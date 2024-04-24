Tesla, Uber benzeri “robotaksi” uygulamasını gösterdi

Tesla, araç çağırma hizmetini tanıttı
Tesla'nın ilk çeyreğe dair sunumunda sürücülerin sürücüsüz bir aracı çağırmasına, aracın ikliminin ayarlamasına ve 3 boyutlu bir harita üzerinde konumunu takip etmesine olanak tanıyan araç çağırma hizmetinin kullanıcı arayüzünü gösterdi. Bu sunum sırasında Musk, yakında gelecek robotaksi platformunu Airbnb ile Uber’in bir kombinasyonuna benzetti.
Musk’ın bu söylemlerini aslında yıllar öncesinde duymuştuk. Hatırlanacağı üzere Musk, Tesla sahiplerinin otonom araçlarını bir taksi gibi kullanarak pasif gelir elde edebileceklerini söylemişti. CEO, geçmişte Master Plan Part Deux'da tanımlandığı "Tesla Ağı" vizyonunda buna parmak basıyordu.
Musk ayrıca sunum kapsamında robotaksinin "amaca yönelik olarak üretilmiş" bir ürün olacağının altını çizdi. Bu ifade otonom araç endüstrisinde sıfırdan kendi kendine sürüş için üretilen, geleneksel kontrolleri bulunmayan araçları tanımlamak için kullanılıyor.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/4/23/24138580/tesla-robotaxi-ride-hail-app-preview-earningsq1-2024 https://www.engadget.com/tesla-previews-ride-hailing-experience-ahead-of-august-robotaxi-unveil-212738199.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şampiyon GS
30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu