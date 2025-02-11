Apple Powerbeats Pro 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Apple Powerbeats Pro 2 özellikleri
Beats, yeni modeli baştan aşağı elden geçirerek boyutunu ve ağırlığını azalttı. Yeni Powerbeats Pro 2, önceki modele göre %20 daha küçük ve %33 daha hafif. Kablosuz şarj ve USB-C desteği eklenen kulaklığın kutusu da önceki nesle göre %33 daha küçük.
Yeniden tasarlanmış akustik bir mimariye sahip olan kulaklık, uzamsal ses desteği ve içe dönük mikrofonları kullanan Adaptif EQ desteğiyle gelişmiş ses deneyimi vadediyor. Bunun yanında Aktif Gürültü Önleme (ANC) özelliği ve Şeffaflık Modu da kulaklıkta yer alıyor.
Powerbeat Pro 2'nin pil ömrü de selefine göre arttırılmış. ANC açıkken 8 saate kadar, kapalıyken ise 10 saate kadar müzik dinleme süresi sunuluyor. Şarj kutusuyla bu süreler ANC açıkken 36 saate, kapalıylen 45 saate kadar çıkıyor.
Turuncu, mor, gri ve siyah olmak üzere dört renk seçeneği bulunan Powerbeats Pro 2, 249 dolar fiyattan satışa sunuldu. Kulaklığın Türkiye satış fiyatı ise 12.499 TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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