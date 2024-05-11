iPhone 16 yapay zekâ işlemleri Apple sunucuları üzerinden yapılacak

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Tam Boyutta Gör iPhone 16 ve iOS 18 sürümü ile birlikte Apple’ın yapay zekâ tarafında en ciddi hamlesini yapacak. Bununla birlikte işlem gücünün nerede olacağı konusu belirsizliğini koruyor. Son gelen bilgiler kullanıcıları rahatsız edebilir.

Apple M sunucular

Bugün üretken yapay zekâ özellikleri belirli ölçekte üreticiler tarafından mobil cihaz kullanıcılarına sunuluyor. Güçlü işlemler sunuculara aktarılırken belirli senaryolar ise telefonlardaki yonga setlerine havale ediliyor.

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İlk iddialar iOS 18 ile birlikte yapay zekâ işlemlerinin önemli bir kısmının cihazlardaki Apple A veya M işlemciler üzerinde döneceği yönünde idi. Bununla birlikte firma Apple M2 Ultra ve Apple M4 yongalarından oluşan sunucular hazırladı. iPhone 16 serisindeki karmaşık yapay zekâ işlemleri bu sunucularda gerçekleşecek. Böylece sisteme fazla yük binmemiş olacak.

Bu noktada sunucuya veri aktarımı sürecinin siber saldırganlar tarafından manipülasyona uğraması ihtimali en tedirgin edici nokta. Apple gelecek yıl kullanıma alacağı özel sunucu yongalarında kişisel verileri korumalı bölgelerde işleyecek. Apple M2 ve M4 serisinde böyle bir sistemin olup olmayacağı merak konusu.

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