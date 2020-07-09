Apple Pay sisteminin arkasındaki isim Tesla bünyesine katıldı

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Dünyanın en değerli araba markası haline gelen Tesla şarj istasyonlarını daha iyi hale getirmek için önemli bir ismi bünyesine kattı. Apple Pay ürün müdürü Michael Rihani bundan sonra Tesla için çalışacak.

Michael Rihani kimdir?

Michael Rihani teknoloji dünyasında adını Koofers akademik sosyal ağı ile duyurmuştu. 2014 yılında buradan ayrılarak Tilt sosyal fonlama platformunda ürün geliştirme müdürü görevine gelmişti. 2016 yılında buradan ayrılarak Apple Pay programına kıdemli mühendis olarak katılan Rihani sonrasında Apple Card ve Apple Cash programlarında ürün yöneticisi oldu. Rihani ödeme sistemleri konusundaki tecrübeleri ile tanınıyor.

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Tesla bünyesinde ise Rihani Supercharger şarj istasyonlarının ürün yöneticisi olacak. Supercharger istasyonları bilindiği üzere yeni modellerle birlikte ödemeli bir program başlatmıştı. Bununla birlikte uzun bekleme süreleri ve ödemelerdeki sıkıntılar eleştirilere neden olmuştu. Michael Rihani yeni görevinde bu sıkıntılara odaklanırken istasyonların daha verimli hale gelmesi konusunda da çalışmalar yapacak.

https://www.linkedin.com/in/michaelrihani/

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