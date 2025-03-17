iPhone 17 Air, “şarj girişi” olmayan iPhone çağını başlatabilir

Gurman'ın Power On bülteninde paylaştığı bilgilere göre, iPhone 17 Air "şarj portu olmayan daha ince modellerin habercisi" olacak. Apple, eğer bu model başarılı olursa, gelecekte tamamen portsuz iPhone'lar üretme planını yeniden gündeme almayı düşünüyor.
USB-C geçişinden portsuz iPhone’lara
Daha önce, ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, 2021 yılında ilk portsuz iPhone'un piyasaya sürülebileceğini öngörmüştü. Ancak bu tahmin gerçekleşmedi. Apple, teknolojik altyapısını ve kullanıcı deneyimini göz önünde bulundurarak bu geçişi aşamalı bir şekilde yapmayı tercih ediyor olabilir. iPhone 17 Air, Apple’ın incelik odaklı tasarım anlayışını ileri taşıyan ilk modellerden biri olacak.
Eğer şirket ilerleyen dönemde şarj portunu tamamen kaldırırsa, MagSafe ve diğer kablosuz şarj teknolojilerinin daha da geliştirilmesi kaçınılmaz olacak. Öte yandan Avrupalı düzenleyicilerin nasıl tepki vereceğine ilişkin endişeler nedeniyle en azından şimdilik bu rota izlenmeyecek gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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