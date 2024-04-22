Tam Boyutta Gör Consumer Reports, ABD'deki binlerce araç sahibinden gelen verileri içeren 2023 Yıllık Otomobil Anketini yayınladı. Buna göre Tesla, tüm markalar arasında en düşük bakım ve onarım maliyetine sahip olan firma oldu.

Elektrikli araçların içten yanmalı motora sahip araçlara göre çok daha az hareketli parça içermesi nedeniyle çok daha az bakım maliyetine sahip olduğu dile getirilir. Consumer Reports'un raporu bu iddiayı doğruluyor.

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Özellikle ilk beş yıldaki bakım ve onarım maliyetinin diğer firmalara göre oldukça düşük olduğu görülüyor. İlk beş yılda Tesla araçları ABD için sadece 580 dolar bakım ve onarım maliyetine sahip. 6 ile 10 yıl arasında ise maliyet 3455 dolara çıkıyor. 10 senelik ortalama maliyet ise 4035 dolar düzeyinde.

Sıralamanın diğer tarafında ise Audi, BMW, Mercedes-Benz ve Porsche gibi lüks Alman otomobil üreticileri yer alıyor.

En düşük bakım ve onarım maliyetine sahip 10 marka

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Tesla, en düşük bakım ve onarım maliyetine sahip firma oldu