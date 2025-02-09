Huawei yeni açık tasarım kulaklığını duyurdu

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Tam Boyutta Gör Tam kablosuz kulaklıkların kullanımından rahatsız olan tüketiciler için Huawei biraz daha premium seviyede yeni bir ürün tanıttı. Huawei FreeArc dayanıklılık garantisi ile ön plana çıkmayı amaçlıyor.

Huawei FreeArc özellikleri ve fiyatı

Huawei FreeArc açık tasarımlı kulaklık modeli alıştığımız üzere kulağa baskı yapmayan ve kullanıcının dışarıyı da duymasını sağlama amacını taşıyor. Gövdede kullanılan silikon alaşımlar deri dostu olarak seçilmiş. Kulaklık 20 bin bükülmeye dayanıklı ve 5 yıl boyunca da eski şeklini geri alma garantisi sunuyor.

Huawei, ABD yaptırımlarına rağmen büyümeye devam ediyor 2 gün önce eklendi

17mmx12mm yüksek hassas sürücü barındıran kulaklık titanyum kaplama bir diyafram ve yüksek performanslı neodim mıknatıs ile geliyor. Çift mikrofon sistemi 4m/s hızında rüzgâr gürültüsünü kesebiliyor. Özel bir anten tasarımı telefonla kopmayan bir bağlantı sağlıyor. 28 saate kadar kullanım süresi sunan kulaklık 10 dakikalık şarj ile 3 saate kadar süre elde ediyor. Huawei FreeArc kulaklık modeli 124$ fiyat etiketine sahip.

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Huawei FreeArc tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı