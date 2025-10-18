Giriş
    iPhone Air, Çin'de yok sattı: Stoklar 5 dakikada tükendi!

    iPhone Air, yalnızca eSIM destekli olması ve Çin'in eSIM teknolojisi konusunda katı düzenlemelere sahip olması nedeniyle Çin'de geç satışa çıktı. En ince iPhone'un stokları dakikalar içinde tükendi.

    iPhone Air Çin satışları stoklar tükendi Tam Boyutta Gör
    iPhone Air, Cuma günü Çin'de resmi olarak satışa sunuldu ve ön siparişlerin başlamasından dakikalar sonra stoklar tükendi. İnce tasarımıyla öne çıkan iPhone modelinin Pekin ve Şanghay'daki tüm fiziksel mağazalarda ve Tianjin gibi şehirlerde tükendiği bildirildi.

    Çin düzenleyici kurumlarının onayını aldıktan sonra iPhone Air modeli satışa çıktı ve Apple Çin sitesinde, JD.com ve Tmall gibi büyük e-ticaret platformlarında saat 20.00 itibarıyla ön siparişler alınmaya başlandı. 5 dakika gibi oldukça kısa bir sürede tüm modeller tükendi. Pekin, Şanghay ve Tianjin gibi büyük şehirlerdeki fiziksel Apple Mağazalarında da uzun kuyruklar oluştu. Online siparişlerin gönderimi 1-2 hafta geç olacak.

    Başarılı lansman, Apple CEO'su Tim Cook'un Çin'e yaptığı stratejik ziyaretin ardından gerçekleşti. Cook, ziyareti sırasında Başbakan Yardımcısı He Lifeng ve Ticaret Bakanı Wang Wentao ile bir araya gelerek ticari bağları, Apple'ın büyüme planlarını ve yerel ortaklarla iş birliğini görüştü. Cook ayrıca, geliştiricileri, tedarikçileri ve üniversiteleri ziyaret etti. Ziyareti, Çin sosyal medyasında milyonlarca kişi tarafından izlenerek lansman öncesinde büyük ilgi gördü.

    Apple şu anda Çin'de %15 pazar payına sahip. Şirket, ayrıca Çin tedarik zincirlerine yatırımlarını artırdı ve Shenzhen’de araştırma laboratuvarı dahil olmak üzere yeni Ar-Ge merkezleri duyurdu. Apple, kalp sağlığı takibi için Apple Watch'u kullanmak üzere Pekin Anzhen Hastanesi ile iş birliği yapıyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    L
    LastStand 1 gün önce

    robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi

    K
    koçari 2 gün önce

    Ben kurt adam karakterine bayılırım .Her türlü izlerim.

