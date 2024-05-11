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    Anlık Bildirim

    iPhone 16 yapay zekâ işlemleri Apple sunucuları üzerinden yapılacak

    Eylül ayından itibaren Apple ekosisteminde yeni bir dönem başlıyor. iPhone 16 ve iOS 18 işletim sisteminin yapay zekâ işlemleri Apple sunucularında gerçekleşecek.
    iPhone 16 Tam Boyutta Gör
    iPhone 16 ve iOS 18 sürümü ile birlikte Apple’ın yapay zekâ tarafında en ciddi hamlesini yapacak. Bununla birlikte işlem gücünün nerede olacağı konusu belirsizliğini koruyor. Son gelen bilgiler kullanıcıları rahatsız edebilir.

    Apple M sunucular

    Bugün üretken yapay zekâ özellikleri belirli ölçekte üreticiler tarafından mobil cihaz kullanıcılarına sunuluyor. Güçlü işlemler sunuculara aktarılırken belirli senaryolar ise telefonlardaki yonga setlerine havale ediliyor.

    İlk iddialar iOS 18 ile birlikte yapay zekâ işlemlerinin önemli bir kısmının cihazlardaki Apple A veya M işlemciler üzerinde döneceği yönünde idi. Bununla birlikte firma Apple M2 Ultra ve Apple M4 yongalarından oluşan sunucular hazırladı. iPhone 16 serisindeki karmaşık yapay zekâ işlemleri bu sunucularda gerçekleşecek. Böylece sisteme fazla yük binmemiş olacak.

    Bu noktada sunucuya veri aktarımı sürecinin siber saldırganlar tarafından manipülasyona uğraması ihtimali en tedirgin edici nokta. Apple gelecek yıl kullanıma alacağı özel sunucu yongalarında kişisel verileri korumalı bölgelerde işleyecek. Apple M2 ve M4 serisinde böyle bir sistemin olup olmayacağı merak konusu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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