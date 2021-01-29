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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple periskop lensler için ışık bükülmesi teknolojilerini araştırıyor

    iPhone serisinde ince tasarımda periskop sensörler isteyen Apple çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yeni patent hareketli bir ışık bükücü yansıtma sistemi ile bunun sağlanacağını gösteriyor.
    1 sa.
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    iPhone
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple periskop lensler için ışık bükülmesi teknolojilerini araştırıyor
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    Akıllı telefon pazarında telefoto sensörlere ilk yer veren firmalardan olmasına karşın Apple rakiplerinin oldukça gerisinde kalmış durumda. Periskop lensler ile 125 kata kadar dijital yakınlaştırma yapan Android oyuncularının karşısına gelişmiş bir teknoloji çıkarmak için firma kolları sıvadı.

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    Çalışmalar yoğunlaştı

    Apple bir süredir periskop lens tasarımı üzerinde çalışmalar yapıyor ve farklı patent başvuruları yapılmıştı. Firma telefon kasasında fazla yer kaplamayan bir tasarım istiyor ve son patent de buna işaret ediyor.

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    Patente göre Apple birden fazla eksen üzerinde hareket eden bir lens sistemi geliştiriyor. Bu sistem iPhone gövdesindeki bir prizma veya ayna içerisinde yer alıyor. Ayrıca prizma veya aynadan oluşan iki adet ışık bükücü bileşen  de yardımcı oluyor. Bu düzenek sensöre OIS desteği de sunuyor ve böylece gövdede fazla çıkıntı yapmıyor.

    Patent optik mühendisi Yuhong Yao adına alınmış. Yao daha önce de Apple ile pek çok dikkat çekici sensör çalışmaları yapmıştı. Apple’ın yavaş yavaş kafasındaki periskop sensör tasarımında sona yaklaştığı anlaşılıyor. Bu yıl olmasa da gelecek yılın iPhone modellerinde yeni bir periskop sensör tasarımı görebiliriz.



    https://appleinsider.com/articles/21/01/28/apple-researching-light-folding-to-make-periscope-lenses-for-iphone Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pilotsuz helikopter havalandı

    C
    Cyrex_

    napim

    3 saat önce
    ilkerinanç

    Otonommuş ben yanlış anlamışım. Büyük cesaret. Yerde otonom gidemezken havada?

    7 saat önce
    ti7800

    Pliotsuz helikopterin test uçuşu pilotlarla gerçekleştirildi. :)

    7 saat önce
    gun

    Bunların askerileri varda sivilleri yeni olmuş. Drone yerine böyle bişi daha iyi olmaz mı acaba ?

    1 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Guaire (Tayfun ) 34 dk. ( Mesaj Silindi )
    Haberden bir şey anlamayanlar toplansın.

    Burada daha önce kullanılmayan bir teknoloji yok. Standart ışık kırıcı prizmalar, standart lenseler, standart OIS ve otofokus ekipmanı.

    Farklı olan tek bir şey var.

    Şimdi bir periskop kamera hayal edin. Diyaframdan (yani kameranın objektifinden) gelen ışık bir prizma (veya ayna) marifetiyle 90 derece kırılır. Sonra standart lenslerin içinden geçerek sensöre ulaşır.

    Normal bir kamerada diyaframdan girip lenslerden geçen ışık direk olarak sensöre ulaşır. Yani bir ok gibi direk hedefe ulaşır. Günümüzde kullanılan çoğu periskop kamerada ise tek bir köşeyi 90 derece döndükten sonra hedefine ulaşan bir ok hayal edin.

    Sensör normal kameralarda ekranla paralel uzanır. Lenslerle beraber kamera modülünün toplam yüksekliği telefonun kamera çıkıntısına doğrudan etki eder. Büyük sensörler daha büyük lens setleriyle beraber geldiği için kalınlık artar. Telefonu da bu kadar kalın yapmak istemedikleri takdirde ise çıkıntı yaparlar.

    Tek bir prizma ile inşa edilmiş bir periskop kamerada ise sensör ekrana göre dik açıda durur. Bu sefer de kamera modülünün eni telefonun veya kamera çıkıntısının kalınlığına etki eder. Kamera modülünün eni de sensörün eni ile doğrudan ilintilidir. Bu yüzden büyük bir sensör yine büyük bir çıkıntı anlamına gelir.

    Periskop kameralarda genellikle küçük sensörler bu nedenle kullanılıyor. Samsung'un S20 Ultra ile birlikte kullandığı sensör ise oldukça büyük olduğu için öyle hayvani bir çıkıntıya sahipti.

    Buradaki şemaya dönecek olursak ikinci prizma yüzünden sensör bu şekilde bir kamera modülünde normal kameralarda olduğu gibi ekrana paralel bir şekilde uzanacak. Bu da çok aşırı kalın bir çıkıntı yapmadan büyükçe bir sensör ile odak uzaklığı daha yüksek telefoto tabir edilen bir kamera yapmaya müsade edecek görünüyor.

    Birden fazla prisma daha evvel Huawei tarafından kullanıldı. Ancak bu amaçla değil, daha az yer kaplayarak daha fazla odak uzaklığına yani zoom denilen özelliğe sahip olması için kullanıldı.

    Pratik bir örnek vermek gerekirse iPhone 12 Pro Max'in sensörü şimdiye dek iPhonelarda kullanılan en büyük sensör, ancak Samsung S20 Ultra'da kullandığı periskop kameradaki sensör ile aşağı yukarı aynı büyüklükte. Sensör ebatlarından kaynaklanan farklardan dolayı iPhone telefoto sensörlerindeki kalite ana kameradan çok daha düşük oluyor.

    Bu şekilde bir sistem Apple'ın ana kamerası ile aynı kalitede fotoğraflar çekebilecek bir telefoto kamera anlamına gelecektir. İlla ki Android rakiplerinde olduğu gibi örneğin 10 kat yakınlaştırma yerine portre modunda kullanılmak üzere 2.5 veya en fazla 3 kat yakınlaştırma sunması daha olası.

    Aslında oldukça basit bir çözüm.

    Huawei'nin de daha önce Mate 30 Pro ile ultra geniş açılı kamerasında iPhone 12 Pro Max'in ana kamerasındaki kadar büyük bir kamera kullanabildiğini göz önünde bulundurduğumuzda Apple'ın tercih ettiği normal geniş açı, ultra geniş açı ve portre kameralarının hepsinde aynı sensörü kullanabilmesinde fiziki ve teknik bir engel yok.

    Ancak bu kameralar amiral gemisi telefonlarda yonga seti ve ekran ile birlikte en büyük maliyet unsurları.

    Apple böyle bir tercih yaparsa sadece en pahalı modellerine koyacaktır. En azından uzunca bir süre böyle devam eder.
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