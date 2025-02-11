Apple Powerbeats Pro 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Tam Boyutta Gör Apple'ın sahibi olduğu Beats, spor odaklı kulaklık serisinin yeni üyesi olan Powerbeat Pro 2 modelini duyurdu. 2019 yılında piyasaya sürülen modelin devamı olan kulaklık önemli yeniliklerle geliyor.

Apple Powerbeats Pro 2 özellikleri

Beats, yeni modeli baştan aşağı elden geçirerek boyutunu ve ağırlığını azalttı. Yeni Powerbeats Pro 2, önceki modele göre %20 daha küçük ve %33 daha hafif. Kablosuz şarj ve USB-C desteği eklenen kulaklığın kutusu da önceki nesle göre %33 daha küçük.

Tam Boyutta Gör Apple'ın H2 çipini kullanan kulaklık artık kalp atış hızı takibi yapabiliyor. Kulaklık, her kulaklıkta yer alan LED optik sensörlerle saniyede 100'den fazla kez kan akışını ölçebiliyor ve kullanıcılara antrenman sırasında veri sağlıyabiliyor. Tüm bu bilgiler gerçek zamanlı olarak fitnes uygulamalarına aktarılabiliyor.

Tam Boyutta Gör Apple, Powerbeat Pro 2'nin şimdiye kadar kulağa en iyi oturan ürünü olduğunu söylüyor. Güncellenen kulak kancasının, çok yüksek şekil hafizası ve esnekliğiyle bilinen çok hafif nikel-titanyum alaşımla yeniden tasarlandığı belirtiliyor. Bu sayede çok hafif ve kulağa iyi oturan bir ürün ortaya çıkmış.

Yeniden tasarlanmış akustik bir mimariye sahip olan kulaklık, uzamsal ses desteği ve içe dönük mikrofonları kullanan Adaptif EQ desteğiyle gelişmiş ses deneyimi vadediyor. Bunun yanında Aktif Gürültü Önleme (ANC) özelliği ve Şeffaflık Modu da kulaklıkta yer alıyor.

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Powerbeat Pro 2'nin pil ömrü de selefine göre arttırılmış. ANC açıkken 8 saate kadar, kapalıyken ise 10 saate kadar müzik dinleme süresi sunuluyor. Şarj kutusuyla bu süreler ANC açıkken 36 saate, kapalıylen 45 saate kadar çıkıyor.

Turuncu, mor, gri ve siyah olmak üzere dört renk seçeneği bulunan Powerbeats Pro 2, 249 dolar fiyattan satışa sunuldu. Kulaklığın Türkiye satış fiyatı ise 12.499 TL.

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Apple Powerbeats Pro 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı