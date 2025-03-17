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Tam Boyutta Gör Apple, iPhone'ları daha ince hale getirme konusunda önemli bir adım atıyor. Bloomberg'in güvenilir teknoloji analisti Mark Gurman'a göre şirket, iPhone 17 Air modelini tamamen portsuz bir tasarımla piyasaya sürmeyi düşündü. Ancak, şimdilik bu fikir bir kenara bırakıldı.

Gurman'ın Power On bülteninde paylaştığı bilgilere göre, iPhone 17 Air "şarj portu olmayan daha ince modellerin habercisi" olacak. Apple, eğer bu model başarılı olursa, gelecekte tamamen portsuz iPhone'lar üretme planını yeniden gündeme almayı düşünüyor.

USB-C geçişinden portsuz iPhone’lara

Tam Boyutta Gör Apple, yıllardır iPhone'larda kendi geliştirdiği Lightning bağlantısını kullanıyordu. Ancak Avrupa Birliği'nin USB-C zorunluluğu getirmesiyle birlikte, iPhone 15 serisinden itibaren şirket USB-C’ye geçiş yaptı. Buna rağmen, Apple'ın nihai hedefi kablolu bağlantılardan tamamen kurtulmak olabilir.

iPhone 17 Air fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı 14 sa. önce eklendi

Daha önce, ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, 2021 yılında ilk portsuz iPhone'un piyasaya sürülebileceğini öngörmüştü. Ancak bu tahmin gerçekleşmedi. Apple, teknolojik altyapısını ve kullanıcı deneyimini göz önünde bulundurarak bu geçişi aşamalı bir şekilde yapmayı tercih ediyor olabilir. iPhone 17 Air, Apple’ın incelik odaklı tasarım anlayışını ileri taşıyan ilk modellerden biri olacak.

Eğer şirket ilerleyen dönemde şarj portunu tamamen kaldırırsa, MagSafe ve diğer kablosuz şarj teknolojilerinin daha da geliştirilmesi kaçınılmaz olacak. Öte yandan Avrupalı düzenleyicilerin nasıl tepki vereceğine ilişkin endişeler nedeniyle en azından şimdilik bu rota izlenmeyecek gibi görünüyor.

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iPhone 17 Air, “şarj girişi” olmayan iPhone çağını başlatabilir