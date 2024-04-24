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    Anlık Bildirim

    Tesla, Uber benzeri “robotaksi” uygulamasını gösterdi

    Tesla, finansal sonuçlarını açıkladığı sırada Uber benzeri bir araç çağırma hizmeti başlatma planıyla ilgili daha fazla ayrıntı yayınladı. Firma bu uygulamanın nasıl görüneceğini gözler önüne serdi.
    Tesla, Uber benzeri “robotaksi” uygulamasını gösterdi Tam Boyutta Gör
    Tesla, yakında Uber gibi bir araç çağırma uygulamasını kullanıma almayı planlıyor. Firma, finansal sonuçlarını açıkladığı sırada bu planlarıyla ilgili daha fazla ayrıntıyı paylaştı. Yapılan açıklamaya göre bu hizmet, Tesla sahiplerinin neredeyse tüm araç işlevleri için zaten kullandıkları Tesla uygulamasının içinde yer alacak. CEO Tesla'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni “robotaksi” aracının Ağustos 2024’te tanıtılacağını bir kez daha duyurdu.

    Tesla, araç çağırma hizmetini tanıttı

    Tesla'nın ilk çeyreğe dair sunumunda sürücülerin sürücüsüz bir aracı çağırmasına, aracın ikliminin ayarlamasına ve 3 boyutlu bir harita üzerinde konumunu takip etmesine olanak tanıyan araç çağırma hizmetinin kullanıcı arayüzünü gösterdi. Bu sunum sırasında Musk, yakında gelecek robotaksi platformunu Airbnb ile Uber’in bir kombinasyonuna benzetti.

    Tesla, Uber benzeri “robotaksi” uygulamasını gösterdi Tam Boyutta Gör
    Musk, yatırımcılarla yaptığı bir görüşme sırasında araç çağırma hizmetinin bir parçasının Tesla sahipleri ve onların araçları olacağını da söyledi: "Tesla'nın kendisinin sahip olduğu ve işlettiği bir miktar araba olacak, bir grup da son kullanıcıya ait olacak, ancak son kullanıcı istediği zaman arabasını filoya ekleyip veya çıkarabilecek." dedi.

    Musk’ın bu söylemlerini aslında yıllar öncesinde duymuştuk. Hatırlanacağı üzere Musk, Tesla sahiplerinin otonom araçlarını bir taksi gibi kullanarak pasif gelir elde edebileceklerini söylemişti. CEO, geçmişte Master Plan Part Deux'da tanımlandığı "Tesla Ağı" vizyonunda buna parmak basıyordu.

    Musk ayrıca sunum kapsamında robotaksinin "amaca yönelik olarak üretilmiş" bir ürün olacağının altını çizdi. Bu ifade otonom araç endüstrisinde sıfırdan kendi kendine sürüş için üretilen, geleneksel kontrolleri bulunmayan araçları tanımlamak için kullanılıyor.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/4/23/24138580/tesla-robotaxi-ride-hail-app-preview-earningsq1-2024 https://www.engadget.com/tesla-previews-ride-hailing-experience-ahead-of-august-robotaxi-unveil-212738199.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34quagmire 1 gün önce

    şampiyon GS

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    Seto-Kaiba 1 gün önce

    30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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