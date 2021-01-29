Apple periskop lensler için ışık bükülmesi teknolojilerini araştırıyor

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Akıllı telefon pazarında telefoto sensörlere ilk yer veren firmalardan olmasına karşın Apple rakiplerinin oldukça gerisinde kalmış durumda. Periskop lensler ile 125 kata kadar dijital yakınlaştırma yapan Android oyuncularının karşısına gelişmiş bir teknoloji çıkarmak için firma kolları sıvadı.

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Apple bir süredir periskop lens tasarımı üzerinde çalışmalar yapıyor ve farklı patent başvuruları yapılmıştı. Firma telefon kasasında fazla yer kaplamayan bir tasarım istiyor ve son patent de buna işaret ediyor.

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Patente göre Apple birden fazla eksen üzerinde hareket eden bir lens sistemi geliştiriyor. Bu sistem iPhone gövdesindeki bir prizma veya ayna içerisinde yer alıyor. Ayrıca prizma veya aynadan oluşan iki adet ışık bükücü bileşen de yardımcı oluyor. Bu düzenek sensöre OIS desteği de sunuyor ve böylece gövdede fazla çıkıntı yapmıyor.

Patent optik mühendisi Yuhong Yao adına alınmış. Yao daha önce de Apple ile pek çok dikkat çekici sensör çalışmaları yapmıştı. Apple’ın yavaş yavaş kafasındaki periskop sensör tasarımında sona yaklaştığı anlaşılıyor. Bu yıl olmasa da gelecek yılın iPhone modellerinde yeni bir periskop sensör tasarımı görebiliriz.

https://appleinsider.com/articles/21/01/28/apple-researching-light-folding-to-make-periscope-lenses-for-iphone

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