ye kazandıracağı yapay zeka yetenekleri için ChatGPT'den faydalanacak gibi görünüyor. Her iki şirketin de çalışmalarını önümüzdeki ay WWDC etkinliğinde görebiliriz.

iPhone 16 ile ilgili önemli iddia 7 sa. önce eklendi

ChatGPT özellikleri Siri'ye geliyor

Mark Gurman’a göre Apple, OpenAI ile yeniden görüşme neticesinde şirketin yapay zeka teknolojisini iPhone 16 serisinde (iOS 18 ile diğer iPhone’larda sınırlı olarak) kullanma kararı aldı ve resmi ortalık yakında duyurulabilir.

Bu haber, Apple’ın Gemini’yi çeşitli iPhone servisleri için lisanslamak üzere Google ile görüştüğü bildirildikten kısa bir süre sonra geldi. Gurman, Apple’ın Google ile bir anlaşmaya varamadığını ancak ilişkinin de tamamen kesilmediğini söylüyor.

iOS 18 ne zaman tanıtılacak?

iOS 18 güncellemesi 10 Haziran’da başlayacak WWDC etkinliğinde duyurulacak. Apple, OpenAI ile anlaşmaya varmak üzereyken, iMessage, FaceTime ve tabii ki Siri gibi popüler iOS özelliklerine entegre edilen tanıdık ChatGPT yeteneklerini görebiliriz.

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Apple, OpenAI ile anlaşmaya varmak üzere