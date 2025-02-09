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    Huawei yeni açık tasarım kulaklığını duyurdu

    Huawei FreeArc açık tasarımlı kulaklık modeli on binlerce kez katlamaya dayanıklı olarak üretilirken 5 yıl boyunca da eski formuna geri dönme garantisi sunuyor. 
    Huawei FreeArc özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Tam kablosuz kulaklıkların kullanımından rahatsız olan tüketiciler için Huawei biraz daha premium seviyede yeni bir ürün tanıttı. Huawei FreeArc dayanıklılık garantisi ile ön plana çıkmayı amaçlıyor. 

    Huawei FreeArc özellikleri ve fiyatı

    Huawei FreeArc açık tasarımlı kulaklık modeli alıştığımız üzere kulağa baskı yapmayan ve kullanıcının dışarıyı da duymasını sağlama amacını taşıyor. Gövdede kullanılan silikon alaşımlar deri dostu olarak seçilmiş. Kulaklık 20 bin bükülmeye dayanıklı ve 5 yıl boyunca da eski şeklini geri alma garantisi sunuyor. 

    17mmx12mm yüksek hassas sürücü barındıran kulaklık titanyum kaplama bir diyafram ve yüksek performanslı neodim mıknatıs ile geliyor. Çift mikrofon sistemi 4m/s hızında rüzgâr gürültüsünü kesebiliyor. Özel bir anten tasarımı telefonla kopmayan bir bağlantı sağlıyor. 28 saate kadar kullanım süresi sunan kulaklık 10 dakikalık şarj ile 3 saate kadar süre elde ediyor. Huawei FreeArc kulaklık modeli 124$ fiyat etiketine sahip. 

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    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

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    HknRmzi 2 gün önce

    Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .

    A
    asukrumercan 2 gün önce

    Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.

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