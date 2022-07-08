Gelecek Apple Watch modelleri parmak izi sensörüne sahip olabilir

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Üst seviye akıllı saat pazarında lider olan Apple, her sene akıllı saatlerini ve watchOS işletim sistemini geliştirmeye devam ediyor. Patently Apple tarafından keşfedilen yeni patent, Apple’ın yeni akıllı saat konseptini gözler önüne seriyor.

Yeni Apple Watch parmak izi desteğine sahip olabilir

Apple’ın yeni patenti, cihazın yan tarafına yerleştirilmiş bir parmak izi sensörünü gösteriyor. Apple, iPhone cihazlarında TouchID’yi geride bıraksa da yeni iPad Air ve iPad mini modelleri, güç tuşuna entegre parmak izi sensörü ile geliyor. Görünüşe göre Apple, gelecek Apple Watch modellerinde de benzer bir tasarıma geçebilir.

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Akıllı saatler, biyolojik kimlik doğrulama modellerinde diğer mobil cihazların gerisinde kalsa da görünüşe göre Apple, bunu değiştirmek istiyor. Apple’ın akıllı saatlerine parmak izi sensörü yerleştirmesi büyük ihtimalle diğer akıllı saat üreticilerini de harekete geçirecektir. Apple'ın parmak izi sensörlü akıllı saati büyük ihtimalle 2024'ten önce karşımıza çıkmayacaktır.

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Apple, parmak izi sensörlü bir Apple Watch geliştiriyor