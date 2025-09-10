Giriş
    Apple, sadece iPhone Air ile çalışan MagSafe batarya paketini duyurdu

    Apple, dün ultra ince tasarımlı iPhone Air modelini tanıttı. Pil ömrü endişesi taşıyanlar için şirket, bu modele özel yeni bir MagSafe batarya paketi de duyurdu.

    Apple, sadece iPhone Air ile çalışan MagSafe pil paketini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Apple’ın “Awe Dropping” etkinliğinde öne çıkan cihaz hiç şüphesiz iPhone Air oldu. Ultra ince gövdesi ve premium tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken cihaz, küçük bataryasına rağmen Apple'ın iddiasına göre tüm gün yetecek kadar pil ömrü sunuyor. Yine de pil ömrü endişesi taşıyanlar için Apple, bu modele özel yeni bir MagSafe batarya paketi de duyurdu.

    Cihaz tanıtılmadan önce en çok tartışılan konu, ultra ince yapısı nedeniyle yeterince büyük bir bataryaya yer verilemeyeceği ve bu yüzden pil ömrünün sınırlı kalacağı endişesiydi. Apple bu soruna, son derece verimli çalışan A19 Pro çipini, enerji tasarrufu sağlayan N1 kablosuz ağ çipi ve CX1 modemle birleştirerek çözüm bulduğunu söylüyor. Böylece gövdeye entegre bataryadan en iyi verim alınabiliyor.

    Video izleme süresini 40 saate çıkarıyor

    Buna ek olarak, pil performansını üst seviyeye taşımak için iPhone 17 Air’e özel MagSafe batarya paketi de tanıtıldı. Bu aksesuar, iPhone Air'in pil kapasitesini %65 artırıyor ve telefonun 27 saatlik video izleme süresini 40 saate çıkarıyor. 12W şarj desteği ve akıllı pil yönetim sistemiyle, bataryanın kullanım ömrü de en verimli şekilde korunuyor. MagSafe batarya paketi 20W adaptörle eşleştirildiğinde, iPhone 17 Air’in şarj süresi daha da kısalıyor.

    Apple'ın iPhone Air'e özel yeni MagSafe batarya paketi, Türkiye'de 5.299 TL fiyattan satışa sunuluyor. 

    donanimhabercom Instagram

    TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız

    Profil resmi
    venomboy_85 11 saat önce

    fabrika yok İtalya'dan geliyor ağbi

    U
    UrTR 1 gün önce

    zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?

    Profil resmi
    eksiksizajans 2 gün önce

    Tebrikler.

    P
    power-pc 2 gün önce

    Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.

    Profil resmi
    venomboy_85 2 gün önce

    EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?

