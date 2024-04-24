Tesla, Uber benzeri “robotaksi” uygulamasını gösterdi

Tam Boyutta Gör Tesla, yakında Uber gibi bir araç çağırma uygulamasını kullanıma almayı planlıyor. Firma, finansal sonuçlarını açıkladığı sırada bu planlarıyla ilgili daha fazla ayrıntıyı paylaştı. Yapılan açıklamaya göre bu hizmet, Tesla sahiplerinin neredeyse tüm araç işlevleri için zaten kullandıkları Tesla uygulamasının içinde yer alacak. CEO Tesla'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni “robotaksi” aracının Ağustos 2024’te tanıtılacağını bir kez daha duyurdu.

Tesla, araç çağırma hizmetini tanıttı

Tesla'nın ilk çeyreğe dair sunumunda sürücülerin sürücüsüz bir aracı çağırmasına, aracın ikliminin ayarlamasına ve 3 boyutlu bir harita üzerinde konumunu takip etmesine olanak tanıyan araç çağırma hizmetinin kullanıcı arayüzünü gösterdi. Bu sunum sırasında Musk, yakında gelecek robotaksi platformunu Airbnb ile Uber’in bir kombinasyonuna benzetti.

Tam Boyutta Gör Musk, yatırımcılarla yaptığı bir görüşme sırasında araç çağırma hizmetinin bir parçasının Tesla sahipleri ve onların araçları olacağını da söyledi: "Tesla'nın kendisinin sahip olduğu ve işlettiği bir miktar araba olacak, bir grup da son kullanıcıya ait olacak, ancak son kullanıcı istediği zaman arabasını filoya ekleyip veya çıkarabilecek." dedi.

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Musk’ın bu söylemlerini aslında yıllar öncesinde duymuştuk. Hatırlanacağı üzere Musk, Tesla sahiplerinin otonom araçlarını bir taksi gibi kullanarak pasif gelir elde edebileceklerini söylemişti. CEO, geçmişte Master Plan Part Deux'da tanımlandığı "Tesla Ağı" vizyonunda buna parmak basıyordu.

Musk ayrıca sunum kapsamında robotaksinin "amaca yönelik olarak üretilmiş" bir ürün olacağının altını çizdi. Bu ifade otonom araç endüstrisinde sıfırdan kendi kendine sürüş için üretilen, geleneksel kontrolleri bulunmayan araçları tanımlamak için kullanılıyor.

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