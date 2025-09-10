Apple, sadece iPhone Air ile çalışan MagSafe batarya paketini duyurdu

Cihaz tanıtılmadan önce en çok tartışılan konu, ultra ince yapısı nedeniyle yeterince büyük bir bataryaya yer verilemeyeceği ve bu yüzden pil ömrünün sınırlı kalacağı endişesiydi. Apple bu soruna, son derece verimli çalışan A19 Pro çipini, enerji tasarrufu sağlayan N1 kablosuz ağ çipi ve CX1 modemle birleştirerek çözüm bulduğunu söylüyor. Böylece gövdeye entegre bataryadan en iyi verim alınabiliyor.
Video izleme süresini 40 saate çıkarıyor
Buna ek olarak, pil performansını üst seviyeye taşımak için iPhone 17 Air’e özel MagSafe batarya paketi de tanıtıldı. Bu aksesuar, iPhone Air'in pil kapasitesini %65 artırıyor ve telefonun 27 saatlik video izleme süresini 40 saate çıkarıyor. 12W şarj desteği ve akıllı pil yönetim sistemiyle, bataryanın kullanım ömrü de en verimli şekilde korunuyor. MagSafe batarya paketi 20W adaptörle eşleştirildiğinde, iPhone 17 Air’in şarj süresi daha da kısalıyor.
Apple'ın iPhone Air'e özel yeni MagSafe batarya paketi, Türkiye'de 5.299 TL fiyattan satışa sunuluyor.
